Mundo

La crisis energética golpea al régimen de Irán: renunció el ministro de Petróleo en plena escasez de combustible

Mohsen Paknejad dejó el cargo después de semanas de fuertes dificultades para mantener el suministro interno, en un escenario marcado por daños a la infraestructura y las consecuencias de los ataques sobre instalaciones estratégicas

El ministro iraní de Petróleo, Mohsen Paknejad, hace una declaración a la prensa (REUTERS/Olesya Astakhova/Fotografía de archivo)
El ministro iraní de Petróleo, Mohsen Paknejad, hace una declaración a la prensa (REUTERS/Olesya Astakhova/Fotografía de archivo)
Guardar

Mohsen Paknejad dimitió este domingo como ministro de Petróleo de Irán. El presidente, Masoud Pezeshkian, nombró en su lugar, con carácter interino, a Hamid Bovard, director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo (NIOC). El relevo llega siete meses después del inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel y con las ventas externas de crudo iraní bloqueadas por la armada estadounidense.

La oficina presidencial confirmó el cambio en un comunicado que difundió la televisión estatal. Mehdi Tabatabaei, responsable de comunicación de la Presidencia, explicó en esa cadena que Paknejad había presentado su renuncia hace tiempo por motivos personales. Pezeshkian la rechazó entonces y la aceptó ahora porque el ministro insistió. La agencia Mehr, en cambio, informó de que no se había dado ninguna razón, y precisó que el decreto de nombramiento invoca el artículo 135 de la Constitución.

PUBLICIDAD

Paknejad ocupaba el cargo desde agosto de 2024 y había sucedido a Javad Owji, ministro durante el Gobierno de Ebrahim Raisi. Bovard, su sustituto, procede de la propia industria estatal. La elección de un directivo interno apunta a preservar la continuidad operativa, aunque el nombramiento es provisional. No hay datos públicos sobre si Pezeshkian propondrá un titular definitivo al Parlamento, que debe aprobar a los ministros.

El conflicto se remonta a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán. Teherán respondió con el cierre de hecho del estrecho de Ormuz, por el que circulaba un 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo, y con disparos contra buques que, según acusa, cruzaban sin autorización.

PUBLICIDAD

ARCHIVO - Una gaviota sobrevuela a un niño en bicicleta en una playa frente a buques comerciales anclados en el estrecho de Ormuz, en Bandar Abbas, Irán, el 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)
ARCHIVO - Una gaviota sobrevuela a un niño en bicicleta en una playa frente a buques comerciales anclados en el estrecho de Ormuz, en Bandar Abbas, Irán, el 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)

Tras el fracaso de las conversaciones de Islamabad, Washington decretó el 13 de abril un bloqueo de los puertos iraníes. Según el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, un alto el fuego había suspendido el 7 de abril las operaciones militares de gran escala, pero Irán seguía intentando controlar el paso. El bloqueo se levantó el 18 de junio, tras un memorando de entendimiento mediado por Pakistán. Se restableció a mediados de julio, después de nuevos choques en el estrecho, según el International Crisis Group.

El golpe económico es considerable. Irán exporta alrededor del 90% de su crudo desde la isla de Kharg, con destino al estrecho de Ormuz de abril. Un reportaje del Wall Street Journal del 7 de septiembre indicaba que el bloqueo había frenado las nuevas exportaciones desde el Golfo Pérsico. El país dependía entonces de reservas flotantes que se agotaban.

El 3 de octubre la inflación iraní ronda el 90%. Teherán aún abastece a algunas refinerías chinas con crudo almacenado antes en Asia. Datos de seguimiento de buques recopilados indica que las exportaciones saudíes subieron a unos 6,1 millones de barriles diarios en septiembre, desde 3,4 millones en agosto. Es decir, el flujo por Ormuz se recupera pese a los ataques iraníes, y Teherán pierde parte de su capacidad de presión sobre el mercado.

Antes de conocerse su salida, la prensa estatal citaba a Paknejad asegurando que los ingresos del petróleo ya vendido seguían llegando. Esa afirmación solo es sostenible mientras queden existencias en el mar o en el extranjero. Nada indica que el relevo vaya a alterar esa realidad: las condiciones de venta no las fija el ministerio, sino la evolución del bloqueo y de la negociación con Washington, que según informaciones recientes sigue estancada.

La dimisión de un ministro clave no es por sí sola un cambio de rumbo. Pero llega cuando Irán se queda sin reservas flotantes y Washington refuerza su despliegue en la región, de modo que el nuevo responsable de Petróleo gestionará un sector sin ingresos nuevos y sin un horizonte de negociación claro.

Temas Relacionados

IránEstrecho de OrmuzPetróleoExportacionesMedio OrienteGuerra en Medio OrienteÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El impactante video del ataque ruso contra un puente de Kiev mientras circulaban varios vehículos civiles

El presidente ucraniano publicó imágenes del ataque contra el puente de Pivnichnyi, durante una nueva oleada aérea atribuida a Moscú en las primeras horas de la mañana

El impactante video del ataque ruso contra un puente de Kiev mientras circulaban varios vehículos civiles

Zelensky dijo que EEUU quiere organizar una nueva ronda de reuniones trilaterales con Rusia en octubre

La parte ucraniana comunicó a los negociadores de Washington su disposición a participar en la cita técnica y dejó abierta la posibilidad de celebrarla en otro país que plantee la Casa Blanca

Zelensky dijo que EEUU quiere organizar una nueva ronda de reuniones trilaterales con Rusia en octubre

Friedrich Merz exigió a Putin detener la “guerra sin sentido” y anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania

Durante una visita no anunciada a Kiev, el canciller alemán dijo que Europa está dispuesta a dialogar con el Kremlin para poner fin al conflicto, pero primero deben frenar los ataques

Friedrich Merz exigió a Putin detener la “guerra sin sentido” y anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania

Sentirse apurado se asocia con más ansiedad y depresión, según un estudio en universitarios

La investigación, basada en encuestas, registros académicos y evaluaciones de salud de 646 alumnos, distinguió entre la falta objetiva de horas disponibles y la sensación de urgencia, esta última también vinculada con peores calificaciones

Sentirse apurado se asocia con más ansiedad y depresión, según un estudio en universitarios

Identificaron en Australia una nueva especie de ave que habitó el planeta hace 105 millones de años

La incorporación de Tenuicruris piscanexum eleva a dos los registros reconocidos, después de que Nanantius eos fuera descrita en 1986 a partir de un hueso procedente de la misma formación geológica marina

Identificaron en Australia una nueva especie de ave que habitó el planeta hace 105 millones de años
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Entre promesas de justicia y contención en el Mundial 2026: Brugada afirma hacerse cargo de la “herida abierta” de las desapariciones

Entre promesas de justicia y contención en el Mundial 2026: Brugada afirma hacerse cargo de la “herida abierta” de las desapariciones

Elecciones 2026: intervienen a electores en Machupicchu y Pimentel por presuntamente fotografiar sus votos en la cámara secreta

Elecciones regionales y municipales 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de hoy 4 de octubre

Resultados ONPE EN VIVO: cifras por elecciones a la alcaldía de Lima de hoy domingo 4 de octubre de 2026

Gobierno reporta hackeo en redes sociales a la cuenta de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente

DEPORTES

Antes de Estudiantes (RC)-Racing, Huracán venció 1-0 a Aldosivi y quedó líder de la zona B: la agenda completa del domingo

Antes de Estudiantes (RC)-Racing, Huracán venció 1-0 a Aldosivi y quedó líder de la zona B: la agenda completa del domingo

El inesperado desafío de Dibu Martínez a Scaloni en la antesala de la despedida de Messi de la Selección

River salió subcampeón de LaLiga Futures: de la goleada a Boca al nieto de una leyenda de Alemania que brilló en el torneo

Video: el impactante accidente en el TCR South America que provocó que un neumático golpeara un espectador

“Nadie conoce las reglas”: el insólito contragolpe sin arquero que fue desperdiciado y se hizo viral

ENTRETENIMIENTO

El peor debut de Tom Cruise en 19 años: así le fue a 'Digger' en taquilla

El peor debut de Tom Cruise en 19 años: así le fue a 'Digger' en taquilla

Final explicado de 'Te conozco', la serie turca que es lo más visto en Netflix

El día que Sylvester Stallone estuvo a punto de arrancarle los dientes a Richard Gere durante una audición

Aileen Wuornos en Monstruo de Netflix: por qué la asesina en serie ejecutada en 2002 aparece en la historia de Lizzie Borden

Paul McCartney recordó cómo formó Wings, enfrentó las críticas y buscó construir una nueva identidad después de The Beatles