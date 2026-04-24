Crece la oposición en Hollywood al acuerdo entre Paramount y Warner Bros.

Sindicatos y asociaciones del sector audiovisual alertan sobre el riesgo de pérdida de empleos y menor diversidad de contenidos tras la posible fusión (Reuters).

La propuesta de fusión, valorada en USD 111.000 millones, entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery enfrenta una resistencia creciente, luego de que más de 4.000 referentes del sector audiovisual firmaran una carta abierta para rechazar la operación.

De acuerdo con Variety, la campaña, impulsada por sindicatos y asociaciones de la industria cinematográfica y televisiva, advierte que la concreción de la fusión podría provocar una reducción de empleos, un aumento de costos y una menor diversidad de contenidos.

Figuras de renombre encabezan la protesta

En las últimas horas, figuras como Robert De Niro, Sofia Coppola y Holly Hunter se sumaron a la lista de firmantes, que comenzó el 13 de abril con 1.000 adhesiones y esta semana superó los 4.000 apoyos. La carta, coordinada por un grupo en el que participan el Sindicato de Escritores de América (WGA), la Coalición por el Futuro del Cine y la Asociación Internacional de Documentales, entre otras organizaciones, subraya la preocupación por el impacto de una mayor concentración en la industria.

Entre quienes apoyan la iniciativa figuran también Florence Pugh, Pedro Pascal, Edward Norton, Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, Adam McKay, Glenn Close, Jane Fonda, JJ Abrams, John Leguizamo y Lin-Manuel Miranda.

Jane Fonda adviertió que la venta de Warner “pone en riesgo a Hollywood y a la democracia” (REUTERS/REUTERS)

Además del pronunciamiento, los organizadores han promovido acciones públicas. El jueves se realizó una manifestación frente a la sede de Warner Bros. Discovery en Manhattan, horas antes de la votación favorable de los accionistas sobre el acuerdo.

Según Variety, la coalición prepara también una protesta en Washington D.C., frente a una cena privada organizada por el CEO de Paramount Skydance, David Ellison, en honor al presidente Donald Trump y a corresponsales de la Casa Blanca de CBS News.

Argumentos contra la fusión: empleo y diversidad en riesgo

De acuerdo con el texto que acompaña la carta, los impulsores advierten que, si el acuerdo avanza, el número de grandes estudios estadounidenses se reduciría a solo cuatro: “Nuestra industria ya se encuentra bajo una fuerte presión, en gran parte debido a oleadas de consolidación previas. Hemos presenciado una drástica disminución en el número de películas producidas y estrenadas, junto con una reducción en el tipo de historias que se financian y distribuyen”.

También agregaron: “Cada vez más, un pequeño número de entidades poderosas decide qué se produce y en qué condiciones, dejando a los creadores y a las empresas independientes con menos opciones viables para mantener su trabajo”.

La fusión anticipa una mayor concentración del poder en Hollywood y reducirá los grandes estudios a solo cuatro: Paramount, Disney, Universal y Sony (REUTERS/Mike Blake).

Los firmantes afirman que el avance de esta concentración mediática favoreció la desaparición de películas de presupuesto medio, debilitó la distribución independiente, generó el colapso del mercado de ventas internacionales, redujo la participación significativa en los beneficios y afectó la integridad de los créditos en pantalla. “En conjunto, estos factores amenazan la sostenibilidad de toda la comunidad creativa”, advirtieron los impulsores.

Asimismo, manifestaron su apoyo a figuras políticas opuestas a la fusión, entre ellas el fiscal general Rob Bonta: “Agradecemos su liderazgo y estamos dispuestos a apoyar todos los esfuerzos para preservar la competencia, proteger los empleos y garantizar un futuro próspero para nuestra industria, para la cultura estadounidense y para nuestra exportación más importante”.

Los representantes de la industria agradecen las gestiones políticas orientadas a preservar la competencia en el sector, en particular la labor del fiscal general Rob Bonta (REUTERS/Carlos Barria).

Freno regulatorio y respaldo político

A pesar de haber obtenido la aprobación interna, la fusión todavía necesita la autorización de los organismos reguladores de Estados Unidos y Europa. Además, podría enfrentar litigios presentados por fiscales generales estatales. No obstante, según especialistas consultados por BBC News, bajo la presidencia de Donald Trump se prevé que la aprobación regulatoria avance con rapidez.

Por su parte, la senadora Elizabeth Warren y el senador Cory Booker, ambos del Partido Demócrata, manifestaron públicamente su respaldo a la oposición, informó Variety. Tras la votación del jueves, Warren afirmó: “La fusión entre Paramount y Warner Bros. aún no es un hecho consumado. Los fiscales generales estatales de todo el país están tomando medidas para detener este desastre en contra de los derechos de competencia. Debemos continuar esta lucha”.