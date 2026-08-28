Donald Trump anunció la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos

La Academia Espacial de Estados Unidos toma como referencia centros militares de élite como West Point (REUTERS/Kylie Cooper).

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para crear la Academia Espacial de Estados Unidos, una institución que busca formar a la próxima generación de militares, ingenieros, operadores civiles y especialistas ligados al sector espacial.

De acuerdo con Reuters, la nueva academia se encuentra inspirada en centros militares de élite como West Point.

Trump sostuvo que “el rápido crecimiento de la Fuerza Espacial y la industria espacial comercial, así como la expansión de nuestras ambiciones hacia la Luna y mucho más allá de ella”, fueron factores que impulsaron la creación de la nueva academia, informó NBC News.

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“Está claro que necesitamos educar y entrenar a toda una generación de miembros del servicio, ingenieros, operadores civiles y todo lo demás para hacer lo que tenemos que hacer”, dijo el mandatario durante el acto en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston.

Luego agregó: “Piensen en West Point, Annapolis, en la Academia de la Fuerza Aérea y en las Academias de la Guardia Costera. Todas son geniales, pero ahora vamos a tener una Fuerza Espacial”.

Qué establece la orden ejecutiva

El texto difundido por la Casa Blanca no crea de inmediato una universidad operativa, sino que dispone la formación de una comisión presidencial encargada de proponer cómo debería organizarse la futura Academia Espacial de Estados Unidos.

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La comisión estará presidida por Jared Isaacman, administrador de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). A su vez, participarán funcionarios de la Casa Blanca, la Oficina de Administración y Presupuesto, el área de seguridad nacional y la Secretaría de la Fuerza Aérea.

Trump vinculó la nueva Academia Espacial con el crecimiento de la Fuerza Espacial, la industria espacial comercial y las ambiciones de Estados Unidos hacia la Luna (REUTERS/Kylie Cooper).

Esa comisión deberá entregar al presidente un informe en 120 días con recomendaciones sobre estructura de gobierno, programas académicos, desarrollo de liderazgo, obligaciones de servicio para los graduados y criterios de admisión.

Al mismo tiempo, la comisión deberá evaluar la posibilidad de establecer la academia dentro de la NASA y definir el proceso para elegir una sede permanente.

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En la presentación, Trump dijo que seleccionará la ubicación “muy pronto”, aunque no ofreció precisiones sobre el lugar, reportó NBC News.

El anuncio en Houston

Durante su visita al Centro Espacial Johnson, el presidente vinculó el nuevo proyecto con la competencia estratégica en el espacio: “Una nación no puede ser la primera en la Tierra si vamos a ser la segunda en el espacio. Simplemente no va a suceder. De alguna manera, no funciona así”.

En ese mismo acto, entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a la tripulación de Artemis II, que sobrevoló alrededor de la Luna este año.

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El presidente de Estados Unidos entregó una medalla a la astronauta de la NASA Christina Koch (REUTERS/Kylie Cooper).

El mandatario también comunicó que la NASA ya inició trabajos en la primera nave interplanetaria de propulsión nuclear, con un lanzamiento hacia Marte previsto para 2028.

Según Trump, esa nave podría convertirse en la primera de una futura flota estadounidense orientada a volver más frecuente el transporte espacial, precisó Reuters.

Trump expresó su esperanza en el futuro de las exploraciones espaciales: “El más allá de la Luna, algún día se pensará como un lugar cercano. Como en los viejos tiempos, el metro, la primera parada, la luna será un lugar cercano”.