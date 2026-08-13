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Rusia y Ucrania realizaron un nuevo intercambio de civiles en Bielorrusia

Ocho personas pasaron a territorio ruso y siete a suelo ucraniano en un operativo supervisado por la Cruz Roja

Una persona cubierta con una manta con el símbolo de la Cruz Roja (Europa Press/Jana Cavojska/Archivo)
Una persona cubierta con una manta con el símbolo de la Cruz Roja (Europa Press/Jana Cavojska/Archivo)
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El más reciente intercambio humanitario de civiles entre Rusia y Ucrania se realizó en territorio de Bielorrusia, según informó la agencia BelTA y confirmó la agencia estatal rusa TASS.

Ocho personas cruzaron hacia Rusia y siete a Ucrania a través del puesto de control de Novaya Guta, ubicado en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania.

Durante el procedimiento, los ciudadanos recibieron paquetes de comida caliente, agua potable y fruta, mientras personal de ambulancias bielorruso permanecía en el lugar para ofrecer asistencia y consultas.

La operación contó con el acompañamiento de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Rusia y Bielorrusia.

Assem Elessawi, jefe adjunto de la delegación de operaciones del CICR, subrayó la importancia de estas misiones para la reunificación familiar y el retorno de las personas a sus países de origen.

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También podemos brindar este tipo de apoyo, organizando el traslado mediante transporte regular o especial, según la solicitud. Analizamos cada caso individualmente, desde la ruta hasta garantizar las condiciones necesarias”, manifestó Elessawi según recogió BelTA.

La operación contó con el acompañamiento de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja en Rusia y Bielorrusia (EFE/Pablo González/Archivo)
La operación contó con el acompañamiento de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja en Rusia y Bielorrusia (EFE/Pablo González/Archivo)

En los últimos años, se han realizado más de 70 intercambios de civiles entre ambos países en territorio bielorruso.

En otro frente humanitario, Rusia y Ucrania llevaron a cabo un intercambio de cuerpos de fallecidos en la guerra, con la devolución de 261 cadáveres por parte de Moscú y 24 por parte de Kiev, según confirmó el Centro para la Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra de Ucrania, citado por la agencia de noticias EFE.

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El organismo ucraniano detalló que “como resultado de medidas de repatriación, fueron retornados a Ucrania los cuerpos de 261 muertos que, según la parte rusa, pertenecen a soldados ucranianos”.

Medios como el diario ruso RBC habían adelantado el intercambio, mencionando la participación del diputado ruso Shamsail Saralíev, representante de la Operación Militar Especial.

La última operación de esta naturaleza se realizó el 16 de julio, con el intercambio de 31 cuerpos por parte de Ucrania y 501 por parte de Rusia.

Desde la interrupción de las negociaciones de paz a finales de febrero pasado, los contactos diplomáticos entre ambos países se han limitado a intercambios humanitarios, como la devolución de fallecidos y la reunificación de menores separados de sus familias.

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