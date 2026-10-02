Estados Unidos

Florida recibirá nuevas becas federales para educación privada desde 2027

El programa permitirá financiar matrículas, educación en casa, tutorías y terapias para familias elegibles, con recursos aportados por donantes que recibirán créditos fiscales federales

Joven estudiantes celebran su graduación - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Florida se sumará al programa federal de crédito fiscal para becas educativas a partir del 1 de enero de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Florida participará desde el 1 de enero de 2027 en un programa federal de becas educativas que permitirá a familias elegibles recibir recursos para cubrir matrículas privadas, enseñanza en casa, tutorías, terapias y materiales escolares. La información fue publicada por The Associated Press, que detalló que la iniciativa se financiará mediante donaciones con créditos fiscales para los contribuyentes.

El plan, denominado Crédito Fiscal Federal para Becas, contempla la participación de al menos 30 estados. ABC News indicó que Florida figura entre las jurisdicciones que ya habían confirmado su adhesión, de acuerdo con una lista federal citada por The Associated Press.

PUBLICIDAD

Las normas divulgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos, conocido como IRS, todavía son propuestas. El proceso para recibir comentarios públicos tendrá una duración de 60 días desde su publicación, el 1 de octubre de 2026, informó el medio.

Las donaciones darán acceso a créditos fiscales federales

Billetes de dólares estadounidenses sobre un escritorio de madera en un aula. Hay carpetas al lado y ventanas con palmeras en el fondo de un colegio.
Los donantes individuales recibirán un crédito fiscal federal no reembolsable de hasta 1.700 dólares anuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo prevé que ciudadanos y empresas realicen aportes a entidades habilitadas para otorgar las becas. A cambio, los donantes podrán descontar una parte de esos aportes de sus obligaciones fiscales federales, explicó ABC News.

Un contribuyente individual podría acceder a un crédito de hasta USD 1.700 por año, mientras que una pareja casada que presente una declaración conjunta tendría derecho a un máximo de USD 3.400, precisó la publicación. El beneficio será no reembolsable, por lo que podrá reducir los impuestos adeudados, pero no generará un pago adicional cuando el crédito sea superior a la obligación tributaria.

PUBLICIDAD

La administración y distribución de los fondos recaerá en las denominadas Scholarship Granting Organizations (SGO), organizaciones autorizadas en cada estado. Estas entidades recibirán las contribuciones y definirán la asignación de recursos a los estudiantes que reúnan las condiciones establecidas.

The Associated Press aseguró que los contribuyentes podrán apoyar organizaciones de becas incluso fuera de su estado de residencia, una característica que diferencia a esta medida de ciertos programas estatales.

La elegibilidad incluiría a familias de ingresos medios y bajos

Un profesor enseña en un aula, de pie frente a una pantalla con la tabla periódica. Varios estudiantes atienden desde sus pupitres. Pizarrón con "Chemistry Basics".
Las organizaciones autorizadas de becas administrarán las contribuciones y distribuirán los recursos a las familias elegibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reglas preliminares señalan que podrán solicitar la ayuda los alumnos cuyas familias tengan ingresos de hasta tres veces la mediana correspondiente a su zona de residencia. El Departamento del Tesoro y el IRS calcularon que cerca del 96 % de los niños de los estados participantes podría cumplir los requisitos de acceso, tal como recogió The Associated Press.

Los hogares de bajos ingresos tendrán vías alternativas para acreditar su condición económica. El medio afirmó que podrán utilizar comprobantes de participación en programas de asistencia pública en lugar de entregar documentos de ingresos. Los niños bajo cuidado de acogida, por su parte, quedarían exentos de ese requisito.

Los recursos de las becas federales podrían destinarse a cuotas de escuelas privadas o religiosas, gastos vinculados a la educación en el hogar, tutorías, terapias de educación especial, libros, computadoras y otros insumos pedagógicos. La propuesta también prevé que alumnos que continúen en escuelas públicas reciban apoyo para servicios educativos complementarios.

Esa posibilidad distingue a la medida federal de algunos planes de elección escolar que condicionan la ayuda a un cambio de institución. Sin embargo, ABC News advirtió que aún faltan definiciones sobre los gastos específicos que estarán autorizados y sobre los procedimientos definitivos de solicitud.

El número y valor de las ayudas dependerán de las donaciones

La cantidad de estudiantes beneficiados y el monto que reciba cada familia no estarán fijados de manera uniforme. Esos factores dependerán del volumen de dinero que recauden las SGO y de los criterios de distribución que adopten, explicó el reporte.

Las proyecciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y del IRS estiman que el sistema podría canalizar cerca de USD 26.000 millones anuales cuando alcance su funcionamiento previsto. Ese volumen permitiría financiar hasta 2,2 millones de becas, siempre que se concreten las donaciones esperadas.

La iniciativa integra la legislación fiscal promulgada durante la administración del presidente Donald Trump en 2025. Para las familias de Florida, el paso siguiente será conocer qué organizaciones recibirán autorización estatal y federal para operar el programa antes de su entrada en vigor en enero de 2027.

Temas Relacionados

FloridaBecascolegios privadosEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arrestaron a una mujer acusada de atropellar a su perro hasta matarlo en California

La policía localizó en Anaheim a Hahn Nguyen, de 75 años, luego de que fuera señalada por abandonar y causar la muerte de Blackey, un cachorro de nueve meses

Arrestaron a una mujer acusada de atropellar a su perro hasta matarlo en California

Donald Trump inició una gira de 32 días para fortalecer a sus candidatos de cara a las elecciones de medio término

Los máximos representantes republicanos realizaron actos en Texas, Oklahoma y Florida, con el objetivo de movilizar al electorado ante disputas que parecen más competitivas de lo previsto en varios estados

Donald Trump inició una gira de 32 días para fortalecer a sus candidatos de cara a las elecciones de medio término

Costa Rica extradita a Estados Unidos a cuatro colombianos y un costarricense por casos de narcotráfico

Los requeridos fueron entregados este jueves a autoridades estadounidenses en el Aeropuerto Juan Santamaría. Entre los expedientes figura el mayor decomiso de drogas sintéticas registrado en el país

Costa Rica extradita a Estados Unidos a cuatro colombianos y un costarricense por casos de narcotráfico

Calendario lunar 2026: estas son las fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Esta semana, el cielo nos ofrecerá un espectáculo fascinante con las fases de la luna que nos invitan a mirar al firmamento y disfrutar del enigma celestial que se despliega cada noche

Calendario lunar 2026: estas son las fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Trump dijo que Estados Unidos investiga un posible vínculo entre el régimen iraní y el ataque en el vuelo de Flydubai

El mandatario republicano advirtió sobre una fuerte represalia contra Teherán si se confirma su participación y volvió a dejar abierta la posibilidad de reanudar los bombardeos después de las elecciones de noviembre

Trump dijo que Estados Unidos investiga un posible vínculo entre el régimen iraní y el ataque en el vuelo de Flydubai

TECNO

YouTube castigará los videos resubidos: reducirá su alcance y distribución en el feed de Shorts

YouTube castigará los videos resubidos: reducirá su alcance y distribución en el feed de Shorts

Google restringe el acceso a su nueva IA Gemini 4 Argon por motivos de seguridad

Una IA convenció a la mitad de quienes hablaron con ella por video: a ninguno le avisaron que podía ser una máquina

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy viernes 2 de octubre

Lista de tareas dentro de WhatsApp: cómo aprovechar los mensajes destacados y la búsqueda por fecha

ENTRETENIMIENTO

La actriz Halle Berry fue acusada de ahorcar a su hijo de 12 años y su exmarido exigió la custodia completa

La actriz Halle Berry fue acusada de ahorcar a su hijo de 12 años y su exmarido exigió la custodia completa

Guitarricadelafuente gana el premio a actor revelación en este prestigioso festival y ya se posiciona como candidato al Oscar

Los estrenos más esperados de la semana en cines: de Tom Cruise buscando el Oscar con ‘Digger’ al thriller erótico de Anne Hathaway y Dakota Johnson

Estrellas de Hollywood reaccionan a la presunta violación grupal en Cornell: Florence Pugh, Mariska Hargitay y más celebridades alzan la voz

A los 62 años, Mónica Bellucci habla sobre el envejecimiento: “Aceptas el proceso con dignidad o mueres”

MUNDO

Taiwán recibió sus primeros aviones F-16V de Estados Unidos para fortalecer su defensa contra el régimen de China

Taiwán recibió sus primeros aviones F-16V de Estados Unidos para fortalecer su defensa contra el régimen de China

“¡Suelta el cuchillo!”: el impactante video del momento en que una policía británica usó una pistola eléctrica contra un anciano de 92 años en silla de ruedas

El piloto indio de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina: “No podía dejar que todos murieran”

EEUU refuerza su presencia militar en Medio Oriente con miles de soldados mientras Trump evalúa una nueva ofensiva contra Irán

Rusia lanzó un nuevo bombardeo contra Kiev y volvió a atacar un puente clave de Ucrania: al menos un muerto y dos heridos