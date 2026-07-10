Última audiencia por el crimen de Charlie Kirk: el acusado no habló, la defensa atacó las pruebas y la familia pidió un fallo urgente

La defensa de Tyler Robinson cuestionó la fiabilidad del ADN y de las supuestas confesiones, pero no presentó una teoría alternativa sobre quién mató a Charlie Kirk (Rick Egan/Pool vía REUTERS).

El caso contra Tyler Robinson por el asesinato de Charlie Kirk dio este viernes un paso decisivo en Utah: tras una audiencia preliminar de una semana, el juez Tony Graf deberá escuchar los alegatos finales el 1 de septiembre y resolver si el acusado, de 23 años, será enviado a juicio por homicidio agravado, un cargo que puede exponerlo a la pena de muerte, informaron The New York Times y Associated Press.

La defensa concentró su estrategia en cuestionar la fiabilidad de las pruebas de ADN, pero no ofreció una teoría alternativa sobre quién mató al activista conservador. La fiscalía, por el contrario, sostuvo ante el tribunal que la evidencia reunida es “abrumadora” y suficiente para superar el umbral exigido en esta etapa del proceso, indicó Associated Press.

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La defensa atacó la solidez del ADN

Charlie Kirk, de 31 años, murió el 10 de septiembre de 2025 al recibir un disparo en el cuello mientras hablaba ante una multitud de miles de personas en el campus de la Universidad de Utah Valley (UVU). Según el expediente, Robinson habría disparado desde una azotea a más de 120 metros de Kirk. El acusado aún no se declaró culpable ni inocente, precisó The New York Times.

La acusación presentó análisis que vinculan a Robinson con el arma presuntamente utilizada y con una herramienta con la que se habrían grabado mensajes en cartuchos.

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Una imagen de un rifle que, según los fiscales, fue recuperado por los investigadores cerca de la Universidad del Valle de Utah (Spenser Heaps/Pool vía REUTERS).

Uno de sus abogados, Michael Burt, utilizó el testimonio de una analista gubernamental de ADN para subrayar los límites de esa clase de pericias y planteó que el ADN puede ser transferido por terceros.

“Si usted tuviera mucho ADN en la mano, nos diéramos la mano y yo fuera a recoger una prueba, un arma, y tocara el gatillo, su ADN podría estar en ese gatillo, ¿verdad?”, preguntó Burt. “Es posible. Sí”, respondió Caitlin Oliver, bióloga forense de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, citada por Associated Press.

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El fiscal adjunto del condado de Utah, Chad Grunander, cuestionó la relevancia de insistir en esos límites teóricos y afirmó ante el juez: “Su Señoría ha escuchado cuatro días de testimonios. Las pruebas son abrumadoras. Es devastador”.

Durante la audiencia también quedó asentado que el acusado fue informado de su derecho a declarar, pero siguió el consejo de sus abogados y no testificó. Cuando Graf le preguntó si eso era correcto, Robinson asintió desde la mesa de la defensa, relató The New York Times.

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Charlie Kirk, de 31 años, murió el 10 de septiembre pasado tras recibir un disparo en el cuello mientras hablaba ante una multitud (REUTERS/Cheney Orr).

Un video del techo y una nota sumaron tensión en la sala

Uno de los momentos más sensibles de la semana ocurrió cuando el tribunal reprodujo un video de vigilancia que, según la fiscalía, muestra a Robinson en la azotea desde la que se efectuó un único disparo, reportó Associated Press.

Ese video fue exhibido a pedido de la familia Kirk. Algunas partes fueron ampliadas para mostrar mejor a la figura sobre el techo y, en ciertas imágenes, se añadieron círculos rojos; una versión sin alteraciones ya había sido mostrada antes.

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En la sala estaban la viuda de Kirk, Erika, y la madre de la víctima, Kathryn, que se abrazaron y apartaron la vista cuando la figura que aparecía en la grabación se arrastró hacia el borde del techo.

De acuerdo con The New York Times, entre las pruebas nuevas expuestas esta semana apareció además una nota que Robinson habría dejado el día del tiroteo debajo de un teclado en el departamento que compartía con su compañero de cuarto y expareja sentimental, Lance Twiggs.

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La difusión de ese documento generó una controversia adicional cuando una transmisión en vivo de la audiencia del jueves captó de forma inadvertida la nota, pese a una orden judicial para que no se mostrara. El viernes el juez rechazó un nuevo intento de la defensa para prohibir las cámaras en la sala.

La nota decía: “Salí de casa esta mañana con una misión. Probablemente esté muerto o enfrentando una larga condena de prisión. Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la aproveché. No sé si lo lograré, pero esperaba volver a casa contigo”. El texto añadía: “Ojalá hubiéramos podido vivir en un mundo donde esto no fuera necesario”.

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Un video de vigilancia reproducido en la audiencia mostró, según la fiscalía, a Tyler Robinson en la azotea desde la que se efectuó el disparo contra Charlie Kirk (Tess Crowley/Pool vía REUTERS).

La fiscalía sostiene que hubo motivación política y riesgo para la multitud

Los fiscales también reprodujeron fragmentos de una entrevista del 20 de abril con Lance Twiggs. En esa grabación, Twiggs dijo que al día siguiente del disparo Robinson le comentó que “desearía no haberlo hecho”.

Ese mismo día, aproximadamente una hora antes de entregarse, Robinson escribió en una sala de chat de Discord: “Fui yo ayer en UVU”. La defensa intentó sin éxito impedir la divulgación pública tanto de esas declaraciones como de los mensajes, con el argumento de que la fiscalía los presentaría como confesiones y eso afectaría el derecho del acusado a un juicio justo.

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Por otro lado, la acusación sostiene que el disparo puso en peligro a otras personas que asistían al acto, una circunstancia agravante que, bajo la ley de Utah, podría habilitar la pena capital. Asimismo, busca agravar la condena con el argumento de que Kirk fue elegido por sus opiniones políticas, señaló Associated Press.

Twiggs declaró que Robinson hablaba a veces de política, incluido Donald Trump, pero que nunca le había oído mencionar a Kirk antes del tiroteo. A su vez, dijo que el acusado no hablaba mucho sobre cuestiones de género o derechos LGBTQ.

Los fiscales incorporaron mensajes y una entrevista con Lance Twiggs para sostener que Tyler Robinson admitió el ataque en UVU y expresó después que desearía no haberlo hecho (Spenser Heaps/Pool vía REUTERS).

La familia agradeció el apoyo y pidió celeridad en la resolución

La familia de la víctima difundió un comunicado al terminar la audiencia en el que agradeció el apoyo recibido y afirmó que el proceso preliminar representa “un paso importante hacia adelante en la búsqueda de justicia para Charlie”.

En ese texto agregó: “Por difíciles que hayan sido estos últimos días, a nuestra familia le reconforta saber que el mundo ha visto la evidencia abrumadora de lo que le ocurrió a Charlie ese día”.

Además, el representante legal de la familia Kirk elevó una petición al juez para que la decisión sobre el futuro del caso se tome sin demoras tras los alegatos finales, previstos para el 1 de septiembre.

El abogado Jeffrey Neiman, citado por The New York Times, argumentó que resolver el proceso de manera ágil resulta fundamental para la justicia, especialmente ante la proximidad del aniversario del homicidio.