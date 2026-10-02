Florida recibirá nuevas becas federales para educación privada desde 2027

Florida se sumará al programa federal de crédito fiscal para becas educativas a partir del 1 de enero de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Florida participará desde el 1 de enero de 2027 en un programa federal de becas educativas que permitirá a familias elegibles recibir recursos para cubrir matrículas privadas, enseñanza en casa, tutorías, terapias y materiales escolares. La información fue publicada por The Associated Press, que detalló que la iniciativa se financiará mediante donaciones con créditos fiscales para los contribuyentes.

El plan, denominado Crédito Fiscal Federal para Becas, contempla la participación de al menos 30 estados. ABC News indicó que Florida figura entre las jurisdicciones que ya habían confirmado su adhesión, de acuerdo con una lista federal citada por The Associated Press.

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Las normas divulgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos, conocido como IRS, todavía son propuestas. El proceso para recibir comentarios públicos tendrá una duración de 60 días desde su publicación, el 1 de octubre de 2026, informó el medio.

Las donaciones darán acceso a créditos fiscales federales

Los donantes individuales recibirán un crédito fiscal federal no reembolsable de hasta 1.700 dólares anuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo prevé que ciudadanos y empresas realicen aportes a entidades habilitadas para otorgar las becas. A cambio, los donantes podrán descontar una parte de esos aportes de sus obligaciones fiscales federales, explicó ABC News.

Un contribuyente individual podría acceder a un crédito de hasta USD 1.700 por año, mientras que una pareja casada que presente una declaración conjunta tendría derecho a un máximo de USD 3.400, precisó la publicación. El beneficio será no reembolsable, por lo que podrá reducir los impuestos adeudados, pero no generará un pago adicional cuando el crédito sea superior a la obligación tributaria.

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La administración y distribución de los fondos recaerá en las denominadas Scholarship Granting Organizations (SGO), organizaciones autorizadas en cada estado. Estas entidades recibirán las contribuciones y definirán la asignación de recursos a los estudiantes que reúnan las condiciones establecidas.

The Associated Press aseguró que los contribuyentes podrán apoyar organizaciones de becas incluso fuera de su estado de residencia, una característica que diferencia a esta medida de ciertos programas estatales.

La elegibilidad incluiría a familias de ingresos medios y bajos

Las organizaciones autorizadas de becas administrarán las contribuciones y distribuirán los recursos a las familias elegibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reglas preliminares señalan que podrán solicitar la ayuda los alumnos cuyas familias tengan ingresos de hasta tres veces la mediana correspondiente a su zona de residencia. El Departamento del Tesoro y el IRS calcularon que cerca del 96 % de los niños de los estados participantes podría cumplir los requisitos de acceso, tal como recogió The Associated Press.

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Los hogares de bajos ingresos tendrán vías alternativas para acreditar su condición económica. El medio afirmó que podrán utilizar comprobantes de participación en programas de asistencia pública en lugar de entregar documentos de ingresos. Los niños bajo cuidado de acogida, por su parte, quedarían exentos de ese requisito.

Los recursos de las becas federales podrían destinarse a cuotas de escuelas privadas o religiosas, gastos vinculados a la educación en el hogar, tutorías, terapias de educación especial, libros, computadoras y otros insumos pedagógicos. La propuesta también prevé que alumnos que continúen en escuelas públicas reciban apoyo para servicios educativos complementarios.

Esa posibilidad distingue a la medida federal de algunos planes de elección escolar que condicionan la ayuda a un cambio de institución. Sin embargo, ABC News advirtió que aún faltan definiciones sobre los gastos específicos que estarán autorizados y sobre los procedimientos definitivos de solicitud.

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El número y valor de las ayudas dependerán de las donaciones

La cantidad de estudiantes beneficiados y el monto que reciba cada familia no estarán fijados de manera uniforme. Esos factores dependerán del volumen de dinero que recauden las SGO y de los criterios de distribución que adopten, explicó el reporte.

Las proyecciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y del IRS estiman que el sistema podría canalizar cerca de USD 26.000 millones anuales cuando alcance su funcionamiento previsto. Ese volumen permitiría financiar hasta 2,2 millones de becas, siempre que se concreten las donaciones esperadas.

La iniciativa integra la legislación fiscal promulgada durante la administración del presidente Donald Trump en 2025. Para las familias de Florida, el paso siguiente será conocer qué organizaciones recibirán autorización estatal y federal para operar el programa antes de su entrada en vigor en enero de 2027.

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