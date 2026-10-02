Estados Unidos

California prohíbe el matrimonio de menores sin excepciones

La norma firmada por el gobernador Gavin Newsom elimina el permiso de padres y jueces para formalizar uniones o parejas de hecho antes de los 18 años

El gobernador Gavin Newsom firmó la ley AB 1267 que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años sin excepciones en California (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
El gobernador Gavin Newsom firmó la ley AB 1267 que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años sin excepciones en California (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
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El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años sin excepciones, una modificación que elimina las vías legales que hasta ahora permitían estas uniones con autorización familiar y judicial. La medida también alcanza a las parejas de hecho, informó NPR.

La norma, identificada como AB 1267, fue presentada por la asambleísta demócrata Gail Pellerin, representante de Santa Cruz. De acuerdo con los medios, la legislación deroga las cláusulas que posibilitaban que adolescentes contrajeran matrimonio si contaban con el consentimiento de sus padres y la aprobación de un tribunal.

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Newsom sostuvo durante la firma que se trataba de “una medida esperada desde hace mucho tiempo para proteger a los jóvenes y menores de California”. El gobernador agregó que, a partir de esta decisión, “los niños de California están más seguros que nunca”, de acuerdo con las declaraciones recogidas por ABC News.

La ley elimina el consentimiento parental y la aprobación judicial

Un joven con traje oscuro y una joven con vestido blanco de novia caminan tomados de la mano de espaldas al atardecer en un campo.
El marco legal anterior en California permitía el matrimonio infantil mediante la autorización de los padres y la aprobación de un juez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de la aprobación de la AB 1267, California no tenía una edad mínima establecida por ley para casarse. El marco anterior contemplaba el consentimiento de los padres y el aval de un juez como requisitos para que una persona menor de edad pudiera formalizar un matrimonio o una pareja de hecho, explicó NPR.

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La nueva norma suprime ambas excepciones y establece los 18 años como umbral obligatorio. La iniciativa fue respaldada por la organización Unchained At Last y la Comisión de California sobre la Condición de la Mujer y las Niñas, según las fuentes consultadas.

Pellerin indicó que el impulso central de la campaña provino de quienes atravesaron estas experiencias. “El corazón de este esfuerzo siempre han sido los sobrevivientes”, afirmó la legisladora tras la firma, en declaraciones citadas por NPR. También señaló que estas personas describieron las dificultades de ser menores dentro de un vínculo que no eligieron libremente.

La asambleísta aseguró que los sobrevivientes detallaron los obstáculos para pedir ayuda, conseguir representación legal, salir de sus hogares o alejarse de los adultos que podían facilitar el matrimonio. “Gracias a ellos, los niños de California están más seguros”, expresó Pellerin.

Unos 35.000 matrimonios involucraron a menores en dos décadas

Vista posterior de un niño con traje azul y una niña con vestido blanco de novia caminando de la mano por un camino de campo al atardecer.
La organización Global Hope 365 registró cerca de 35.000 matrimonios con menores en California entre los años 2000 y 2021 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización Global Hope 365 calculó que, entre 2000 y 2021, se registraron en California alrededor de 35.000 matrimonios en los que al menos una de las personas era menor de edad, informó ABC News. En la mayoría de esos casos, precisó la entidad, una adolescente se casó con un hombre adulto.

Con la promulgación, California se convirtió en el decimoctavo estado de Estados Unidos en prohibir el matrimonio infantil sin excepciones, señaló NPR. Sin embargo, este tipo de uniones sigue permitido bajo distintos requisitos en otros 32 estados, de acuerdo con ese medio.

El debate también tiene alcance federal. En julio, legisladores del Congreso presentaron la Ley de Prevención del Matrimonio Infantil, una propuesta que busca impulsar una edad mínima nacional de 18 años. Los promotores de esa iniciativa citaron datos de organizaciones especializadas que estiman que más de 314.000 menores se casaron legalmente en Estados Unidos entre 2000 y 2021, incluidas niñas de apenas 10 años, informó NPR.

Courtney Stodden vinculó la firma con su propia experiencia

Newsom firmó la ley junto a Courtney Stodden, personalidad mediática y activista que ha promovido restricciones al matrimonio infantil. Stodden afirmó que sus padres autorizaron su boda con el actor Doug Hutchison cuando ella tenía 16 años y él tenía 51, señaló ABC News.

La activista describió la decisión como un mensaje para quienes atravesaron situaciones similares. “La acción del gobernador Newsom dejó claro, para mí y para los sobrevivientes del matrimonio infantil en todas partes, que nunca debimos cargar con este peso”, manifestó, según un comunicado de la oficina del gobernador citado por NPR.

Stodden agradeció a Unchained At Last y a los sobrevivientes que participaron de la campaña. Además, anticipó que mantendrá su activismo hasta que existan protecciones similares en los 50 estados. “California es una victoria, pero no voy a detenerme aquí”, aseguró.

La prohibición californiana se incorpora a una discusión que continúa abierta en distintos estados y en el Congreso, mientras las organizaciones que impulsaron la reforma buscan que la edad de 18 años se adopte sin excepciones en todo el país.

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