Una ley de Florida da más transparencia a los clientes, pero complica la estrategia de precios de los restaurantes

El Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida (DBPR) de Florida controla el cumplimiento de la norma sobre recargos y puede aplicar multas de hasta USD 1.000 por infracción (Imagen Ilustrativa Infobae).

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Florida obliga a los restaurantes a transparentar los recargos en sus menús y facturas, una exigencia que ya reordena la forma en que muchos locales trasladan sus costos a los clientes.

La medida surge de la Ley SB 606, en vigor desde el 1 de julio de 2026, y estipula que todo cargo operativo obligatorio figure de manera visible en menús impresos, sitios web, aplicaciones de pedido y cuentas finales en todo el estado, precisó WFLA.

La norma no solo requiere informar el monto o el porcentaje del recargo, sino también su finalidad, con una tipografía igual o mayor a la usada en la descripción de los platos.

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Según dijo Joyce Ackerbaum Cox, del estudio jurídico Baker & Hostetler, en declaraciones recogidas por WFLA, la División de Hoteles y Restaurantes del Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida (DBPR) es la encargada de garantizar el cumplimiento.

Los establecimientos que no informen esos cargos podrán recibir multas de hasta USD 1.000 por infracción. La sanción también puede incluir la suspensión o revocación de la licencia del local, o el rechazo de su emisión.

El abogado Andrew Zelman, del estudio Berger Singerman, en South Florida Business Journal, explicó que la ley no obliga a los restaurantes a aplicar un cargo por servicio ni fija un tope sobre cuánto pueden cobrar. Tampoco limita ese esquema a grupos grandes.

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Lo que sí impone es una regla de visibilidad: si el local cobra un recargo, debe exhibirlo con claridad en todos los puntos de contacto con el cliente.

La ley SB 606 obliga a detallar el monto o porcentaje del recargo y su finalidad con una tipografía visible en los restaurantes de Florida (Imagen Ilustrativa Infobae).

Precios, recargos y competencia, el nuevo dilema de los restaurantes

La nueva exigencia abrió un debate entre los administradores y empleados de locales gastronómicos sobre cómo mostrar el precio real de sus platos.

Algunos prefieren integrar todos los costos al valor de cada plato. Otros sostienen que separar recargos les permite exhibir precios base más bajos y competir mejor en buscadores, aplicaciones y plataformas de entrega.

El dueño de Batch Hospitality Group, Kevin Danilo, contó a South Florida Business Journal que su empresa ya incluía la mayor parte de sus costos operativos dentro del precio de menú, salvo cargos por propina o servicio en grupos grandes.

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Aun así, la adaptación tuvo costo: la compañía gastó unos USD 10.000 en nuevos menús impermeables y antimicrobianos para sus locales.

“A los clientes no les importa cómo se elabora la salchicha, solo que tenga buen sabor. Por eso, nuestra filosofía es crear un producto sencillo y que sea agradable al paladar. Cuanto menos cálculos y letra pequeña, mejor”, expresó.

El fundador de El Turco, Gokhan Yuzbasioglu, defendió en South Florida Business Journal el uso de un cargo separado en sus restaurantes de servicio completo, que no se cobra en sus sucursales de comida rápida. Según su planteo, ese esquema permite mantener precios de carta más bajos mientras se recuperan costos operativos en alza.

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No obstante, la manera en que se revelan estos costos puede afectar a la competencia. Yuzbasioglu afirmó: “Así es como la mayoría de la gente elige dónde comer hoy en día. Consultan Google, Yelp, Uber Eats o DoorDash y comparan los precios de los menús antes que nada. Si los precios de tu menú son más bajos, naturalmente tienes más posibilidades de llamar su atención”.

Los restaurantes debaten si integrar los costos al precio del menú o mantener recargos separados para competir en Google, Yelp, Uber Eats y DoorDash (Imagen Ilustrativa Infobae).

Para otros, el problema no tiene una fácil solución. El chef Pawan Pinisetti, fundador de Level P Hospitality, citado por South Florida Business Journal, relató que no aplica cargos operativos en el servicio regular de sus restaurantes, aunque sí en eventos privados.

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Su diagnóstico fue que cualquier camino presenta riesgos frente al consumidor: “Si lo incluyes todo en el menú, el precio es prohibitivo. Si lo separas, los clientes piensan que intentas colar algo. Es una situación en la que todos pierden”.

Por su parte, la mesera Maria Stathis, con experiencia en restaurantes de Delray Beach y Miami Beach, relató a CBS12 que en varias ocasiones recibió reclamos de comensales molestos cuando informaba sobre recargos automáticos.

A su juicio, la obligación de informar mejor esos cargos puede reducir conflictos, aunque su efecto “depende del establecimiento, de las normas dadas al personal y de los cargos que se apliquen”.

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Trabajadores de restaurantes en Florida sostienen que una mejor información sobre recargos puede reducir reclamos de clientes por cargos automáticos (Imagen Ilustrativa Infobae).

La implementación suma desafíos con tarjetas y plataformas de pedidos

El cumplimiento va más allá de agregar una simple línea al menú y trae ciertas complicaciones, por ejemplo, al gestionar pagos con tarjetas.

Lee Hall, fundador de Brookside Payments, señaló al South Florida Business Journal que los recargos por el uso de tarjetas de crédito se consideran gastos operativos, pero están sujetos a restricciones adicionales.

No está permitido aplicar estos recargos a transacciones con tarjeta de débito y, de acuerdo con Hall, las compañías de tarjetas de crédito suelen establecer un límite máximo del 3% para dichos recargos. “Todo monto que exceda ese 3% corre por cuenta del comercio”, detalló.

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Como alternativa, existe el sistema de precios duales, que presenta un valor diferente para pagos en efectivo y para pagos con tarjeta. Hall indicó que este método permite incluir los costos de procesamiento sin depender del tope del recargo, aunque obliga a mostrar ambos precios a los clientes antes de la compra y también en los menús cuando sea necesario.

Otra complejidad que abre la ley pasa por las plataformas de pedidos en línea de terceros. Kate McGoff, franquiciada de Topsail Steamer en Royal Palm Beach, aseguró que en su restaurante no aplica recargos, pero la plataforma externa que usa para tomar pedidos suma una tarifa fija de 99 centavos por transacción.

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“¿Debo incluirlo en los menús si no es mi plataforma? ¿Cómo les aviso a los clientes? ¿Debo asumir los costos? No quiero engañar a nadie”, manifestó a CBS12.