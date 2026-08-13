Antes de regalar o vender un celular usado debes restaurarlo de esta manera para proteger tus datos

Antes de vender o regalar un celular usado, es necesario respaldar la información para no perder fotos, contactos, mensajes, aplicaciones y configuraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Pasar un celular usado a un nuevo dueño, ya sea por venta o regalo, requiere un proceso previo para eliminar información privada, pasar cuentas y, en general, asegurarse de que la otra persona recibirá un dispositivo que ya no tiene nada que ver con nosotros.

Los sistemas Android y iOS ofrecen herramientas y procedimientos específicos para lograr este objetivo sin costes adicionales ni riesgos de seguridad.

Qué se debe hacer antes de regalar o vender un celular usado

Respaldar la información antes de restaurar

El primer paso, fundamental antes de cualquier acción, consiste en realizar una copia de seguridad completa de los datos. Tanto en Android como en iPhone, este procedimiento garantiza que no se perderán fotos, contactos, mensajes, aplicaciones y configuraciones importantes.

PUBLICIDAD

En dispositivos Android, la ruta más habitual es ir a Ajustes → Google → Copia de seguridad, o bien Ajustes → Sistema → Copia de seguridad. Aquí se almacena la información relevante asociada a la cuenta de Google, incluyendo historial de llamadas y contraseñas Wi‑Fi.

Antes de borrar el celular usado, conviene trasladar las aplicaciones de autenticación de dos pasos al nuevo equipo para no perder acceso a servicios protegidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los iPhone, Apple recomienda usar iCloud o iTunes/Finder. El respaldo puede almacenarse en la nube o en un ordenador, lo que permite restaurar el contenido en un nuevo terminal si ocurre algún problema durante el proceso de borrado. Este paso es crucial para evitar la pérdida de recuerdos digitales y configuraciones que suelen ser parte de la vida diaria de los usuarios.

PUBLICIDAD

En este punto, es recomendable también revisar las aplicaciones de autenticación de dos pasos. Antes de eliminar cualquier dato, conviene instalar estas apps en el nuevo dispositivo para no perder acceso a servicios protegidos.

Eliminar cuentas y desvincular el dispositivo

Con la copia de seguridad realizada, el siguiente movimiento implica eliminar todas las cuentas personales del dispositivo. En Android, esto se logra accediendo a Ajustes → Cuentas o Usuarios y cuentas, y eliminando todas las cuentas vinculadas, como Google, Samsung, Xiaomi y redes sociales.

PUBLICIDAD

Este paso es clave para evitar que el dispositivo quede bloqueado por la protección de restablecimiento de fábrica (FRP) y para impedir el acceso a datos personales una vez que el teléfono cambie de manos.

Eliminar las cuentas personales en Android evita el bloqueo por protección de restablecimiento de fábrica y reduce el riesgo de acceso a datos privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En iOS, este proceso pasa por cerrar sesión en el Apple ID desde Ajustes → Tu perfil, y desactivar funciones como “Buscar mi iPhone”. Solo así se puede garantizar que el nuevo propietario no tenga acceso a datos confidenciales almacenados en el dispositivo.

PUBLICIDAD

Borrar datos de forma segura y restaurar a estado de fábrica

Una vez eliminadas las cuentas y desvinculado el dispositivo, llega el momento de borrar todos los datos y restaurar el teléfono a su estado de fábrica. En Android, este proceso se realiza desde Ajustes → Sistema → Opciones de restablecimiento → Borrar todos los datos o Restablecer estado de fábrica. El sistema solicitará el PIN para confirmar la acción y eliminará aplicaciones, archivos y configuraciones.

Si el teléfono cuenta con una tarjeta MicroSD, conviene retirarla antes del formateo si se desea conservar los datos o, en caso contrario, formatearla desde Ajustes → Almacenamiento → Ajustes de la tarjeta SD → Formatear.

PUBLICIDAD

En iPhone, el procedimiento estándar es Ajustes → General → Transferir o restablecer iPhone → Borrar contenidos y ajustes. Antes, debe desactivarse la opción “Buscar mi iPhone”. Tras el reinicio, el dispositivo mostrará la pantalla de bienvenida, listo para una nueva configuración.

Restaurar el celular a estado de fábrica borra aplicaciones, archivos y configuraciones, y en Android también exige revisar si la tarjeta MicroSD debe retirarse o formatearse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optimizar memoria, almacenamiento y batería

Restaurar el dispositivo a estado de fábrica elimina la mayoría de los datos de usuario, pero si se opta por reutilizar el teléfono sin un borrado total, conviene optimizar la memoria y el almacenamiento. En Android, es útil revisar el espacio ocupado desde Ajustes → Almacenamiento, vaciar la caché de aplicaciones pesadas y desinstalar apps que no se utilizan.

PUBLICIDAD

La integración con servicios en la nube como Google Fotos permite liberar espacio local eliminando fotos ya respaldadas. En iPhone, activar la opción de “Fotos en iCloud” permite guardar versiones ligeras en el dispositivo y mantener los originales en la nube.

Comprobar el funcionamiento y limpiar el dispositivo

Antes de entregar el móvil, es recomendable comprobar que todos los componentes funcionan correctamente: pantalla táctil, altavoces, micrófono, puertos de carga, WiFi y Bluetooth. Si se detectan fallos, lo ético es informarlo al nuevo propietario.

PUBLICIDAD

La limpieza física del dispositivo es un paso adicional que mejora la experiencia del receptor. Se deben evitar líquidos abrasivos, elementos punzantes y paños que suelten pelusas. Lo apropiado es utilizar paños de microfibra, alcohol isopropílico en pequeñas dosis y cepillos de cerdas suaves para los puertos.