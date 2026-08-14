Una jueza federal aplazó la audiencia de fianza para los hermanos influencers Andrew y Tristan Tate

Andrew Tate y Tristan Tate, influencers con nacionalidad estadounidense y británica, construyeron su perfil público en internet con contenidos sobre riqueza y dominación masculina (AP foto/Vadim Ghirda).

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La magistrada Lauren Louis aplazó hasta el 27 de agosto la audiencia para decidir si los hermanos Tate pueden quedar en libertad bajo fianza mientras avanza el proceso de extradición que impulsa el Reino Unido por acusaciones de violación y trata de personas.

De acuerdo con Associated Press, la jueza aceptó un pedido de la defensa de más tiempo para responder a las alegaciones presentadas esta semana por la Fiscalía de Estados Unidos.

Los influencers Andrew Tate y Tristan Tate permanecen detenidos desde el 18 de julio en un centro federal de Miami, donde quedaron alojados tras su arresto y una breve comparecencia judicial.

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Los argumentos sobre la fianza

La discusión gira en torno a si deben esperar la posible resolución de extradición en libertad o bajo custodia.

Según la fiscalía, los hermanos deben seguir detenidos hasta la audiencia de extradición porque en este tipo de casos la regla general es no conceder la libertad bajo fianza.

Tal como argumentan los fiscales, la gravedad de los cargos que enfrentan en el Reino Unido por trata de personas, violación y agresiones contra varias víctimas, sumada a las acusaciones en Rumania de que intentaron intimidar a testigos, supone un riesgo para la seguridad pública.

La defensa, en cambio, sostuvo que no existe riesgo de fuga y afirmó que la alta exposición pública de los hermanos vuelve inviable cualquier intento de evasión. A su vez, señalaron que ambos suelen publicar en redes sociales actualizaciones sobre su ubicación.

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Los abogados de los Tate alegan que ya demostraron que no se fugarán al cumplir todas las restricciones impuestas antes del juicio en Rumania, donde están acusados de captar mujeres para su explotación sexual.

Al mismo tiempo, denunciaron que están detenidos en condiciones “pésimas” y “peligrosas”, precisó EFE.

Los fiscales sostienen que las acusaciones de violación, trata de personas, agresiones y presunta intimidación de testigos convierten a los hermanos Tate en un riesgo para la seguridad pública (Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS).

El proceso de extradición a Reino Unido

El expediente en Estados Unidos se originó a partir de un requerimiento judicial del Reino Unido, que reclama el arresto inmediato y la entrega de los hermanos para ser juzgados. Allí, los influencers afrontan casi 60 cargos por violación, material de abuso sexual infantil, trata de personas y explotación sexual.

Las autoridades de Reino Unido tienen plazo hasta el 16 de septiembre para presentar ante el Departamento de Estado las pruebas que respalden la extradición.

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El proceso de autorización de una extradición comienza con una solicitud formal basada en un tratado bilateral, que exige que los delitos atribuidos sean considerados ilegales en ambos países, explicó Associated Press.

Luego, un juez federal revisa las órdenes de arresto y la documentación presentada por el gobierno estadounidense para definir si existe una base razonable para los cargos.

Si ese magistrado concluye que se cumplen los requisitos y las apelaciones no prosperan, la decisión final queda en manos del Secretario de Estado, Marco Rubio.

Ese calendario abre la posibilidad de que los hermanos permanezcan varios meses más en el centro federal de Miami antes de una definición.

Las autoridades británicas tienen plazo hasta el 16 de septiembre para presentar las pruebas de extradición ante el Departamento de Estado de Estados Unidos (Inquam Photos/Eduard Vinatoru vía REUTERS).

El perfil público de los hermanos Tate

Los hermanos Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38, tienen doble nacionalidad estadounidense y británica.

El dúo construyó su notoriedad en internet con contenidos vinculados a la riqueza, la dominación masculina y la misoginia. La agencia de noticias Associated Press los describió como dos de las figuras más polémicas de las redes sociales.

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Andrew Tate es el más conocido de los dos y reúne casi 11 millones de seguidores en X, pero fue expulsado de plataformas como YouTube, Facebook y TikTok por discurso de odio. Es un exboxeador profesional de kickboxing y dirige una academia en línea donde enseña a jóvenes cómo hacerse ricos y atraer mujeres.

Por su parte, Tristan Tate también es exboxeador de kickboxing y creador de contenido.