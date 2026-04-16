Estados Unidos

Tiger Woods solicita al tribunal que sus recetas médicas no se divulguen en la causa penal por el accidente en Florida

El ex número uno del golf mundial exige mantener su historial clínico reservado y prioriza la privacidad frente a la exposición pública

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Primer plano frontal de Tiger Woods, un hombre con piel oscura y cabello oscuro, mirando directamente a la cámara, con una camisa azul estampada sobre un fondo liso
La defensa de Tiger Woods solicita confidencialidad total sobre sus registros médicos tras el accidente automovilístico en Florida ( Martin County Sheriff's Office)

La defensa de Tiger Woods solicitó al Tribunal del Condado de Martin, en el estado de Florida, que se mantenga bajo estricta confidencialidad la información relativa a los medicamentos recetados al golfista, quien actualmente tiene cincuenta años. El pedido judicial surge en el marco de la causa penal abierta tras el accidente automovilístico ocurrido el 27 de marzo.

Según el abogado Douglas Duncan, los registros médicos del deportista están protegidos por el amparo constitucional de la privacidad y solo pueden ser divulgados si el Estado prueba que resultan imprescindibles para la investigación penal.

La moción argumenta que, incluso si el tribunal autorizara la citación de documentos médicos, estos deberían ser revisados de manera confidencial, sin acceso para terceros ni posibilidad de solicitudes públicas de información, subrayando la necesidad de resguardar la intimidad del paciente frente al interés público y mediático.

El incidente que motivó la causa ocurrió cuando Tiger Woods conducía una camioneta SUV en una zona residencial de Florida. Según el reporte policial, difundido por el Departamento de Policía de Florida, no se hallaron rastros de alcohol, pero sí se observaron signos de incapacidad en la conducta del golfista.

Durante la inspección, los agentes identificaron dos pastillas de hidrocodona —un analgésico opioide de uso controlado en Estados Unidos— en el bolsillo del deportista. Woods se negó a realizar un análisis de orina en el lugar de los hechos, decisión que figura entre los elementos consignados en la investigación.

El proceso penal abierto contra Woods incluye cargos por conducir bajo los efectos de sustancias, negativa a someterse a una prueba legal y conducción distraída, todos tipificados como delitos menores en el estado de Florida.

Imagen de video mostrando a Tiger Woods, vestido con un polo azul, siendo esposado por dos agentes de policía, un hombre y una mujer, al aire libre
El tribunal del condado de Martin evaluará si los documentos clínicos de Tiger Woods pueden ser revelados durante el proceso penal (Martin County Sheriff's Office)

Si bien el fiscal del caso aún no ha solicitado la divulgación pública de los registros médicos, la defensa busca anticiparse a cualquier pedido en ese sentido y sostiene que la información médica carece de relevancia procesal salvo que exista una justificación directa y probada de su necesidad.

Además, la estrategia legal cita precedentes en los que la revelación de información clínica solo fue autorizada cuando fue determinante para establecer la comisión de un delito o la responsabilidad penal.

El equipo resalta el riesgo de filtraciones y exposición mediática, especialmente tratándose de atletas de alto perfil, lo que podría derivar en daños irreparables para la imagen y la carrera profesional.

La investigación sobre el accidente de Woods ha generado un interés entre los medios estadounidenses, en parte por los antecedentes médicos del golfista y su historial reciente de lesiones. Tras el accidente, Tiger Woods comunicó públicamente que suspendería su actividad profesional para someterse a un tratamiento médico especializado.

Esta decisión se produjo luego de que el Juzgado del Condado de Martin le concediera permiso para viajar fuera de Estados Unidos, lo que permitió su ingreso a un centro de rehabilitación en Suiza, según informó la cadena CNN.

El caso de Woods se enmarca en una serie de episodios que han condicionado su carrera durante la última década, marcados por múltiples cirugías de espalda y de pierna como consecuencia de lesiones vinculadas a accidentes viales.

El antecedente más grave se remonta a 2021, cuando sufrió un accidente en California que lo obligó a someterse a extensos tratamientos médicos y rehabilitación física. Desde entonces, su estado de salud ha sido objeto de atención pública y ha influido en su calendario competitivo.

La controversia actual gira en torno a la necesidad de revelar información médica privada en procesos penales donde el acusado es una figura pública y el interés social es elevado. El equipo legal de Woods sostiene que el acceso a los registros clínicos debe limitarse estrictamente al ámbito judicial y solo en los casos en que su contenido sea determinante para la causa, basándose en el principio constitucional de privacidad reforzado por la jurisprudencia local.

El Tribunal del Condado de Martin deberá decidir en los próximos días si admite la moción presentada por la defensa y establece límites a la difusión de los documentos médicos. En caso de que la solicitud sea rechazada, la información podría quedar expuesta a pedidos de acceso por parte del público o los medios, lo que abriría un nuevo frente de debate sobre la relación entre transparencia judicial y derechos individuales.

El uso de hidrocodona en deportistas de élite como Tiger Woods está regulado por su potencial adictivo y efectos en la capacidad de reacción (Europa Press)
El uso de hidrocodona en deportistas de élite como Tiger Woods está regulado por su potencial adictivo y efectos en la capacidad de reacción (Europa Press)

La información médica de Tiger Woods se encuentra en el centro de la disputa judicial, dado que el golfista fue encontrado en posesión de hidrocodona y mostró signos de incapacidad en el momento del accidente. Aunque la policía descartó la presencia de alcohol, la negativa de Woods a realizar un test de orina complicó el esclarecimiento inmediato de los hechos.

Se estima que el acceso a los registros clínicos podría aportar detalles sobre tratamientos previos o condiciones de salud que expliquen su estado al volante, aunque la defensa sostiene que estos datos solo deberían ser considerados si resultan esenciales para la causa.

El uso de hidrocodona en deportistas de alto rendimiento está regulado en Estados Unidos debido a su potencial adictivo y a los efectos secundarios sobre la capacidad de reacción. La administración de este medicamento suele estar asociada a cuadros de dolor crónico, como los derivados de cirugías o lesiones graves.

En el caso de Woods, los antecedentes de intervenciones quirúrgicas recientes refuerzan la hipótesis de un consumo justificado bajo prescripción médica.

Antecedentes y repercusiones para la carrera de Woods

Un SUV negro volcado de lado en una calle asfaltada, con el tren de aterrizaje visible, junto a una acera, un hidrante rojo y vegetación densa
La defensa de Woods sostiene que los antecedentes médicos solo deben ser considerados si son esenciales para demostrar responsabilidad penal (Foto AP/Jason Oteri)

La situación judicial de Woods podría tener consecuencias adicionales para su carrera deportiva, más allá de la resolución penal. Las normas de las principales asociaciones de golf contemplan sanciones disciplinarias ante infracciones por consumo de sustancias controladas, incluso cuando existen prescripciones médicas.

El episodio también reaviva el debate sobre la presión mediática y el derecho a la privacidad de los deportistas, especialmente cuando su vida personal y profesional quedan expuestas por hechos judicializados.

El desenlace de la causa dependerá de la valoración que realice el tribunal sobre la relevancia de los registros médicos, así como de la capacidad de la defensa para demostrar que la información solicitada no es determinante para el proceso.

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