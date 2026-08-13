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Rescatan 60 gatos desnutridos de un velero abandonado frente a una playa de Washington

El hallazgo ocurrió en aguas de Tacoma, donde la policía y el personal de control animal retiraron durante casi una semana a decenas de felinos que vivían en condiciones precarias dentro de una embarcación bajo investigación criminal

Vista interior de la cabina de un velero con numerosos gatos de diferentes colores, incluyendo negro, gris, blanco y atigrado, distribuidos por las superficies
El operativo en Tacoma permitió retirar a decenas de felinos de una nave sin responsable identificado (Tacoma Police Department/Facebook)
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La aparición de un velero sin tripulación frente a Tacoma, en el noroeste de Estados Unidos, derivó en un operativo que dejó al descubierto una escena inusual en aguas de Washington.

De acuerdo con CBS News, dentro de la embarcación había 60 gatos, varios de ellos en mal estado, en un caso que además quedó bajo investigación criminal.

Un gato tricolor con nariz enrojecida se asoma por la ventana redonda y transparente de un transportín. La ventana tiene rasguños
Parte de los animales presentaba bajo peso y señales de estrés al momento de la intervención (Tacoma Police Department/Facebook)

El barco, de unos 12 metros de eslora, fue detectado a comienzos de agosto cerca de Owen Beach. A partir de ese hallazgo, agentes del Departamento de Policía de Tacoma y personal de control animal revisaron toda la nave para sacar a los animales que permanecían a bordo.

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CBS News precisó que el procedimiento se extendió durante casi una semana. Las autoridades informaron el martes que habían retirado al último felino localizado dentro del velero.

Una persona con traje blanco protector y dos agentes de policía en dos embarcaciones. Una embarcación tiene la matrícula WN 3843 NY y la palabra "POLICE"
La embarcación permanecía anclada frente a la playa cuando fue detectada por las autoridades locales (@KOMO News)

Una búsqueda que se extendió durante varios días

La primera alerta llegó el 6 de agosto, cuando la policía acudió tras recibir reportes sobre un velero abandonado frente a la playa.

Al subir a la embarcación, los agentes encontraron decenas de gatos y gatitos en condiciones que las propias autoridades calificaron como inseguras, tal y como recogió CBS News.

El Departamento de Policía de Tacoma aseguró en redes sociales que muchos de los animales se encontraban asustados y desnutridos.

Esa evaluación fue acompañada por imágenes del operativo, en las que se observó a varios gatos agrupados en una parte del barco y a los equipos de rescate con cajas de transporte y elementos de protección.

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La policía afirmó que la tarea exigió paciencia y coordinación entre distintos equipos. En un mensaje difundido por las autoridades y citado por CBS News, el departamento comunicó que “el último gato ya está fuera del barco”.

Un velero con jaulas de transporte de mascotas en la cubierta, dos personas con trajes protectores blancos y un cuerpo de agua con árboles
La extracción de los animales demandó varias jornadas de trabajo por las condiciones del interior del barco (Tacoma Police Department/Facebook)

La causa permanece bajo investigación

El caso no quedó limitado al rescate animal. Las autoridades de Tacoma confirmaron que existe una investigación criminal activa alrededor del velero y de las condiciones en las que permanecían los animales.

Hasta ahora, la policía no precisó cuál podría ser la figura penal involucrada. De todos modos, la cadena local KIRO, citada por CBS News, informó que el expediente podría analizarse como un posible caso de acumulación de animales bajo la normativa estatal sobre crueldad animal.

Los animales rescatados fueron trasladados a la Humane Society of Tacoma & Pierce County, donde recibirán controles veterinarios antes de que se defina si podrán ser dados en adopción.

Jaulas metálicas apiladas con documentos pegados, toallas cubriendo algunas, y el interior de jaulas en un centro de cuidado animal
Las autoridades todavía intentan establecer quién estaba a cargo de la embarcación y de los animales (@KOMO News)

Ese marco legal en Washington prohíbe distintas formas de maltrato y negligencia. A su vez, la normativa municipal de Tacoma establece que los residentes deben contar con licencias para sus mascotas y fija un límite de seis perros o gatos por hogar.

La concentración de tantos gatos en una sola embarcación marcó uno de los puntos más llamativos del caso.

Ese número dio una dimensión concreta al operativo y reforzó las dudas de los investigadores sobre quién estaba a cargo del velero y cómo llegaron los animales a ese lugar.

Vista aérea de un cuerpo de agua con un barco blanco, dos kayaks verdes con personas, una orilla rocosa y vegetación, y un horizonte boscoso bajo un cielo gris
La nave podría ser retirada del lugar si no aparece una persona que acredite su propiedad (@KOMO News)

Qué puede pasar con el barco y con los animales

La policía pidió ayuda a la comunidad ante la posibilidad de que algún animal haya quedado oculto.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que vea un gato sobre el velero envíe una foto, junto con la fecha, la hora y la ubicación del avistamiento, a Tacoma Animal Control.

El pedido incluyó una advertencia concreta. Los agentes remarcaron que nadie debe subir por cuenta propia a la embarcación.

Las autoridades también señalaron que el velero será retirado del lugar si su propietario no aparece. Ese paso todavía no tiene fecha pública confirmada, pero figura entre las medidas previstas una vez que finalicen las revisiones de seguridad y la investigación.

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