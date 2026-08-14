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Los directores de Hollywood presionan al fiscal general de California para que permita la fusión de Paramount y Warner Bros.

En una carta conjunta con IATSE, los gremios reclamaron un acuerdo con ciertas condiciones o un juicio acelerado. Por su parte, la oficina de Rob Bonta respondió que seguirán “comprometidos” con la demanda antimonopolio

Dos torres de agua. Una con logo amarillo y azul 'WB'. Otra con logo azul 'Paramount' con montaña y estrellas. Fondo de cielo azul
La DGA y la IATSE afirmaron que la incertidumbre por la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery ya provocó producciones en pausa y cancelaciones (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).
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El Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) y la Alianza Internacional de Empleados de Escenario Teatral (IATSE) reclamaron una resolución rápida del conflicto por la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, al advertir que la prolongación de la batalla judicial ya afecta el empleo en la industria audiovisual.

De acuerdo con Variety, ambas organizaciones enviaron una carta conjunta al fiscal general de California, Rob Bonta, y al director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison.

En el pedido, los sindicatos escribieron: “Aunque hemos sido consistentes en nuestra visión de que las fusiones, como esta, históricamente ofrecen pocos beneficios para los trabajadores, también nos preocupa particularmente el impacto negativo que tendrá una demora en la decisión sobre la fusión propuesta en nuestros afiliados y en la industria en general”.

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Un reclamo por un acuerdo o un juicio más rápido

La intervención de la DGA y la IATSE sumó presión en una disputa que enfrenta a Paramount con una coalición de 12 estados liderada por Bonta.

El funcionario encabeza una demanda para bloquear la operación, con el argumento de que el acuerdo implicaría una consolidación ilegal en los mercados de televisión por cable básica y distribución cinematográfica.

La fusión permanece suspendida de manera temporal hasta la resolución del caso. La jueza Araceli Martinez-Olguin fijó la fecha de juicio para el 2 de marzo.

Los sindicatos buscan que el litigio se resuelva antes de la fecha prevista para marzo de 2027, al considerar que el cronograma actual puede agravar el deterioro de la producción, en especial en California, donde la actividad cayó más de 40%.

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En la carta, firmada por Russell Hollander, director ejecutivo nacional de la DGA, y Matthew Loeb, presidente internacional de la IATSE, los gremios alertaron que la incertidumbre ya tiene consecuencias concretas.

“Mientras nuestros afiliados luchan por encontrar empleo, la incertidumbre que rodea la fusión propuesta no hace más que empeorar las cosas. Tenemos conocimiento de producciones que fueron puestas en pausa o canceladas por completo”, afirmaron.

Los sindicatos pidieron a Rob Bonta y a David Ellison un acuerdo con condiciones para responder a las objeciones de competencia sobre la fusión (REUTERS/Aude Guerrucci).
Los sindicatos pidieron a Rob Bonta y a David Ellison un acuerdo con condiciones para responder a las objeciones de competencia sobre la fusión (REUTERS/Aude Guerrucci).

Las condiciones que proponen los sindicatos

Además de pedir una definición más rápida del caso, ambas organizaciones plantearon una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio para habilitar el avance de la operación. Entre los puntos propuestos se encuentran:

  • La preservación de Paramount y Warner Bros. Discovery como estudios separados, con sus propias áreas de producción, distribución, marketing y exhibición;
  • Un mínimo de 15 estrenos cinematográficos por año para cada estudio, con una ventana exclusiva en salas de al menos 45 días y, de preferencia, de 60 días o más antes del estreno digital, además de 120 días antes de la exhibición en streaming.
  • El compromiso de mantener la compra de películas de terceros en una proporción no menor al promedio de los últimos cinco años, con exclusión de 2020 y 2023;
  • La misma estructura operativa independiente para los estudios de televisión de Paramount y WBD que se aplica a los estudios cinematográficos;
  • La continuidad de HBO como canal de televisión de pago lineal disponible en plataformas de terceros;
  • El compromiso de producir cine y televisión en Estados Unidos en una proporción no inferior al promedio de los últimos cinco años, con exclusión de 2020 y 2023;
  • Un compromiso para licenciar contenido original en los canales lineales y plataformas de streaming de la entidad combinada, proveniente de terceros, a un porcentaje no inferior al promedio de contenido original licenciado durante los últimos cinco años, con exclusión de 2020 y 2023;
  • Un compromiso de que Paramount y WBD mantendrán su papel de vendedores en el mercado; y,
  • La permanencia de Paramount en Los Ángeles.

La oficina de Rob Bonta respondió al pedido de DGA e IATSE con una defensa a la demanda antimonopolio: “El Departamento de Justicia de California siempre agradece la oportunidad de escuchar a los trabajadores y las comunidades directamente afectadas por nuestro trabajo”.

“Tal como están las cosas hoy, la fusión propuesta entre Warner Bros. y Paramount implicará mayores costos, menor competencia, salarios más bajos, recortes de empleos y menos películas y programas de televisión. Esta fusión viola la ley federal antimonopolio vigente desde hace mucho tiempo. Seguimos comprometidos con el cumplimiento de la ley”, señalaron representantes del fiscal general a TheWrap.

La oficina de Rob Bonta rechazó el pedido de la DGA y la IATSE y afirmó que California seguirá adelante con la aplicación de la ley antimonopolio (REUTERS/Daniel Cole).
La oficina de Rob Bonta rechazó el pedido de la DGA y la IATSE y afirmó que California seguirá adelante con la aplicación de la ley antimonopolio (REUTERS/Daniel Cole).

Divisiones dentro de Hollywood

La posición de la DGA y la IATSE contrasta con la del Sindicato de Guionistas (WGA), que presentó su propia demanda antimonopolio para impedir la fusión.

La controversia también expuso diferencias en otros sectores de la industria: cadenas de exhibición como Regal Cinemas y AMC Theatres respaldaron la operación, mientras que el grupo sectorial Cinema United se manifestó en contra, informó Variety.

De acuerdo con Deadline, David Ellison transmitió a altos ejecutivos que iniciaría el proceso para sacar a Paramount de California el 1 de octubre si Rob Bonta no intentaba alcanzar un acuerdo.

El fiscal calificó esa advertencia como “otro intento de extorsionar al estado para que deje pasar un acuerdo ilegal”.

Al mismo tiempo, WGA reaccionó a la advertencia del ejecutivo y sostuvo: “Este tipo de comportamiento es precisamente la razón por la que debería bloquearse la fusión”.

Por su parte, SAG-AFTRA evitó pronunciarse sobre los desarrollos más recientes, aunque ya había expresado su rechazo a la operación, salvo que existan garantías de producción, reportó Deadline.

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