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Volver a clases con zapatillas nuevas ya es un gasto difícil de afrontar en Estados Unidos

La suba del calzado infantil, la presión de las marcas y los ingresos ajustados empujan a muchas familias a recortar compras, buscar descuentos o rechazar pedidos de sus hijos

Varios pares de zapatillas Puma de caña alta en diferentes colores con etiquetas de precio de oferta en un estante. Cajas de zapatos
La temporada de regreso a clases volvió más visible el impacto del aumento del calzado en la economía cotidiana de muchas familias estadounidenses (AP/Jae C. Hong)
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Los aumentos de precios ya alteraron una compra básica de la vuelta a clases en Estados Unidos. Un reporte de AP News indicó que el calzado infantil subió 3,2% en la primera mitad del año, una trayectoria que lo encamina al mayor incremento anual en 34 años, si se excluyen los años de pandemia.

Ese movimiento golpea un rubro con poco margen para postergar gastos. Los chicos cambian de talle con rapidez y necesitan un ajuste preciso, por lo que los zapatos no suelen ofrecer la flexibilidad de otras prendas.

AP News remarcó que esa combinación empuja a muchas familias a revisar qué compran, cuánto gastan y qué pedidos pueden aceptar.

Niña descalza de espaldas mide su pie en una alfombrilla con huellas y números. La tienda tiene estantes llenos de cajas de zapatillas
Los cambios de talle y la necesidad de un ajuste preciso vuelven al calzado infantil una compra difícil de postergar dentro del presupuesto escolar (AP/Jae C. Hong)

La presión escolar también pesa en la decisión

El costo no se explica solo por una necesidad práctica. Para muchos chicos, las zapatillas ocupan un lugar central en la vida escolar y funcionan como una señal de pertenencia.

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AP News recogió el caso de Jonah Seidenberg, un chico de 12 años de un suburbio de Chicago, que insistió en comprar un modelo de Nike valuado en USD 145 tras no encontrar rebajas en plataformas de reventa y tiendas online.

Su madre, Lisa Seidenberg, afirmó ante AP News que la compra quedó por encima de lo previsto por la familia. “Eran las 10.30 de la noche y al final nos rendimos”, dijo. “Sentí que parecía un Tesla convertido en zapato, pero algo le llamó la atención”, aseguró.

La analista de tendencias Casey Lewis explicó al mismo medio que los zapatos tienen un peso especial frente a otras prendas. “Creo que los zapatos se identifican de inmediato con la idea de pertenecer al grupo”, afirmó.

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Bandera de Estados Unidos en primer plano dentro de un aula escolar vacía, con filas de pupitres y sillas. Al fondo, una pizarra y un mapa mundial
Para muchos chicos, el modelo de zapatillas influye en la forma de integrarse al aula y suma tensión a una compra que ya resulta costosa (Reuters)

Los hogares compran menos pares y afinan cada gasto

Las cifras del mercado reflejan ese cambio de conducta. La consultora Circana informó, citada por AP News, que las ventas de calzado infantil cayeron 3% entre enero y junio. La cantidad de pares vendidos retrocedió 9%, mientras que el precio promedio avanzó 7%.

La asesora sectorial Beth Goldstein sostuvo ante AP News que ese comportamiento llama la atención porque los niños suelen necesitar más recambios que los adultos. Aun así, los datos muestran que los padres reducen la cantidad de pares que compran.

Esa selección más estricta aparece en la experiencia de Elizabeth Powers, agente inmobiliaria de San Francisco y madre de dos hijos.

Powers contó al medio que intenta mantener un gasto anual de unos pocos cientos de dólares por niño, incluido el calzado. Para lograrlo, busca cupones, elige modelos versátiles y descarta compras impulsivas.

Powers aseguró a AP News que el encarecimiento resulta difícil de aceptar porque, a su juicio, la calidad no acompaña. “Es muy frustrante tener que reemplazar zapatos antes de que los dejen por talle, por la mala calidad”, remarcó.

Dos manos sostienen dos zapatos infantiles: uno dorado con brillo y una correa beige, otro negro con lazo. Se ve una etiqueta de cartón
Frente a los precios en alza, más familias reducen la cantidad de pares, comparan ofertas y priorizan opciones que puedan durar más tiempo (AP/Jae C. Hong)

En los sectores más vulnerables, el problema excede la moda

La tensión crece en los distritos con menores ingresos. Almi Guajardo Abeyta, superintendenta escolar de Chelsea, Massachusetts, dijo a AP News que vio estudiantes con zapatos reparados con cinta adhesiva. Esa escena, afirmó, expone una de las señales más visibles de la pobreza infantil.

Abeyta planteó al medio que muchas familias enfrentan decisiones inmediatas entre necesidades básicas y útiles escolares.

“Si tenés que decidir entre alimentar a tu familia o comprar un par de zapatos, vas a alimentar a tu familia”, dijo.

Una mujer sentada lee un libro ilustrado a cuatro niños que la escuchan sentados en el suelo de una biblioteca con estanterías llenas de libros
La superintendenta escolar de Chelsea advirtió que el estado del calzado puede reflejar carencias profundas y afectar la experiencia de los estudiantes en la escuela (@almiabeyta)

La historia de Lucila Castillo, trabajadora del sector alimentario en las afueras de Boston, mostró ese límite con números concretos. Castillo contó a AP News que gana unos USD 700 por semana y que, después de pagar USD 2.200 mensuales entre alquiler y servicios, le quedan cerca de USD 600 para el resto de los gastos del hogar.

Cuando su hija menor pidió unas Sambas o unos botines nuevos para fútbol, la respuesta fue negativa. “Tenemos que pagar el alquiler”, afirmó.

El reporte de AP News añadió que las cadenas minoristas refuerzan promociones y que también aumenta el interés por tiendas de segunda mano.

Ese giro en el consumo dejó a la vista cómo una compra habitual del calendario escolar pasó a tensar todavía más la economía de muchas familias.

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