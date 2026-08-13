Las 5 contiendas clave que quedan en el calendario de primarias de 2026 en Estados Unidos

Las primarias de 2026 en Estados Unidos entran en su recta final con cinco contiendas que definirán el mapa electoral de noviembre (REUTERS/Tim Evans/File Photo)

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Las primarias de 2026 en Estados Unidos entran en su recta final con cinco contiendas que definirán el mapa electoral de noviembre. En las próximas semanas los votantes de Wisconsin, Carolina del Sur, Florida y Massachusetts resolverán disputas abiertas tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano, en carreras que van desde gobernaciones hasta escaños en el Senado y la Cámara de Representantes.

Dos de esas primarias —Wisconsin y Carolina del Sur— ya se disputaron el 12 de agosto. Las tres restantes tienen fecha en los próximos días y semanas.

Wisconsin: la izquierda demócrata a prueba en un estado bisagra

La primaria demócrata para gobernador de Wisconsin fue, según The Hill, “el mayor examen electoral para los Socialistas Demócratas de América en este ciclo”. La representante estatal Francesca Hong, socialista democrática, buscaba replicar la victoria del progresista Abdul El-Sayed en Michigan la semana anterior.

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La Representante Estatal Francesca Hong, demócrata por Madison, habla en una sesión de la Asamblea sobre un proyecto de ley para eliminar fondos federales adicionales para beneficiarios de desempleo en Wisconsin (PBS Wisconsin)

Su rival era David Crowley, ejecutivo del condado de Milwaukee y candidato respaldado por el gobernador saliente Tony Evers, quien decidió no buscar un tercer mandato.

El establecimiento demócrata expresó dudas sobre la viabilidad de Hong en noviembre frente al candidato republicano, el representante Tom Tiffany. El estratega David Axelrod la calificó de “liberal extravagante” en contraste con El-Sayed, a quien describió como “una persona seria”. Hong respondió que Axelrod y “la clase de consultores” están “completamente desconectados de la realidad”.

David Crowley ganó la nominación demócrata para gobernador de Wisconsin en una primaria ajustada frente a Francesca Hong (REUTERS/Daniel Steinle)

Los resultados confirman que Crowley ganó la nominación demócrata en una contienda extremadamente ajustada.

Carolina del Sur: una familia, un escaño y una probable segunda vuelta

El martes, los republicanos de Carolina del Sur eligieron al candidato que enfrentará en noviembre a la demócrata Annie Andrews por el escaño vacante del fallecido senador Lindsey Graham.

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Darline Graham, hermana del senador y nombrada para completar su mandato, entró a la carrera con el respaldo del presidente Trump. Sin embargo, enfrentó a rivales con más experiencia política: los representantes Ralph Norman y Russell Fry, el retador primario de Graham, Mark Lynch, y el exgobernador Mark Sanford.

Carolina del Sur perfila una segunda vuelta republicana entre Darline Graham y Ralph Norman por el escaño vacante en el Senado (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Fry ganó terreno en los últimos sondeos con ataques directos a la escasa trayectoria política de Darline Graham. “El Senado de Estados Unidos no es lugar para aprender en el trabajo”, dijo el lunes. “No heredé un récord. Me lo gané”.

Las proyecciones indican que Darline Graham y Norman avanzaron a la segunda vuelta del 25 de agosto, ya que ningún candidato obtuvo mayoría absoluta.

Florida: Donalds lidera la primaria republicana para gobernador

El 18 de agosto, Florida celebra su primaria para elegir al sucesor del gobernador Ron DeSantis, impedido de buscar la reelección por límites de mandato.

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Byron Donalds lidera la primaria republicana para gobernador de Florida con el respaldo de Trump y ventaja en las encuestas (EFE/Shawn Thew)

En el flanco republicano, el representante Byron Donalds llega como favorito claro con el respaldo de Trump y una ventaja sólida en las encuestas frente a nueve contrincantes. Uno de ellos, James Fishback, generó controversia nacional con declaraciones polémicas y cuenta con el apoyo del presentador Tucker Carlson y del activista de extrema derecha Nick Fuentes.

Por el lado demócrata, el exrepresentante David Jolly encabeza el campo. Jolly abandonó formalmente el Partido Republicano en 2018 y se convirtió en un crítico vocal del presidente. El Cook Political Report clasifica la carrera como sólidamente republicana, aunque algunos demócratas confían en las posibilidades de Jolly en noviembre.

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Florida Distrito 19: una carrera con candidatos de todo el país

La misma jornada del 18 de agosto define quién ocupa el escaño en el Congreso que Donalds deja vacante. El Distrito 19, que abarca el suroeste de Florida con ciudades como Cape Coral y Naples, tiene perfil sólidamente republicano.

El campo incluye a dos exlegisladores de otros estados: Madison Cawthorn, quien perdió su reelección en Carolina del Norte, y Chris Collins, exrepresentante de Nueva York. También compiten el exsenador estatal de Illinois Jim Oberweis, la excandidata al Congreso Catalina Lauf y John Strand, participante en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 que recibió un indulto.

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La carrera atrajo atención nacional por la cantidad de candidatos acusados de ser foráneos al distrito y por los antecedentes de varios de ellos, según The Hill.

Massachusetts: Markey defiende su escaño ante un rival más joven

El 1 de septiembre, el senador Ed Markey, de 80 años, enfrenta una de las primarias más duras de su carrera. Markey, progresista con casi cuatro décadas en la Cámara antes de llegar al Senado, busca un tercer mandato completo en un estado de mayoría demócrata.

Ed Markey defiende su escaño en Massachusetts ante Seth Moulton en una primaria demócrata marcada por el debate sobre el cambio generacional (REUTERS/Kylie Cooper)

Su rival es el representante Seth Moulton, de 47 años, quien tras la derrota demócrata de 2024 llamó al partido a adoptar posiciones más moderadas y centró su campaña en el argumento del cambio generacional.

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Una encuesta de Emerson de mayo mostró una carrera pareja: 37% para Markey y 32,3% para Moulton. La dinámica invierte el patrón habitual en el partido: esta vez es el progresista quien defiende el cargo frente a un rival centrista, lo opuesto a lo ocurrido cuando Markey venció al más moderado Joe Kennedy III en 2020.