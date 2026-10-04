Un incendio forestal en Los Ángeles consumió más de 400 hectáreas y causó evacuaciones durante una ola de calor

El incendio forestal Bouquet consumió más de 420 hectáreas en el Bosque Nacional de Los Ángeles y alcanzó un 40 por ciento de contención (NBC4)

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Un incendio forestal de más de 420 hectáreas (1.048 acres) mantiene en vela a los condados del norte de Los Ángeles desde este sábado, cuando el fuego irrumpió en el Bosque Nacional de Los Ángeles en condiciones de calor extremo.

El incendio Bouquet, activo desde las 15 horas del 3 de octubre de 2026, está contenido en un 40% y mantiene activas órdenes de evacuación y advertencias en zonas del área de Santa Clarita, según detallaron medios locales como NBC Los Angeles.

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El siniestro se originó en la intersección de Bouquet Canyon Road y Quarry Road, en el sector noreste de Santa Clarita, informó el California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire). En apenas unas horas, las llamas consumieron 287 hectáreas (710 acres).

Durante la madrugada del domingo, los equipos de tierra lograron estabilizar el perímetro y un 60% del foco se encuentra sin control. La zona no había sufrido un incendio significativo en dos décadas, lo que derivó en una acumulación de vegetación densa que aceleró la propagación de las llamas.

La acumulación de vegetación densa tras dos décadas sin siniestros en la zona aceleró la propagación del fuego en Santa Clarita (NBC4)

Casi 300 efectivos combaten el fuego en tierra y desde el aire

El Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS) y bomberos del condado de Los Ángeles desplegaron cerca de 300 efectivos para enfrentar el siniestro, según declaró Seneca Smith, vocera del Bosque Nacional de Los Ángeles, en una conferencia de prensa.

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Los equipos operaron tanto en tierra como desde el aire, aunque alrededor de las 18 del sábado los aviones cisterna de ala fija fueron retirados del operativo por baja visibilidad. En su reemplazo, se asignaron helicópteros de vuelo nocturno, y se solicitó el regreso de los aviones para las operaciones del domingo.

Cal Fire también registró dos focos secundarios —llamados “spot fires”— en las cercanías del frente principal. “Ahora mismo hay poco menos de 300 efectivos”, subrayó Smith. “Esa área no vio fuego en varias décadas. Eso también es un problema: la vegetación es muy densa y pesada”.

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Casi 300 efectivos combaten el siniestro con helicópteros de vuelo nocturno tras la retirada de los aviones por baja visibilidad (NBC4)

Temperaturas de hasta 42°C dificultan las tareas de control

El incendio se desarrolla en el marco de una ola de calor que golpea a la mayor parte del sur de California, con temperaturas entre 15 y 20 grados por encima de lo habitual. Las estaciones meteorológicas registraron hasta 42°C (107°F) en sectores del bosque nacional durante el sábado.

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) proyecta condiciones igualmente extremas, con máximas que oscilan entre 35°C (95°F) y 38°C (100°F), y se prevé que la ola de calor se extienda hasta al menos el jueves.

Según datos del NWS registrados cerca del foco del incendio alrededor de las 15:30 del sábado, los vientos soplaban del noreste a 11 kilómetros por hora (7 mph) con ráfagas de hasta 29 km/h (18 mph), con una temperatura de 33,9°C (93°F) y una humedad relativa del 21%.

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El organismo también advirtió sobre un posible cambio de viento hacia el suroeste de entre 10 y 13 km/h (6 a 8 mph) para el período de entre las 17 y las 18 horas, con ráfagas de hasta 21 km/h (13 mph).

Una ola de calor con temperaturas de hasta 42 grados dificulta las tareas de control en el sur de California (Cal Fire)

La causa del fuego podría ser humana: se investiga un presunto avistamiento de dron

Cal Fire precisó que la causa del incendio permanece bajo investigación, aunque autoridades del Bosque Nacional de Los Ángeles señalaron que los investigadores consideran que pudo haber sido provocado por acción humana. Smith enumeró posibles factores: “Podría ser cualquier cosa, desde equipos hasta líneas de energía o vehículos”.

Durante las operaciones aéreas, Cal Fire reportó el posible avistamiento de un dron sobrevolando la zona del incendio, lo cual constituye un delito federal. “Si vuelas, no podemos volar nosotros”, advirtió la agencia.

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Las llamas también amenazaron estructuras y líneas eléctricas en el área, según Cal Fire. Entre las propiedades cercanas al foco figura Blue Cloud Ranch, un predio de aproximadamente 100 hectáreas (250 acres) utilizado en producciones cinematográficas como Iron Man y American Sniper.

Las autoridades investigan el origen humano del incendio y denunciaron el sobrevuelo no autorizado de un dron sobre la zona (NBC4)

Órdenes de evacuación, refugio y calidad del aire

Las primeras advertencias de evacuación se emitieron cerca de las 15:45 del sábado y fueron elevadas a órdenes obligatorias antes de las 16:20, según CBS News.

Para las 17:30, algunas de esas órdenes fueron rebajadas a advertencias, aunque para el domingo por la mañana ambos niveles continuaron vigentes en distintas zonas del área montañosa noreste de Santa Clarita.

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Un centro de refugio para evacuados y mascotas pequeñas fue habilitado en el Castaic Sports Complex, ubicado en 31230 Castaic Road. La Autopista de California (CHP) cerró Bouquet Canyon Road en su intersección con Vasquez Canyon Road sin plazo definido de reapertura.

El Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) emitió una alerta de humo vigente hasta las 20 del domingo, que abarca el valle de Santa Clarita, el corredor de la Interestatal 5 y el Bosque Nacional de Los Ángeles.

Los organismos de emergencia dictaron órdenes de evacuación y habilitaron un centro de refugio en el Castaic Sports Complex (ABC7)

El organismo advirtió que los niveles de calidad del aire podrían alcanzar el umbral de “no saludable” o superior, con el mayor impacto registrado entre las 23 horas del sábado y las 7 horas del domingo.

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Muntu Davis, director de Salud Pública del condado de Los Ángeles, señaló que el humo y las cenizas representan un riesgo para toda la población, con especial atención a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades cardíacas o pulmonares.

Las autoridades sanitarias recomendaron permanecer en interiores, mantener puertas y ventanas cerradas, usar purificadores de aire, evitar ventiladores de casa entera y sistemas evaporativos, y no dejar mascotas al aire libre, especialmente durante la noche.