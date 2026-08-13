Sismo de magnitud 3.8 sacude el Área de la Bahía de San Francisco

Un sismo de magnitud 3.8 sacudió el Área de la Bahía con epicentro cerca de Oakland y San Leandro, según el USGS (USGS)

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Un sismo de magnitud 3.8 sacudió el Área de la Bahía de San Francisco este jueves a las 8:30 a.m., con epicentro cerca de la frontera entre Oakland y San Leandro, en el condado de Alameda.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) registró inicialmente un temblor de magnitud 4.1, pero poco después la corrigió a 3.8. Los residentes del Este de la Bahía sintieron el movimiento con fuerza; en San Francisco también se percibieron las vibraciones, según reportó ABC7 News.

El USGS señala que los terremotos de magnitud superior a 2.5 son perceptibles para la mayoría de las personas. Este evento superó ese umbral con claridad.

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Detalles del sismo y áreas afectadas

El temblor se originó a 5,2 kilómetros de profundidad. Esa cifra es relevante: cuanto más cerca de la superficie ocurre un sismo, mayor es la intensidad del movimiento en el suelo y mayor el riesgo de daños, de acuerdo con el USGS.

El epicentro quedó a menos de 3,2 kilómetros al noreste de San Leandro. La zona afectada abarca el corazón del Este de la Bahía, donde viven cientos de miles de personas y por donde pasan líneas de tránsito que conectan la región.

El terremoto ocurrió a 5,2 kilómetros de profundidad, una condición que puede aumentar la intensidad del movimiento del suelo, de acuerdo con el USGS (USGS)

El sismo ocurrió cerca de la falla de Hayward, una de las fracturas geológicas más activas del norte de California. Esa falla atraviesa el Este de la Bahía de norte a sur y pasa por ciudades como Oakland, Berkeley, Hayward y Fremont.

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Impacto en el transporte y la vida diaria

El movimiento afectó la red de trenes del BART (Bay Area Rapid Transit), que opera sobre el área del epicentro. Tras el sismo, el sistema redujo la velocidad de sus trenes en toda la red mientras el personal técnico completó inspecciones de seguridad en las vías.

Los usuarios debieron esperar demoras de hasta 20 minutos en todo el sistema, según informó la agencia de transporte. Quienes dependen del BART para llegar al trabajo durante la hora pico de la mañana fueron los más afectados.

Evaluación de daños y respuesta de las autoridades

Hasta el momento no se habían reportado heridos ni daños materiales de consideración, de acuerdo con la información disponible de ABC7 News y el San Francisco Chronicle.

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Las autoridades locales activaron los protocolos de revisión habituales tras un evento de esta magnitud. Esos procedimientos incluyen la inspección de infraestructura crítica, como puentes, túneles y edificios públicos.

Contexto sísmico del Área de la Bahía

La falla de Hayward se mueve a un ritmo de aproximadamente 5 milímetros por año, un proceso conocido como deslizamiento lento o creep. Ese movimiento constante acumula tensión en las capas más profundas de la falla, donde el suelo permanece bloqueado.

El USGS estima que existe una probabilidad del 33% de que la falla de Hayward genere un terremoto de magnitud 6.7 o mayor antes de 2043. Para toda la región de la Bahía, la probabilidad de al menos un sismo de esa magnitud en ese período asciende al 72%, según los cálculos del organismo federal.

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El último gran terremoto en esa falla ocurrió en 1868 y tuvo una magnitud estimada de 6.8. Los científicos consideran que la zona acumula suficiente tensión como para producir un evento similar.

Recomendaciones ante futuros sismos

El USGS y las autoridades de emergencias de California ofrecen una serie de pasos básicos para reducir el riesgo durante y después de un terremoto:

Durante el sismo: agacharse, cubrirse bajo una mesa resistente o junto a una pared interior y aferrarse hasta que el movimiento cese. No correr hacia el exterior ni usar ascensores.

Después del sismo: alejarse de estructuras dañadas, no encender llamas si hay sospecha de fuga de gas y esperar instrucciones de las autoridades antes de regresar a un edificio.

Preparación previa: armar un kit de emergencia con agua, alimentos y medicamentos para al menos 72 horas y practicar el ejercicio “Agáchate, cúbrete y agárrate” con todos los miembros del hogar.

Los residentes del Área de la Bahía pueden consultar actualizaciones sísmicas en tiempo real en earthquake.usgs.gov. El USGS también publica mapas interactivos con la ubicación de las principales fallas y el historial de sismos en la región.