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La FDA emite alerta máxima por arándanos contaminados con E. coli

El organismo elevó el riesgo al máximo nivel tras confirmar personas enfermas en tiendas Publix del sureste estadounidense. Piden revisar los empaques de la marca GreenWise en el hogar

La FDA elevó a nivel 1 el retiro de berries congelados GreenWise vendidos en Publix por un posible foco de E. coli (REUTERS/ Angela Ponce/Illustration)
La FDA elevó a nivel 1 el retiro de berries congelados GreenWise vendidos en Publix por un posible foco de E. coli (REUTERS/ Angela Ponce/Illustration)
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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) elevó esta semana a nivel 1 el retiro de berries congelados de la marca GreenWise, comercializados en la cadena Publix, debido a un posible foco de E. coli. La medida afecta a ocho estados del sureste del país y responde a la detección de contagios vinculados al consumo de estos alimentos durante julio y agosto de 2026.

La FDA clasifica esta acción como la de mayor gravedad al existir una probabilidad razonable de que el consumo de los productos provoque consecuencias adversas graves o incluso la muerte. Según informes de CBS News, la decisión busca frenar la expansión de un brote bacteriano que ya afecta a 12 personas en dos estados, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

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Detalles técnicos y alcance del retiro

El retiro abarca cuatro variedades específicas de productos orgánicos GreenWise que fueron distribuidos en Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. La empresa inició el proceso de retirada el 29 de julio tras identificar la posible presencia de la bacteria en sus lotes.

La FDA advirtió que la clasificación de nivel 1 implica un riesgo de consecuencias graves o muerte por el consumo de los productos contaminados (REUTERS/Andrew Kelly//File Photo)
La FDA advirtió que la clasificación de nivel 1 implica un riesgo de consecuencias graves o muerte por el consumo de los productos contaminados (REUTERS/Andrew Kelly//File Photo)

Para una identificación precisa, los clientes deben inspeccionar los empaques con base en los siguientes criterios de seguridad:

  • Variedades afectadas: Blueberries orgánicas y Mixed berries orgánicas.
  • Criterio de fecha: Todos los productos con fecha de caducidad anterior al 9 de febrero de 2028.
  • Estado de los lotes: La totalidad de las unidades bajo este rango de vencimiento debe ser retirada del consumo doméstico.

Riesgos sanitarios de la bacteria E. coli representa un grupo extenso de bacterias que, al ingresar al organismo, desencadenan cuadros clínicos de diversa intensidad.

Dos envases de bayas mixtas enteras GreenWise; uno de 283 gramos con UPC 41415-06753, y otro de 48 onzas con UPC 41415-12153
Dos envases de bayas mixtas enteras orgánicas de la marca GreenWise muestran sus presentaciones de 283 gramos y 48 onzas, con sus respectivos códigos UPC (FDA)

La FDA detalla que los síntomas frecuentes incluyen:

  • Calambres abdominales fuertes.
  • Diarrea.
  • Vómitos.

El peligro real radica en las complicaciones derivadas de la infección. En situaciones críticas, la bacteria genera el síndrome urémico hemolítico, una afección capaz de provocar fallos renales y poner en riesgo la vida de los pacientes.

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Dos bolsas de arándanos orgánicos GreenWise con texto y una ilustración de arándanos en un cuenco, indicando los pesos de 283 gramos y 48 onzas
Dos empaques de arándanos orgánicos enteros de la marca GreenWise muestran sus presentaciones de 283 gramos y 48 onzas para el consumidor (FDA)

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han registrado fallecimientos vinculados a este brote específico.

Protocolo de seguridad para consumidores

La recomendación oficial para quienes hayan adquirido estos artículos es clara: desechar el producto de inmediato o llevarlo a cualquier establecimiento Publix para gestionar un reembolso total del dinero. La cadena de supermercados trabaja junto a la FDA para asegurar la retirada total de los estantes en las regiones afectadas.

Para garantizar la integridad sanitaria en el hogar, los compradores deben cumplir con estas directrices:

  • Confirmar la fecha de caducidad en el reverso del empaque.
  • Evitar el consumo de los frutos, incluso si no presentan signos visibles de deterioro.
  • Solicitar el reembolso íntegro del importe en sucursales de Publix.
  • Higienizar utensilios y superficies que tuvieron contacto con los alimentos retirados.
  • Vigilar la aparición de malestares físicos en los integrantes del hogar.

Este incidente se suma a una serie de alertas alimentarias recientes en el país. Apenas la semana pasada, la agencia reguladora elevó a la categoría de mayor riesgo un retiro de huevos ante la sospecha de contaminación por salmonela, lo que mantiene a las autoridades en un estado de vigilancia constante sobre la cadena de suministro.

La FDA insiste en la importancia de seguir estas instrucciones para evitar nuevos contagios. Los consumidores que presenten cuadros persistentes después de ingerir productos con berries deben buscar atención médica y reportar el malestar a las autoridades locales de salud pública para facilitar el seguimiento epidemiológico del brote.

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