Estados Unidos

Un hombre se prendió fuego en un edificio con oficinas de Google en Nueva York y fue acusado de incendio provocado

La policía investiga el episodio ocurrido en 315 Hudson Street, mientras el hombre permanece estable tras ser trasladado a una unidad especializada en quemaduras

El episodio ocurrió en el vestíbulo de 315 Hudson Street, en el Bajo Manhattan, y no hubo otros heridos. La policía investiga la secuencia y el motivo, mientras el hombre permanece estable tras ser hospitalizado. (X: @BergerCuchi)
Guardar

Un hombre de 63 años, identificado como John Butch, se prendió fuego el viernes por la tarde en el vestíbulo del edificio 315 Hudson Street, en el Bajo Manhattan, donde funcionan oficinas de Google, informaron fuentes policiales. La policía de Nueva York indicó que, por el momento, no hay un motivo claro detrás del hecho.

De acuerdo con NBC, Butch, residente de Brooklyn, ingresó al lobby alrededor de las 15:00 y se incendió. Fue trasladado a un hospital cercano con unidad especializada en quemaduras y se encuentra en condición estable; no se reportaron otros heridos.

PUBLICIDAD

La investigación quedó a cargo de las autoridades locales, que avanzan con el relevamiento de cámaras de seguridad del edificio y la toma de testimonios para establecer cómo se desarrolló la secuencia.

En ese trabajo, el punto de partida es reconstruir el ingreso al vestíbulo, el recorrido dentro del espacio y el momento exacto en el que comenzó el fuego.

Las fuentes citadas por los medios indicaron que el hecho ocurrió dentro de un inmueble con distintos inquilinos, un dato que influye en la pesquisa por dos razones: por un lado, porque obliga a precisar a qué sector intentaba dirigirse el hombre; por otro, porque requiere revisar protocolos internos de acceso y circulación, además del funcionamiento del sistema de seguridad y la respuesta ante una emergencia.

PUBLICIDAD

Qué se sabe del caso y las acusaciones

Una mochila negra y una prenda clara yacen sobre una ciclovía verde delimitada por una cinta amarilla de precaución
Un hombre de 63 años se prendió fuego en el vestíbulo del edificio 315 Hudson Street, donde funcionan oficinas de Google en Nueva York (Captura de video)

En el plano judicial, la policía informó que Butch fue acusado de daños a la propiedad, incendio provocado y puesta en peligro imprudente, de acuerdo con el reporte citado por medios locales. Esas imputaciones se apoyan en la evaluación preliminar del episodio dentro del edificio y en los riesgos asociados a iniciar un foco ígneo en un área de circulación.

En paralelo, las autoridades no precisaron si el hombre buscaba atacar de forma específica a Google. Esa definición, según el propio cuadro que describieron los investigadores, depende de la reconstrucción de su intención y de la identificación del espacio al que pretendía acceder.

Google, por su parte, difundió un comunicado que fue reproducido por la prensa: “Si bien el individuo parecía estar intentando acceder al espacio de otro inquilino en el edificio, mantenemos un contacto estrecho con las autoridades locales. Agradecemos la labor de los servicios de emergencia”.

La mención a un “otro inquilino” colocó el foco en el carácter compartido del inmueble. El edificio 315 Hudson Street concentra oficinas y dependencias, por lo que la investigación debe delimitar con precisión en qué sector ocurrió el hecho, qué accesos estaban habilitados en ese momento y qué áreas quedaron comprometidas durante el operativo posterior.

La versión sobre el acelerante y el traslado

Un hombre de espaldas con camiseta con las siglas FDNY y un policía se encuentran tras una cinta amarilla de seguridad en la entrada de un edificio
La policía de Nueva York investiga el episodio en Bajo Manhattan y afirmó que todavía no hay un motivo claro detrás del hecho (Captura de video)

Según New York Post, Butch habría utilizado un “acelerador de encendedores” para prenderse fuego y fue trasladado al Centro Médico Weill Cornell, donde recibió atención. Ese detalle, atribuido a la información citada por el diario, es considerado por los investigadores al evaluar el origen del fuego y los elementos empleados para iniciarlo.

El mismo medio indicó además que el edificio alberga la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Nueva York y que la policía confirmó que Butch no es empleado del organismo.

Esa precisión, siempre en el marco de la cobertura citada, apunta a descartar una relación laboral directa con esa dependencia, aunque la pesquisa sigue enfocada en qué buscaba hacer dentro del edificio.

Qué investigan las autoridades y cómo sigue el caso

Un oficial de policía observa la entrada de un edificio con columnas de color gris acordonada con una cinta amarilla de precaución
Según medios locales, los investigadores analizan el uso de un acelerador de encendedores y el impacto material del fuego en 315 Hudson Street (Captura de video)

En las horas posteriores, el foco de las autoridades se concentró en dos planos: por un lado, reconstruir con exactitud el itinerario del hombre dentro del vestíbulo —hora de ingreso, recorrido, puntos de detención—; por otro, determinar el impacto material del hecho en la propiedad, ya que una de las acusaciones informadas incluye daños al edificio.

En ese marco, la investigación incluye la revisión de registros internos y el análisis de las imágenes disponibles para establecer la secuencia completa del incidente.

También se apunta a precisar si el hombre intentó atravesar zonas de uso restringido o si buscó dirigirse a un área específica antes de que comenzara el fuego, tal como sugirió la declaración difundida por Google.

El caso se produjo en un área de alta circulación del Bajo Manhattan, donde edificios de oficinas comparten accesos y sistemas de seguridad con múltiples inquilinos.

En ese contexto, el episodio derivó en un operativo en el lugar mientras se completaban las tareas iniciales, se evaluaba el alcance de los daños y se aseguraba el ingreso al inmueble para el trabajo de peritaje y relevamiento.

Con los elementos difundidos hasta el momento por las fuentes citadas, la causa continúa abierta y a la espera de nuevas precisiones oficiales sobre la mecánica del hecho y el encuadre completo de la investigación.

Temas Relacionados

GoogleManhattanNYPDIncendioEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los alquileres en Miami bajan 2,6% en plena temporada alta y el valor medio cae a USD 2.277

La renta en el sur de Florida cayó en una época del año en la que suele subir por la demanda estacional. La mayor oferta abre margen para negociar contratos

Los alquileres en Miami bajan 2,6% en plena temporada alta y el valor medio cae a USD 2.277

Waymo lanza nuevos vans eléctricos en Los Ángeles, ampliando su flota de vehículos autónomos

La empresa sumó las nuevas unidades Ojai en medio de su expansión en el sur de California y de las quejas de vecinos por ruido, congestión y estaciones de carga

Waymo lanza nuevos vans eléctricos en Los Ángeles, ampliando su flota de vehículos autónomos

Roban un camión con 50.000 latas de cerveza valuadas en USD 25.000 y ofrecen una recompensa para encontrarlo

La carga de Pabst Blue Ribbon fue retirada en Montclair con papeles apócrifos y nunca arribó a San Diego, mientras la empresa y las autoridades locales rastrean el vehículo y el destino del producto

Roban un camión con 50.000 latas de cerveza valuadas en USD 25.000 y ofrecen una recompensa para encontrarlo

Ron DeSantis anunció una inversión de 188 millones de dólares para ampliar la atención médica en zonas rurales de Florida

Los fondos alcanzarán a 31 condados y apuntan a reforzar hospitales, clínicas, telesalud y atención remota para unas 1,2 millones de personas

Ron DeSantis anunció una inversión de 188 millones de dólares para ampliar la atención médica en zonas rurales de Florida

Multan con USD 172 mil a un exoperador de la Casa Blanca por apostar con información sobre discursos de Trump

La CFTC sancionó a Gabriel Perez, técnico del teleprónter presidencial, tras detectar operaciones en Kalshi basadas en acceso anticipado a mensajes leídos por Donald Trump, incluido el Estado de la Unión

Multan con USD 172 mil a un exoperador de la Casa Blanca por apostar con información sobre discursos de Trump

TECNO

Photoshop suma un editor con IA para tener más control sobre cada cambio en una imagen

Photoshop suma un editor con IA para tener más control sobre cada cambio en una imagen

Cómo identificar una aplicación falsa en tu celular: cinco alertas que no debes ignorar

Apple cambia iCloud con iOS 27: los álbumes de fotos ya no tendrán almacenamiento gratis

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Anthropic descubrió que su IA Claude hizo trampa a los humanos para superar pruebas de seguridad

ENTRETENIMIENTO

La decepción de Shailene Woodley por sus escenas eliminadas en ‘The Amazing Spider-Man 2’: “Mary Jane era mi sueño”

La decepción de Shailene Woodley por sus escenas eliminadas en ‘The Amazing Spider-Man 2’: “Mary Jane era mi sueño”

Will Ferrell reveló quiénes fueron sus dos grandes influencias en la comedia y cómo marcaron su estilo

Paris Jackson recuerda a Michael Jackson con dos canciones y una tierna grabación de su infancia

Pedro Almodóvar presenta “Amarga Navidad” y la define como la película “más arriesgada” de su carrera

Taylor Swift dona $50,000 a una madre que fue atropellada tras salvar a un adolescente

MUNDO

El Ejército de Israel abatió a dos terroristas de Hamas en el norte de la Franja de Gaza

El Ejército de Israel abatió a dos terroristas de Hamas en el norte de la Franja de Gaza

En medio de las tensiones con Moscú, la Marina británica vigiló durante tres días a buques rusos en aguas del Reino Unido

Netanyahu condenó los ataques de colonos en Cisjordania: "Perjudican la reputación de Israel en el mundo"

El papa envió ayuda económica a Nepal para atender “necesidades urgentes” tras la catástrofe que dejó más de 600 muertos

Tragedia en Nepal: rescataron con vida a una niña de seis años tras 60 horas atrapada bajo escombros