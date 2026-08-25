El US Open 2026 ya está en marcha: qué es importante saber para asistir a los eventos del Grand Slam de tenis

El US Open 2026 comenzó en Nueva York y se disputa hasta el 13 de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Queens (REUTERS)

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La edición 2026 del US Open ya está en marcha en Nueva York con sus fases iniciales, en un torneo que combina tenis, transporte masivo, entradas de alto costo y actividades paralelas fuera del predio principal.

Según informó el medio local The New York Times, la competencia se disputa desde el 23 de agosto hasta el domingo 13 de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing, Queens, con partidos desde la fase clasificatoria y una oferta que desborda el estadio.

El certamen refuerza este año su identidad local con el lema “Celebrating Our New York Story” (“Celebrando nuestra historia en Nueva York”) y busca ampliar su presencia más allá del complejo deportivo.

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La United States Tennis Association (USTA) apuesta a proyectar el evento hacia Hudson Yards, en Manhattan, con actividades vinculadas al tenis para quienes no consigan entradas o prefieran seguir la competencia desde pantallas gigantes.

Si bien el cuadro principal comienza el 30 de agosto, las entradas para las jornadas decisivas alcanzan varios cientos o miles de dólares en reventa y la organización busca descomprimir la demanda con las propuestas en otras zonas icónicas de la ciudad.

La USTA impulsa el lema “Celebrating Our New York Story” y extiende el US Open 2026 a Hudson Yards con actividades y pantallas gigantes (REUTERS/Eduardo Munoz)

Cómo llegar al predio y qué medios conviene usar

La forma más económica de llegar es el tren 7 del subte de Nueva York, que llega a Mets-Willets Point y cuesta USD 3. The New York Times detalló que durante el torneo habrá formaciones adicionales y siete servicios exprés extra hacia Manhattan al final de los partidos nocturnos.

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El mismo acceso también concentra a los fanáticos de los New York Mets, por lo que se esperan mayores aglomeraciones entre el 25 y el 30 de agosto y entre el 4 y el 6 de septiembre.

Quienes busquen una opción más rápida pueden usar el Long Island Rail Road desde Penn Station o Grand Central. Ese recorrido tarda menos de 20 minutos y el boleto fuera del horario pico cuesta USD 5,25.

También está el autobús Q90, útil para quienes llegan desde Flushing o LaGuardia, mientras que los viajes por aplicación, como Uber o Lyft, pueden dispararse por el tránsito y la tarifa dinámica.

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El Long Island Rail Road ofrece una opción más rápida para llegar al US Open desde Penn Station o Grand Central en menos de 20 minutos (REUTERS/Jordan Tovin)

Entradas, reventa y alternativas más accesibles

La presión de la demanda volvió a empujar los precios del torneo. Según informó The New York Times, los boletos de reventa para la final femenina del 12 de septiembre arrancan en USD 350 en los sectores altos del Arthur Ashe Stadium y rondan los USD 2.500 en la parte baja. Para los cuartos de final también hay localidades por unos USD 300, con algunas opciones alrededor de USD 200.

Para quienes quieren gastar menos, el pase de acceso al predio aparece como una alternativa más razonable. Ese ticket permite entrar, según disponibilidad, a la bandeja superior del Louis Armstrong Stadium, al Grandstand y a las canchas exteriores, donde durante la primera semana suele concentrarse una parte importante de los partidos más atractivos.

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La reventa del US Open 2026 lleva las entradas para la final femenina desde USD 350 hasta unos USD 2.500 en el Arthur Ashe Stadium (REUTERS/Mike Segar)

El torneo también ofrece espacios gratuitos para seguir la acción en pantalla gigante. Uno funciona junto a la fuente al sur del Arthur Ashe Stadium y otro en Hudson Yards.

La Fan Week, abierta desde el 23 de agosto durante la clasificación, no tiene costo, aunque este año exige un Fan Access Pass y la organización avisó que puede limitar el ingreso si el nivel de asistencia supera la capacidad disponible.

La Fan Week del US Open 2026 es gratuita durante la clasificación, pero exige un Fan Access Pass y puede limitar el ingreso por capacidad (REUTERS)

Obras, clima y logística dentro del complejo

El Arthur Ashe Stadium sigue bajo una renovación interior que terminará el año próximo. The New York Times explicó que la obra se pausó para habilitar el torneo y continuará después del cierre. Aunque cambió la distribución de las suites, el estadio conserva más de 23.000 asientos y mantiene su condición de recinto de tenis más grande del mundo.

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El clima puede modificar de forma notable la experiencia en el predio. La recomendación es revisar el pronóstico antes de salir y vestirse por capas, porque una jornada puede alternar calor, lluvia y descenso de temperatura hacia la noche. También conviene llevar gorra, protector solar, anteojos oscuros y una prenda impermeable.

Dentro del complejo hay estaciones de agua y se permite ingresar con botellas reutilizables de hasta 24 onzas (equivalentes a unos 710 mililitros). No se aceptan envases de vidrio ni latas. Para aliviar el calor, el centro cuenta con zonas de sombra y máquinas de niebla repartidas en distintos sectores.

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El pase de acceso al predio del US Open permite entrar a canchas exteriores, al Grandstand y, según disponibilidad, a la bandeja superior del Louis Armstrong Stadium (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Comida, bebida y fechas del torneo

La oferta gastronómica mantiene precios elevados. Entre los productos reseñados por The New York Times figuran un sándwich French dip por USD 38 y un roll de langosta con papas por USD 39,50. El producto insignia vuelve a ser el Honey Deuce, el cóctel oficial del torneo, con un precio de USD 23.

Las filas más largas suelen concentrarse en la plaza de comidas entre Arthur Ashe y Louis Armstrong, sobre todo antes de las sesiones nocturnas. Una alternativa menos congestionada es buscar puestos cerca del Grandstand o de la Court 17.

También existe la opción de comer fuera del predio, en el centro de Flushing, a una sola parada de tren.

La clasificación ya comenzó y se lleva a cabo entre el 23 y 27 de agosto. Mientras que el cuadro principal comienza el 30 de agosto, los cuartos de final de singles arrancan el 8 de septiembre, la final femenina se juega el 12 de septiembre a las 16 y la final masculina cierra el torneo el 13 de septiembre a las 14.

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