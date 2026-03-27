Estados Unidos

Tiger Woods sufre un accidente con vuelco en Beach Road en Florida y su estado es incierto

El episodio motivó el inicio de una investigación a cargo de las autoridades locales, que analizan las circunstancias del siniestro mientras se mantiene la expectativa sobre la evolución del famoso golfista y los próximos comunicados oficiales

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El accidente de Tiger Woods en Jupiter Island ocurrió cerca del número 281 de Beach Road a las 14:00, según la Oficina del Sheriff del Condado de Martin (REUTERS)
El accidente de Tiger Woods en Jupiter Island ocurrió cerca del número 281 de Beach Road a las 14:00, según la Oficina del Sheriff del Condado de Martin (REUTERS)

El golfista Tiger Woods se vio involucrado la tarde del viernes en un accidente con vuelco en Jupiter Island, cerca del número 281 de Beach Road, poco después de las 14:00, según la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo en el que se trasladaba Woods volcó lateralmente sobre la calzada. Una imagen difundida por el canal estadounidense local WPTV, que cubrió la emergencia en el lugar, muestra el automóvil de Woods recostado sobre uno de sus lados después del accidente.

Las primeras diligencias buscan esclarecer las causas del vuelco, aunque la investigación se mantiene abierta y los detalles serán comunicados conforme surja información verificable.

El sheriff John Budensiek, máxima autoridad policial del condado, adelantó que proporcionaría una actualización pública sobre el caso alrededor de las 17:00. Hasta el momento, las fuentes oficiales consultadas no han confirmado si Tiger Woods sufrió lesiones como consecuencia del accidente.

La vocería institucional sostuvo que cualquier novedad relevante será informada mediante partes oficiales una vez completadas las pericias preliminares.

Antecedentes de Tiger Woods en incidentes viales

Tiger Woods ha protagonizado otros incidentes viales, como el grave accidente de 2021 en Los Ángeles que requirió cirugía y rehabilitación por fracturas en la pierna derecha (REUTERS)
Tiger Woods ha protagonizado otros incidentes viales, como el grave accidente de 2021 en Los Ángeles que requirió cirugía y rehabilitación por fracturas en la pierna derecha (REUTERS)

El historial de Tiger Woods respecto a incidentes automovilísticos ha sido objeto de atención mediática en la última década. El accidente ocurrido en 2021, cuando perdió el control de su vehículo en una carretera de Los Ángeles, generó un operativo de rescate con intervención de bomberos y equipos médicos de emergencia. En ese hecho, Woods fue trasladado en estado grave a un hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente por fracturas expuestas en la pierna derecha y lesiones adicionales en el tobillo y el pie.

Tras varios meses de recuperación, regresó de forma paulatina a la actividad deportiva, aunque con movilidad reducida en la pierna derecha y la necesidad de terapia rehabilitadora continua, según documentó la revista médica internacional The Lancet en un análisis sobre lesiones en atletas de alto rendimiento.

El episodio de 2017 en el condado de Palm Beach también marcó un momento relevante en la trayectoria pública del golfista. En aquella ocasión, las pruebas descartaron la presencia de alcohol, pero identificaron un cóctel de medicamentos en sangre, entre ellos analgésicos y somníferos, lo que llevó a Woods a difundir un comunicado en el que asumió su responsabilidad por el incidente y agradeció el apoyo recibido durante el proceso judicial.

Investigación y reacciones tras el accidente en Jupiter Island

La Oficina del Sheriff del Condado de Martin analizó huellas de frenado y condiciones del asfalto en el lugar del accidente de Tiger Woods para determinar posibles factores (REUTERS)
La Oficina del Sheriff del Condado de Martin analizó huellas de frenado y condiciones del asfalto en el lugar del accidente de Tiger Woods para determinar posibles factores (REUTERS)

La Oficina del Sheriff del Condado de Martin indicó que el proceso de recolección de pruebas en el lugar del accidente está en curso. Los peritos analizan huellas de frenado, condiciones del asfalto y posibles objetos que pudieran haber alterado la trayectoria del vehículo.

Según el sheriff John Budensiek —en diálogo con el canal estadounidense local WPTV—, "todas las hipótesis se encuentran bajo evaluación" y el resultado preliminar se dará a conocer una vez finalizadas las pericias técnicas.

La publicación de la imagen del vehículo por parte de WPTV generó comentarios en redes sociales, donde aficionados y deportistas expresaron su preocupación por el estado de salud de Tiger Woods.

Representantes del golfista no han emitido comunicados públicos hasta el momento; se espera que toda información sobre su condición médica provenga de fuentes oficiales y verificadas.

El accidente en Jupiter Island motivó la implementación de un operativo policial especial en la zona para preservar la integridad de la escena y evitar la circulación de versiones no corroboradas. La Oficina del Sheriff remarcó que la información relevante será publicada mediante canales institucionales y que las investigaciones continuarán hasta dilucidar completamente las circunstancias del vuelco.

Impacto en la carrera deportiva y próximos pasos

La trayectoria de Tiger Woods ha sido destacada por sus cifras: acumula quince títulos en torneos mayores y más de ochenta victorias en el circuito profesional, según el registro oficial del circuito profesional de golf estadounidense PGA Tour.

Los incidentes viales y las recuperaciones posteriores han condicionado su calendario competitivo en los pasados años.

Mientras se aguarda información oficial sobre su estado actual, la comunidad deportiva internacional sigue atenta a la evolución del caso. La confirmación de la magnitud del accidente y las eventuales consecuencias para la salud de Woods determinarán los próximos pasos en su carrera y su participación en futuros torneos de golf de alto nivel.

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