Abre en Chicago la escuela donde la IA reemplaza las clases tradicionales en solo dos horas

Por USD 55.000 anuales, el disruptivo modelo de Alpha School utiliza algoritmos propios para enseñar matemáticas o ciencias, mientras confía en "guías" para instruir sobre liderazgo y finanzas.(Fuente: Alpha School)

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Alpha School llega a Chicago con un modelo en el que la inteligencia artificial reemplaza las horas de clase tradicionales y los guías ocupan el lugar de los docentes. La institución afirma que sus alumnos dominan las materias básicas en solo dos horas diarias, aunque especialistas advierten que no existe evidencia validada externamente sobre esos resultados.

Este mes abrió en Chicago el primer campus de Alpha School en la ciudad, una institución privada que va desde preescolar hasta octavo grado y forma parte de una red de establecimientos distribuidos en todo Estados Unidos, con más de 1.500 estudiantes a nivel nacional, según el informe de CBS Mornings.

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Alpha School abrió su primer campus en Chicago con un modelo en el que la inteligencia artificial cubre dos horas de materias básicas. (Alpha Schools)

La propuesta central del modelo es que los alumnos completen matemáticas, escritura, lengua, lectura y ciencias en dos horas cada mañana mediante una plataforma propia de IA, y dediquen el tiempo restante de la jornada —seis horas y media en total— al desarrollo de habilidades para la vida.

Cómo funciona la plataforma de IA que reemplaza al docente

El núcleo del modelo que Alpha School llama “2 Hour Learning” es una plataforma de inteligencia artificial de desarrollo propio. Según la institución, el sistema ofrece aprendizaje personalizado uno a uno, adapta los contenidos al ritmo de cada estudiante y combina métodos de aprendizaje por dominio con técnicas de gestión del tiempo. Afirma, además, que su plataforma no utiliza chatbots.

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Investigaciones periodísticas cuestionaron las afirmaciones de Alpha School sobre el desarrollo independiente de su plataforma tecnológica. (Alpha Schools)

Zayn Shaw, de 13 años, estudió toda su vida en aulas convencionales antes de sumarse a Alpha. “Siento que puedo concentrarme más, en lugar de tener de 20 a 30 niños en un salón hablando todos a la vez”, dijo el adolescente al periodista Usher Qureshi en el informe de CBS Mornings sobre el campus de Chicago.

El plan de estudios, según el mismo informe, cumple con los estándares educativos del estado de Illinois.

Los guías: acompañamiento sin pizarrón

En lugar de docentes, Alpha School tiene “guías”. La distinción es intencional, según explicó Carrington Haas, guía principal del campus de Chicago, a CBS Mornings: “La parte principal de nuestro trabajo es apoyar a los estudiantes en lo motivacional y emocional”. Los guías también acompañan a los alumnos durante el almuerzo, el recreo, la clase de educación física y actividades como escalada en roca o diseño de moda.

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Los guías reemplazaron el rol del docente tradicional para enfocarse en el acompañamiento emocional y motivacional de los estudiantes. (Alpha Schools)

Brian Howell, decano de padres de Alpha Chicago y exprofesor de antropología, subrayó ante CBS Mornings que la tecnología no toma decisiones sobre qué aprenden los estudiantes: “La IA no controla el día de un estudiante. Los humanos sí. De hecho, diría que esta educación está más centrada en las personas”.

Habilidades para la vida: del emprendimiento a la perseverancia

El tiempo restante de la jornada escolar se organiza en torno a cinco áreas de habilidades que Alpha School considera esenciales. La institución describe estas áreas como “progresivas”, con instrucción directa, práctica constante y aplicación en contextos reales desde preescolar hasta el nivel medio:

Padres de los estudiantes pagan una matrícula anual de 55.000 dólares atraídos por la enseñanza de competencias personales. (@alphaschool_2hrlearning)

Trabajo en equipo y liderazgo.

Narración y oratoria.

Emprendimiento y educación financiera.

Construcción de relaciones y socialización.

Perseverancia y esfuerzo.

Entre los ejemplos que Alpha ofrece para los cursos de sexto a octavo grado figuran aprender a navegar en velero para ganar un viaje a las Bahamas, presentar una charla TEDx, conseguir financiamiento por 10.000 dólares para un emprendimiento propio o completar una carrera Spartan. Para el padre de Zayn, Binoy Shaw, que paga una matrícula anual de USD 55.000, la apuesta central no es la tecnología: “Lo que realmente nos trajo aquí son las competencias fundamentales de las habilidades para la vida”, señaló a CBS Mornings.

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Un modelo experimental con preguntas sin respuesta

El plan académico destina la mayor parte de la jornada diaria al desarrollo de habilidades como la oratoria y el emprendimiento. (Alpha School)

El lanzamiento en Chicago se produce en un contexto de creciente debate sobre el uso de la inteligencia artificial en las escuelas. Recientemente, candidatos a la junta escolar de la ciudad debieron firmar un compromiso para limitar la IA en las instituciones públicas. Medidas similares están vigentes en los distritos escolares de Nueva York y Los Ángeles.

La doctora Rebecca Winthrop, investigadora principal de la Institución Brookings, visitó personalmente varios campus de Alpha. Reconoció que el modelo de habilidades para la vida es prometedor, pero fue directa sobre sus limitaciones: “Los padres deben saber que este es un modelo experimental. No hay evidencia clara, validada externamente, sobre los resultados que afirman obtener”, advirtió a CBS Mornings.

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Winthrop también señaló que la neurociencia respalda la importancia de la reflexión profunda y la construcción de significado, capacidades que —según la investigadora— muchas escuelas no priorizan lo suficiente, y que son clave para el aprendizaje y los resultados a largo plazo.

Howell, por su parte, indicó que estudiantes egresados del nivel secundario de Alpha fueron aceptados en universidades como Stanford, Northwestern y Rice, y atribuyó ese desempeño a que aprendieron a trabajar de forma independiente.