Kratom sintético en un "smoke shop" de Misisipi: padre e hijo enfrentan cargos federales por la muerte de dos estudiantes de Ole Miss

Yahya Mohamed Mosleh, de 51 años, e Islam Yahya Mosleh, de 18, fueron detenidos el 24 de septiembre y comparecieron ante un juez federal, que encontró causa probable para mantener los cargos (Oxford Police Department)

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El 21 de septiembre, dos estudiantes de la Universidad de Misisipi (Ole Miss) fueron hallados muertos en el campus con horas de diferencia. Junto a sus cuerpos, los investigadores encontraron paquetes de pastillas sintéticas de kratom.

Dos semanas después, la justicia federal presentó cargos contra los hombres que, según la investigación, les vendieron esas sustancias.

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Los acusados son Yahya Mohamed Mosleh, de 51 años, y su hijo Islam Yahya Mosleh, de 18, empleados de un smoke shop en Oxford, la ciudad donde se ubica la universidad.

La universidad tiene unos 24.000 estudiantes matriculados. Las dos muertes ocurrieron en distintos puntos del campus (WREG News Channel 3)

El fiscal federal del distrito norte de Misisipi, Scott F. Leary, anunció el viernes que ambos enfrentan cargos de posesión con intención de distribuir sustancias controladas.

Los Mosleh ya habían sido detenidos el 24 de septiembre, cuando las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en el local donde trabajaban.

Leary es el titular de la fiscalía federal que coordina la investigación junto a la Unidad Metropolitana de Narcóticos del condado de Lafayette (DOJ)

Dos jóvenes, el mismo campus, el mismo fin de semana

La víctima directamente vinculada a los cargos es Aidan Hamilton, un joven de Englewood, Colorado. Los investigadores localizaron en su habitación paquetes de lo que identificaron como derivados de kratom, algunos con tabletas faltantes. “La causa de la muerte pareció ser consistente con una sobredosis de drogas”, afirmó la oficina del fiscal federal.

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Apenas una hora después del hallazgo de Hamilton, el cuerpo de Robert Strang, estudiante de tercer año oriundo de Atlanta, apareció en otro punto del campus. En su caso también se encontraron paquetes de derivados de kratom, y la causa de muerte presentó el mismo patrón.

Un informe toxicológico posterior, citado por la fiscalía en una solicitud para mantener a los acusados bajo custodia, detectó las sustancias mitraginina, MGM-15 y MGPI en los organismos de ambos jóvenes.

Esos mismos compuestos figuraban en los paquetes hallados en sus habitaciones, de acuerdo con documentos judiciales. Las autoridades, sin embargo, aún no determinaron de forma oficial la causa exacta de ninguna de las dos muertes.

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Robert Strang, 20, junior de Atlanta — Aidan Hamilton, 18, estudiante de primer año de Englewood, Colorado. Ambos fueron hallados con paquetes de pastillas sintéticas de la misma marca (Strang family/Brian Comerford)

Cómo llegaron las autoridades hasta el smoke shop

La Unidad Metropolitana de Narcóticos del condado de Lafayette rastreó los movimientos financieros de Hamilton y determinó que había realizado varias compras en el local Puffs Vape, Tobacco and Beer Store, ubicado en Oxford.

A partir de esa pista, las autoridades enviaron a un informante encubierto al local. Durante la transacción, Yahya Mosleh le advirtió al informante que “tuviera cuidado con las pastillas porque la gente estaba muriendo por ellas”, tal como declaró el agente especial de la Agencia Antidrogas (DEA) Michael Dassance en una declaración jurada.

El mismo documento señala que Mosleh ocultó los productos de la vista cuando entraban otros clientes al local.

Un informante encubierto realizó una compra en el negocio días antes del allanamiento. Fue esa operación la que habilitó la orden judicial (Google Maps)

El 24 de septiembre, los agentes ejecutaron una orden de allanamiento en el negocio y confiscaron más de 500 unidades de kratom y productos relacionados.

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Entre los artículos decomisados también había cartuchos de THC, gomitas, cigarrillos prearmados y otras sustancias sospechosas.

Los investigadores encontraron además ejemplares del mismo producto hallado en la habitación de Hamilton: pastillas de la marca Smax Mango Breeze MGM-15, con empaque e ingredientes idénticos y una etiqueta de precio de USD 39,99.

Ese mismo día detuvieron a Yahya e Islam Mosleh, a quienes las autoridades estatales de Misisipi ya habían imputado por posesión de sustancias controladas del Esquema I con intención de distribuirlas.

El empaque, los ingredientes y hasta una marca en la etiqueta de precio eran idénticos en los ejemplares del local y en los hallados en la habitación de Hamilton (U.S. attorney's office Mississippi)

Qué es el kratom y por qué su venta era ilegal en Oxford

El kratom es una planta cuyas sustancias activas producen mayor alerta y energía física en dosis bajas, y efectos sedantes en dosis altas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió en reiteradas ocasiones sobre los riesgos asociados a los derivados sintéticos del compuesto 7-OH, entre ellos la adicción y otras consecuencias graves para la salud mental y física.

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Grupos de defensa del consumidor llevan años reclamando a la FDA regulaciones más estrictas sobre los productos derivados del kratom, que se venden libremente en varios estados (REUTERS/Andrew Kelly/Foto de archivo)

La ciudad de Oxford tiene prohibida la venta, posesión y consumo de kratom desde 2019. El condado de Lafayette extendió esa prohibición a todo su territorio en 2021.

La comercialización de estas pastillas en el local de los Mosleh violaba la normativa local, la legislación del condado y la ley federal.

En el caso de Strang, los investigadores establecieron mediante sus movimientos financieros que había comprado en el Express Mart #7, una tienda de conveniencia en el condado de Yalobusha.

La planta es originaria del sudeste asiático. En dosis bajas actúa como estimulante; en dosis altas, produce efectos sedantes similares a los de los opioides (Arizona’s Family 3TV/CBS 5)

Los agentes concurrieron al lugar y adquirieron pastillas similares a las halladas en la escena, que fueron enviadas a laboratorios para su análisis.

Hasta el momento, ninguna persona vinculada a ese establecimiento enfrenta cargos.

Los abogados de los acusados, Scott Davis —defensor de Yahya— y A.E. Harlow Jr. —defensor de Islam—, declinaron hacer comentarios. La investigación continúa abierta.

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