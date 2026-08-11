El CEO de Paramount amenaza con retirar la empresa de California y el fiscal general lo califica como un “chantaje” que “no funcionará”

La posible salida de Paramount de California incluiría el traslado de la sede en Los Ángeles y de buena parte de los empleos del estudio en los próximos cinco años (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

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David Ellison, presidente ejecutivo de Paramount, amenazó con sacar a la compañía de California desde el 1 de octubre si el fiscal general Rob Bonta no acepta negociar un acuerdo en la demanda antimonopolio que busca frenar la compra de Warner Bros. Discovery, según informaron Variety y Deadline.

De acuerdo con Variety, el CEO comunicó a altos ejecutivos que el directorio de Paramount Skydance ya aprobó el inicio de una salida de California si no inician conversaciones con la oficina del fiscal.

El plan contempla un primer traslado de la sede en Los Ángeles y, en una etapa posterior, el desplazamiento de los empleos del estudio durante los próximos cinco años.

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La amenaza de Ellison y el calendario que presiona a la empresa

El plazo señalado por Ellison a los ejecutivos no es arbitrario. El 1 de octubre comienza a correr una penalidad diaria de USD 7 millones a favor de los accionistas de Warner Bros. Discovery si la transacción no se concreta para entonces.

Con el juicio fijado para el 2 de marzo de 2027 en la demanda de los estados, ese cargo podría elevarse a cerca de USD 1.200 millones para cuando termine el proceso previsto.

Además de la penalidad diaria, la empresa quedaría expuesta a una tarifa de rescisión de USD 7.000 millones si la operación fracasa, salvo que el directorio de Warner Bros. Discovery acepte renegociar. Warner puede retirarse del acuerdo si no se concreta antes del 4 de junio de 2027.

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Paramount afrontaría una penalidad diaria de USD 7 millones si la transacción con Warner Bros. Discovery no se concreta antes del plazo fijado (REUTERS/Mario Anzuoni).

Según Variety, Ellison aseguró a su equipo de 12 ejecutivos senior que espera ganar el caso antimonopolio. Aun así, dejó claro que activará la mudanza si Bonta se niega a abrir una negociación.

El CEO habría expuesto con énfasis que no desea relocalizar la empresa. Sin embargo, subrayó que ya no se siente bien recibido en el estado donde Paramount tiene una de sus bases históricas, precisó Deadline.

La salida no tiene todavía un destino resuelto y la compañía analiza alternativas como Georgia, Texas y Tennessee.

El anuncio sorprendió a parte del equipo directivo, que ve riesgos operativos y laborales en una retirada de gran escala de la zona de Los Ángeles.

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El juicio por la demanda antimonopolio contra la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery fue fijado para el 2 de marzo de 2027 (Foto AP/Jae C. Hong).

La respuesta de Bonta y la acusación de chantaje

La reacción del fiscal general de California llegó rápidamente. En la red social X, Rob Bonta afirmó: “En cuestión de semanas, Paramount accedió a detener la fusión hasta que un tribunal tomara una decisión o hasta junio de 2027, solicitó un juicio en noviembre y ahora vuelve a intentar chantajear al estado para que permita un acuerdo ilegal”.

“Paramount ha perdido el rumbo y sigue perdiendo en los tribunales. No funcionó la primera vez, en vísperas de nuestra demanda de julio, y tampoco funcionará esta vez”, escribió

En la misma declaración, agregó: “Esta fusión ilegal resultará en costos más altos, menos opciones y menos personas haciendo películas”.

Rob Bonta acusó a Paramount de intentar chantajear a California para permitir un acuerdo que el estado considera ilegal (REUTERS/Daniel Cole).

El fiscal general encabeza la coalición de estados que intenta bloquear la adquisición por supuestos efectos anticompetitivos. Bonta no detalló en público qué concesiones aceptaría para retirar la demanda, aunque sí marcó una línea: cualquier remedio debería ser “estructural”, como desinversiones, y no apenas “conductual”, como compromisos de producción o cuotas de actividad, indicó Variety.

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La demanda alega que la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery afectaría a la competencia de la distribución cinematográfica de estrenos a gran escala, la distribución cinematográfica de películas de gran recaudación y la concesión de licencias para señales básicas de cable.

Por su parte, David Ellison prometió que la compañía fusionada lanzaría 30 películas al año con ventanas significativas de exhibición en cines e incluso dijo que estaba dispuesto a dejar ese compromiso por escrito ante la Fiscalía General, reportó Deadline.