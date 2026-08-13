Cuál es la ciudad más favorable de Estados Unidos para aquellos que compran su primera vivienda

Los compradores de primera vivienda encuentran una señal positiva en el mercado inmobiliario de Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los compradores que buscan dar el salto hacia su primera vivienda están encontrando una señal positiva en Texas, un estado que vuelve a destacarse dentro del mapa inmobiliario de Estados Unidos. Después de varios años marcados por subas aceleradas de precios, especialmente durante el auge económico de la pandemia, Austin aparece ahora como la ciudad con la mayor mejora en asequibilidad habitacional para quienes intentan ingresar por primera vez al mercado.

La conclusión surge de un reciente informe elaborado por Redfin, firma especializada en análisis del sector inmobiliario, que revisó datos correspondientes a junio de 2026. De acuerdo con ese relevamiento, la capital texana encabezó el ranking nacional de ciudades donde más mejoró la posibilidad de comprar una casa para quienes todavía no habían accedido a una propiedad.

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Austin lidera la mejora en asequibilidad

Austin encabezó el ranking de Redfin como la ciudad de Estados Unidos donde más mejoró la asequibilidad para comprar una primera vivienda en junio de 2026

El estudio de Redfin indicó que una persona interesada en comprar una vivienda de precio medio en Austin necesita ingresos anuales por USD 92.607. Esa cifra implica una caída del 6,1% frente al mismo período del año anterior, un retroceso que, en los hechos, representa una mejora en la asequibilidad para los compradores primerizos.

La compañía explicó que este avance se produce tras un período en el que los valores de las propiedades se dispararon al calor del crecimiento económico de la pandemia, cuando muchas ciudades estadounidenses vieron cómo se encarecía de manera drástica el acceso a la vivienda.

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Entre las variables utilizadas para medir esta mejora, Redfin mencionó no solo la reducción del ingreso necesario para comprar, sino también un aumento en la cantidad de propiedades consideradas accesibles para quienes buscan una casa de entrada. A eso se suma una menor proporción del salario destinada al pago de la vivienda, otro de los indicadores centrales al momento de analizar el nivel de presión sobre el presupuesto familiar.

El escenario resulta especialmente relevante para Austin, una ciudad que en los últimos años se convirtió en símbolo del encarecimiento inmobiliario en Texas. El desembarco de empresas tecnológicas, el crecimiento del empleo y el aumento sostenido de la demanda empujaron los precios hacia arriba. Ahora, el nuevo informe sugiere que el mercado comienza a mostrar un alivio para quienes habían quedado relegados por esa escalada.

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Otras ciudades de Texas también muestran alivio

Dallas, Fort Worth, Houston y San Antonio también registraron mejoras de asequibilidad para la primera vivienda dentro del mercado inmobiliario de Texas (KHOU-TV Houdson)

Austin no fue la única ciudad del estado en exhibir señales favorables. Tal y como detalló Redfin, otras áreas metropolitanas de Texas también registraron mejoras importantes en materia de asequibilidad para compradores primerizos.

En Dallas, el ingreso necesario para acceder a una vivienda de entrada bajó 5,1% en comparación con junio de 2025. En Fort Worth, la caída fue del 4,9%. Más atrás aparecieron Houston, con una reducción del 4%, y San Antonio, donde el descenso alcanzó el 3,7%.

Ese comportamiento refuerza la idea de que el alivio no se limita a una sola ciudad, sino que forma parte de una tendencia más amplia dentro del mercado texano. Para quienes siguen de cerca el sector, esto podría consolidar a Texas como uno de los destinos más atractivos para familias jóvenes, profesionales en ascenso o personas que buscan dejar de alquilar para convertirse en propietarios.

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El dato cobra aún más peso si se tiene en cuenta que el estado fue durante los últimos años uno de los grandes polos de atracción interna de Estados Unidos, con fuerte crecimiento demográfico y una demanda habitacional en constante expansión. En ese contexto, cualquier mejora en los niveles de acceso resulta significativa.

La diferencia entre comprar una primera casa y una vivienda típica

El informe también marcó una diferencia clave entre el acceso a una primera vivienda y la compra de una propiedad promedio dentro del mercado general estadounidense. Ahí aparece uno de los puntos más llamativos del relevamiento.

El ingreso anual promedio de un hogar en Estados Unidos ronda los USD 87.599, una cifra que deja a muchas familias con aproximadamente USD 17.000 más de lo necesario para comprar una vivienda inicial de precio medio. En otras palabras, el acceso al segmento de entrada hoy luce bastante más viable que la compra de una propiedad típica.

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Para el mercado general, en cambio, la situación sigue siendo más exigente. Otro análisis de Redfin aseguró que el estadounidense promedio necesita ganar cerca de USD 110.000 al año para comprar una vivienda convencional. Aunque ese requerimiento mostró una baja del 0,5% frente al año pasado, la mejora resulta mucho más moderada que la observada en el segmento de compradores primerizos.

La comparación deja en claro que las condiciones mejoraron, pero de manera desigual. Mientras el ingreso necesario para comprar una casa inicial muestra un descenso más marcado en ciudades como Austin, el resto del mercado inmobiliario todavía presenta barreras importantes para gran parte de la población.

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Un cambio de clima para el mercado inmobiliario texano

La lectura general del informe es que Texas, y en especial Austin, atraviesan un cambio de clima en materia de acceso a la vivienda. Después de años en los que el encarecimiento parecía no dar tregua, los últimos datos de Redfin muestran una moderación que podría abrir oportunidades concretas para quienes estaban esperando el momento adecuado para comprar.

Aunque eso no significa que las viviendas sean baratas, sí refleja una mejora relativa en comparación con el escenario reciente. Para los compradores primerizos, ese matiz puede hacer una gran diferencia: un menor ingreso requerido, más oferta disponible y una carga menos pesada sobre el salario son factores decisivos a la hora de entrar al mercado.

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Por ahora, los números colocan a Austin al frente del ranking nacional y le dan a Texas una posición destacada en un tema central para millones de hogares estadounidenses: el acceso real a la casa propia.