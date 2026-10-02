Arrestaron a una mujer acusada de atropellar a su perro hasta matarlo en California

Hahn Nguyen, de 75 años, fue detenida en Santa Ana tras ser acusada de crueldad animal por la muerte de su perro Blackey (Crédito: Univisión)

Guardar

Una mujer de 75 años fue detenida en Santa Ana, California, tras ser señalada por presunta crueldad animal y abandono en un caso que terminó con la muerte de Blackey, un perro mestizo de pitbull de nueve meses. La Policía de Santa Ana informó que la sospechosa, Hahn Nguyen, habría dejado al animal fuera de su vehículo y luego lo habría atropellado.

El caso ocurrió el 8 de septiembre en Park Lane, un sector cercano a la autopista 5. La investigación tomó fuerza después de que la mujer fuera captada en video, de acuerdo con la información recogida por Univision y difundida por el Departamento de Policía de Santa Ana.

PUBLICIDAD

La policía situó el hecho en Park Lane, cerca de la autopista 5

El caso ocurrió el 8 de septiembre en la calle Park Lane, en un sector cercano a la autopista 5 de California (Departamento de Policía de Santa Ana)

Los investigadores señalaron que Nguyen llegó aquella mañana a un vecindario de Santa Ana a bordo de una miniván Honda Odyssey. Una vez allí, sacó a Blackey del vehículo, indicó la policía a Univision.

El animal, descrito por las autoridades como un cruce de pitbull de nueve meses, habría permanecido cerca de la miniván después de descender. La policía sostuvo que la conductora lanzó comida para perros cerca de la puerta del conductor con el objetivo de atraerlo hacia esa zona.

Cuando Blackey se aproximó, la mujer presuntamente puso en movimiento el vehículo y lo atropelló. El perro murió a causa del atropello, según el relato que los investigadores compartieron con el medio local.

PUBLICIDAD

Las autoridades no detallaron en la información publicada si hubo testigos presenciales del momento en el que el vehículo impactó al animal. Sin embargo, confirmaron que contaban con un video relacionado con el caso y que buscaban a la conductora desde que se conocieron los hechos.

La difusión de las imágenes y el pedido público para identificar a Nguyen formaron parte de las acciones iniciales de la investigación. La policía solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar tanto a la sospechosa como a la miniván involucrada.

La miniván fue localizada en Anaheim mediante lectores de matrículas

El Departamento de Policía de Santa Ana confirmó la detención de Nguyen el jueves 1 de octubre, un día después de pedir apoyo ciudadano para ubicarla. La localización fue posible a través de un sistema de lectura automatizada de matrículas, precisaron las autoridades.

PUBLICIDAD

Esa tecnología permitió detectar la Honda Odyssey dentro del garaje de una vivienda en Anaheim, ciudad situada al norte de Santa Ana. A partir de esa ubicación, los agentes pudieron localizar a la mujer de 75 años, afirmó la policía.

Los lectores automatizados de matrículas registran placas de vehículos y permiten a las fuerzas de seguridad comparar esos datos con automóviles que son buscados en investigaciones. En este caso, el mecanismo llevó a los agentes hasta la miniván que, de acuerdo con la pesquisa, había sido utilizada el día de la muerte de Blackey.

La policía aseguró que, tras ser localizada, Nguyen reconoció que era la propietaria del perro y admitió que lo había abandonado. Esa declaración fue atribuida por los investigadores a la sospechosa, aunque la información divulgada no precisó si contó con representación legal durante el interrogatorio.

PUBLICIDAD

Hahn Nguyen quedó fichada por crueldad animal y abandono

La acusada ingresó en la cárcel de Santa Ana bajo cargos formales de crueldad hacia los animales y abandono (Departamento de Policía de Santa Ana)

Después de su arresto, Hahn Nguyen fue fichada en la cárcel de Santa Ana bajo cargos vinculados con crueldad animal y abandono de animales, informó el Departamento de Policía de Santa Ana a Univision.

La acusación se fundamenta en la secuencia reconstruida por los agentes: la llegada de la miniván al vecindario, la salida de Blackey del vehículo, el uso de comida para atraerlo y el posterior atropello. Esos elementos aún deberán ser evaluados dentro del proceso judicial correspondiente.

Hasta la publicación de la información, las autoridades no habían difundido detalles sobre una posible fecha de comparecencia ante un tribunal ni sobre las condiciones de detención de la acusada. Tampoco se informó si la investigación permitió establecer por qué la mujer llevó al perro hasta Park Lane.

PUBLICIDAD

El Departamento de Policía de Santa Ana mantuvo la causa como una investigación por la muerte de Blackey y por el presunto abandono del animal. La detención de Nguyen se produjo semanas después del hecho ocurrido el 8 de septiembre, tras la identificación de la miniván mediante el sistema automatizado de matrículas.