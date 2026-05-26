Ferrari ya tiene un coche eléctrico. ¿Se venderá entre los puristas?

El fabricante italiano de coches deportivos presentó el Luce, su primer modelo 100% eléctrico. El vehículo representa una de las mayores apuestas en la historia de la compañía.

Ferrari presentó el lunes el Luce, su primer coche totalmente eléctrico. El vehículo de cinco plazas representa una de las mayores apuestas de la historia de la empresa italiana, y llega en medio de una serie de objetivos incumplidos y costosas promesas de los fabricantes de automóviles de lujo de pasarse a lo eléctrico.

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Con el Luce, los ingenieros de Ferrari consideran haber desarrollado un deportivo capaz de tomar curvas a gran velocidad a pesar de estar lastrado por más de media tonelada de celdas de batería y circuitos eléctricos atornillados al chasis.

Pero, ¿se gastarán los ultrarricos más de medio millón de dólares en un Ferrari totalmente eléctrico que no tiene ni el aspecto clásico ni el característico rugido del motor de un Ferrari?

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"Ha sido una gran inversión desde el punto de vista de Ferrari en un producto del que, de momento, no se sabe con certeza cuál es su mercado", Angus MacKenzie, jefe de la oficina internacional de MotorTrend. "Están nerviosos, sería justo decirlo".

Los inversores parecían recelosos. Las acciones de Ferrari cayeron un 6 por ciento en Milán en las primeras operaciones del martes. Los entusiastas de los coches se han enzarzado en un intenso debate en foros de internet sobre los pros y los contras del diseño.

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La historia de Luce (pronunciado lú-che, o "luz" en italiano) es poco común dentro de los casi 80 años de historia del negocio de coches de calle de Ferrari. La empresa se asoció con LoveFrom --la agencia fundada en 2019 por Jony Ive, antiguo jefe de diseño de Apple, y el diseñador industrial Marc Newson-- para desarrollar el chasis de cristal y aluminio pulido del Luce, capaz de alcanzar casi 322 kilómetros por hora.

John Elkann, presidente de Ferrari y descendiente de la dinastía automovilística de la familia Agnelli, se puso en contacto con Ive y LoveFrom poco después de que la empresa de diseño abriera sus puertas, con la esperanza de colaborar en algún proyecto. Sus esfuerzos comenzaron hace cinco años, más o menos, cuando Benedetto Vigna, el nuevo director ejecutivo elegido por Elkann, empezó a trabajar en Ferrari.

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Vigna, un físico que pasó décadas en el fabricante de chips STMicroelectronics, ha sido vinculado, según algunos analistas, al éxito de Luce y al impulso más amplio de Ferrari hacia la electrificación, según algunos analistas. El lunes, en una entrevista, rechazó esa idea. Pero reconoció que la llegada de Luce anunciaba una nueva era para Ferrari.

"Hay momentos de salto, y yo tengo la suerte de estar viviendo uno en este momento", dijo Vigna antes de una ceremonia de presentación en las afueras de Roma con algunos de los clientes VIP de la empresa.

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Se sentía confiado de que la noche iría bien. A lo largo del día, su teléfono estuvo a reventar. "Más de 20 mensajes de clientes", dijo Vigna y sacudió la cabeza con una sonrisa mientras miraba su teléfono inteligente.

"Mira, esta es otra", dijo, mostrando una foto que alguien le había enviado. Era la imagen de un deportivo rojo cereza con el logotipo del Cavallino Rampante de Ferrari en el capó. Pero no era el Luce.

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El nivel de expectación, pensaba, era una buena señal. Pero la verdadera prueba llegará esta semana cuando Ferrari empiece oficialmente a aceptar pedidos de un coche que costará 550.000 euros en Italia. El precio en Estados Unidos aún no se ha determinado, añadió.

Mucho en juego

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La lista de espera para los Ferrari más codiciados puede durar años. Los analistas ansían ver si el Luce tiene un atractivo similar. Es probable que algunos clientes potenciales se sientan atraídos por las credenciales de cero emisiones del automóvil.

Pero para los ferraristas más acérrimos, todo girará en torno a las prestaciones. ¿Cómo se comportará a máxima velocidad la ingeniería única del Luce: hileras y más hileras de celdas de batería alineadas entre los neumáticos delanteros y los traseros, y cuatro motores eléctricos, uno por neumático?

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Hay características de diseño que pueden llamar la atención: el Luce, con tracción a las cuatro ruedas, tiene cuatro puertas y un amplio maletero, lo que le da un aspecto de coche de fin de semana para multimillonarios. El coche tiene una autonomía de unos 530 kilómetros con una carga completa, lo que lo sitúa a la retaguardia de los vehículos eléctricos más económicos.

Los observadores de Ferrari se han preguntado durante mucho tiempo cómo podrían los ingenieros de la empresa reproducir el gruñido característico de un motor Ferrari en un modelo eléctrico. La solución del fabricante de automóviles fue instalar un acelerómetro en el centro de los ejes; el dispositivo capta y amplifica el sonido natural y el zumbido de las piezas móviles del coche al acelerar. Que los puristas aprecien el efecto es otro tema.

Hay mucho en juego para el Luce. En octubre, la empresa decepcionó a los inversores con una deslucida previsión de crecimiento. También reculó en sus ambiciones en materia de electrificación, 16 meses después de haber inaugurado un "edificio electrónico" de 200 millones de euros con bombo y platillo.

Ferrari prevé ahora que el 20 por ciento de su gama de modelos para 2030 sea totalmente eléctrica, frente al objetivo del 40 por ciento de vehículos eléctricos que se había fijado para 2022. (No ha cambiado su plan de que los híbridos representen el 40 por ciento de los coches nuevos fabricados).

Sin embargo, el mercado de vehículos eléctricos de gama alta en gran medida se ha estancado. Otros fabricantes de automóviles de lujo, como Mercedes-Benz, Porsche y Lamborghini, han pospuesto, reducido o abandonado sus planes de electrificación. Atrapados entre los aranceles del presidente Donald Trump y el enfriamiento del mercado, los fabricantes de automóviles de todo el mundo se han anotado unos 70.000 millones de dólares en amortizaciones al reducir sus objetivos de producción de vehículos eléctricos.

Muchos inversores se preguntaron si Ferrari, cuyas ganancias habían desafiado en gran medida los problemas del sector del automóvil y la guerra comercial de Trump, también había juzgado mal el mercado de los vehículos eléctricos. Las acciones de Ferrari sufrieron la peor caída registrada en un día cuando la empresa publicó su sombría previsión de crecimiento en octubre. Desde entonces, han bajado aproximadamente un 28 por ciento, lo que ha supuesto un recorte de unos 28.000 millones de dólares en la valoración de mercado de la empresa.

Vigna dijo el lunes que tanto él como Ferrari permanecían optimistas respecto al mercado de vehículos eléctricos. "Algunas personas me dicen: 'Me haré cliente de Ferrari si, y solo si, me entregan un Ferrari eléctrico'", añadió.

Bernhard Warner es editor sénior de DealBook, un boletín del Times que cubre las tendencias empresariales, la economía y los mercados.