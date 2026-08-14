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Ford invertirá USD 2.000 millones para fabricar su nueva pickup eléctrica en Kentucky

La compañía modernizará la planta de Louisville con un plan que apunta a iniciar la producción comercial en 2027 y sumar un sistema universal que acelera el armado un 40%

Vehículo cubierto sobre una estructura naranja suspendido de un riel metálico en una fábrica con luminarias y equipos industriales
La renovación de la planta de Louisville integra un paquete de inversión de USD 5.000 millones que permitirá crear 4.000 empleos junto con BlueOval Battery Park Michigan (Ford Motor Company)
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Ford destinará una inversión de USD 2.000 millones para transformar y modernizar su planta en Louisville, Kentucky, con el objetivo de fabricar desde 2027 la camioneta eléctrica Fathom.

Fox Business confirmó esta información a partir de fuentes de Ford. La compañía informó que la renovación de la fábrica de Louisville formó parte de una inversión total de USD 5.000 millones, un paquete que permitirá la creación de 4.000 empleos distribuidos entre la Louisville Assembly Plant y BlueOval Battery Park Michigan.

La planta de Kentucky, de casi 3 millones de m², se adaptará para operar bajo el Universal EV Production System, el sistema universal de producción de vehículos eléctricos desarrollado por la compañía.

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Ford previó que la implementación de este sistema permitirá fabricar la Fathom un 40% más rápido que los modelos actuales de la planta.

La inversión y el cambio de sistema productivo

El plan contempló la construcción de prototipos con piezas listas para producción en el primer trimestre de 2027, y la fabricación comercial a gran escala quedó programada para el mismo año.

Un pickup truck azul oscuro de cuatro puertas con rines negros y luces LED en el frente, estacionado en un camino de grava
Ford destinará una inversión de USD 2.000 millones para modernizar su planta de Louisville, Kentucky, y fabricar desde 2027 la camioneta eléctrica Fathom (Auto Analítica)

El ensamblaje de la nueva camioneta eléctrica se realizará por secciones para incrementar la velocidad de producción.

La Fathom, una camioneta mediana 100% eléctrica, se compondrá de tres grandes bloques: sección delantera, parte trasera y base para la batería. Este enfoque permite que los equipos trabajen simultáneamente en cada parte antes del ensamblaje final.

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El rediseño incluyó el uso de grandes piezas de aluminio fundido para reemplazar decenas de componentes más pequeños, con el objetivo de reducir la cantidad de partes, facilitar el armado y acortar los tiempos de producción.

Automatización, conectividad y ergonomía en la planta

Kevin Young, jefe de manufactura para programas avanzados en Ford, destacó: “Este cambio representa un enfoque totalmente distinto. Los operarios pueden ver todo lo que tienen delante y ya no necesitan agacharse o estirarse para trabajar”, expresó a Fox Business.

La planta integrará nuevas soluciones de automatización y mejoras ergonómicas. Además, Ford casi triplicó los puntos de acceso wifi en la instalación (de 385 a 1.080), y señaló que la planta de Louisville contará con el mayor nivel de automatización en el ensamblaje final de todas sus fábricas globales.

Múltiples robots industriales amarillos con brazos articulados y en movimiento operan en una línea de producción dentro de una fábrica con cintas transportadoras, tuberías y estructuras metálicas
La planta de Kentucky se adaptará al Universal EV Production System, el sistema de Ford para acelerar la producción de vehículos eléctricos (Ford Motor Company)

Junto con la actualización tecnológica e infraestructural, los empleados recibieron capacitaciones en Michigan para dominar el nuevo proceso productivo. El sistema se diseñó para lograr un ensamblaje más simple y eficiente.

Bryce Currie, director de manufactura, puntualizó mejoras ergonómicas y arquitectónicas: “Disminuimos en un 84% el alcance que el operario debe hacer sobre el guardabarros. El arnés de cableado es ahora 4.000 pies más corto y pesa 22 libras menos que en nuestro SUV eléctrico anterior, lo que facilita la instalación”, precisó.

La reconversión que atravesará la planta de Kentucky tiene como meta principal preparar una instalación históricamente dedicada a la fabricación de modelos con motores de combustión para su nueva etapa orientada a la producción de vehículos eléctricos.

El cronograma proyectó el inicio de la producción de prototipos en los primeros meses de 2027, seguido por la fabricación comercial de la Fathom durante ese mismo año.

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