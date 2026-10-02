La reacción de Donald Trump tras la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee: “No debería ser muy difícil”

Tras el fallo registrado en Tennessee con la inyección letal, el mandatario esquivó asumir responsabilidades sobre la pena de muerte y sugirió consultar a las autoridades locales. (Fuente: @nicksortor )

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El presidente Donald Trump se pronunció este jueves sobre la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee, donde la condenada sobrevivió a dos dosis de pentobarbital administradas durante aproximadamente una hora el miércoles 30 de septiembre. Sus abogados confirmaron que permanece viva y en condición crítica en un hospital.

Pike, de 50 años, llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte tras ser condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer. El miércoles estaba previsto que se convirtiera en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

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La ejecución fracasó tras dos intentos con inyección letal. Las imágenes del procedimiento relatadas por periodistas que lo presenciaron derivaron en una crisis política y judicial en el estado.

Trump dice que la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee es una situación “muy interesante”

Durante una conferencia de prensa en Texas, el presidente respondió una pregunta sobre si el caso lo impulsaba a revisar la política de pena de muerte a nivel federal. “Esa fue una situación interesante”, dijo Trump, antes de aclarar que el asunto corresponde al estado de Tennessee. “Fue una ejecución en la que la medicación no funcionó exactamente”, agregó. Y remató: “No debería ser muy difícil”.

El presidente Donald Trump calificó la ejecución fallida como una situación interesante y atribuyó la responsabilidad del caso al estado de Tennessee. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mandatario no anunció medidas adicionales ni se pronunció sobre el protocolo empleado. Indicó que habría que hablar con Tennessee al respecto y dejó en manos del estado cualquier decisión sobre la continuidad del proceso.

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Los abogados de Pike denuncian que el procedimiento fue “cruel y tortuoso”

Los defensores de Pike, Randy Spivey y Stephen Ferrell, informaron a la prensa que su clienta permanece internada pero que no han podido visitarla. “No tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud, sí sabemos que está viva”, declaró Spivey.

La defensa de Pike sostuvo que el procedimiento fue cruel y tortuoso debido a las fallas cometidas en el acceso venoso. (Captura de video: WBIR Channel 10)

El abogado, que presenció el intento de ejecución, describió el uso de al menos siete agujas en el transcurso de una hora, una de las cuales parecía doblada al momento de ser extraída del brazo de Pike. “Lo de anoche no fue solo ineficiente; fue cruel y tortuoso”, afirmó. Spivey explicó que Pike tenía antecedentes de dificultades con las extracciones de sangre, lo que hacía aún más problemático el acceso venoso.

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Pike había pedido morir ante un pelotón de fusilamiento compuesto solo por mujeres

Antes de la ejecución, la defensa había solicitado que el procedimiento se realizara mediante un pelotón de fusilamiento integrado exclusivamente por mujeres, una opción que Tennessee no contempla para su caso. Según Spivey, el rechazo de Pike a la inyección letal no era una negativa a cumplir su condena. “No era miedo a morir. Era miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática, y eso fue lo que sucedió, solo que sin llegar a morir”, señaló el abogado.

Los periodistas presentes en la sala relataron que la prisionera expresó dolor en voz alta y reaccionó de manera inusual durante el suministro de las dosis. (AP)

Una periodista que presenció el procedimiento, Tori Gessner, de la estación de televisión WKRN, afiliada a ABC en Nashville, relató que Pike se quejó en voz alta durante la ejecución: “Siento que mi brazo va a reventar. ¿Esto suele pasar así?”, dijo la condenada, según el testimonio de Gessner. La periodista, que presenció otras cinco ejecuciones en el estado, afirmó: “Nada de lo ocurrido fue normal, en absoluto”. Otros medios presentes coincidieron con esa descripción y señalaron que Pike pateaba y emitía sonidos durante el procedimiento.

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La madre de Colleen Slemmer cuestionó el resultado de la ejecución fallida

May Martínez, madre de la joven asesinada por Pike en 1995, cuando ambas tenían 18 y 19 años, lamentó lo ocurrido en declaraciones a NBC. “Fue un desastre”, afirmó.

La madre de la víctima criticó la falta de información por parte de los funcionarios durante la interrupción del procedimiento. (May Martinez)

Martínez indicó que nadie les informó sobre el fracaso del procedimiento mientras estaban en el lugar: “No dijeron nada y de repente nos pidieron que nos fuéramos, y nos fuimos. No supimos nada hasta que llegamos a la oficina y vimos al comisionado de Corrección y él nos dijo que no había funcionado”.

También señaló que Pike “no mostró ningún remordimiento por lo que le pasó a Colleen”.

Las autoridades penitenciarias de Tennessee sostienen que se cumplió el protocolo

La autoridad de prisiones del estado de Tennessee sostuvo que el procedimiento siguió el protocolo establecido por la ley y que no se permiten intervenciones adicionales más allá de las dos tandas de inyección letal de pentobarbital previstas.

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El gobernador Bill Lee anunció la suspensión de todas las ejecuciones previstas para 2026 y ordenó una investigación sobre el caso de Pike.

La posición de las autoridades contrasta con el relato de la defensa y de los periodistas presentes.

El gobernador Bill Lee suspende las ejecuciones de 2026 y ordena una investigación

Tras lo ocurrido, el gobernador republicano Bill Lee anunció la suspensión de todas las ejecuciones previstas para el año 2026 y ordenó una investigación sobre el procedimiento aplicado en el caso de Pike.

Según medios locales, la de Pike sería la segunda ejecución del año en Tennessee. La investigación no tiene plazos definidos ni se han dado a conocer los términos de su alcance.