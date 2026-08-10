Tres de cada cinco estadounidenses están a favor de una mayor supervisión de las empresas de redes sociales, según una encuesta

La encuesta de Reuters/Ipsos mostró que una mayoría de estadounidenses respalda más control estatal sobre las redes sociales (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Una mayoría de estadounidenses respalda más control estatal sobre las redes sociales y apoya límites para menores de 16 años, según una encuesta de Reuters en colaboración con Ipsos. El sondeo registró además una percepción extendida sobre el impacto de estas plataformas en la salud mental infantil.

De acuerdo con Reuters, 61% de los consultados indicó que las compañías de redes sociales necesitan una supervisión más firme. El respaldo cruzó líneas partidarias: la medida reunió apoyo de 71% de los demócratas y 62% de los republicanos, mientras que entre los independientes apareció un nivel mayor de indefinición.

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Dos de cada tres adultos en Estados Unidos apoyan leyes para exigir verificación de edad en redes sociales a usuarios menores de 16 años, y seis de cada diez creen que las plataformas necesitan controles más estrictos. La encuesta también mostró que el consenso se apoya en una preocupación amplia por los efectos de estas aplicaciones sobre niños y adolescentes.

Dos de cada tres adultos en Estados Unidos apoyan leyes de verificación de edad en redes sociales para menores de 16 años (REUTERS/Jana Rodenbusch)

El apoyo a la verificación de edad gana fuerza entre republicanos y demócratas

El relevamiento de Reuters/Ipsos indicó que 66% de los encuestados avala leyes que obliguen a las plataformas a aplicar herramientas de verificación de edad para impedir el acceso de menores de 16 años. El nivel más alto de apoyo apareció entre los republicanos, con 74%, frente a 69% entre los demócratas.

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Según informó Reuters, la discusión pública sobre estas normas avanzó al mismo tiempo que aumentó la presión judicial y política sobre grandes empresas tecnológicas. Más de una decena de estados ya aprobó leyes para regular el acceso de menores a redes sociales, con el argumento de reforzar su seguridad en internet.

La organización NetChoice, respaldada por firmas como Meta, TikTok y Snap, presentó demandas para frenar esas leyes. El grupo sostiene que exigir a las aplicaciones verificar la edad de sus usuarios vulnera protecciones vinculadas con la libertad de expresión.

NetChoice, con respaldo de Meta, TikTok y Snap, demandó para frenar leyes de verificación de edad en redes sociales por su impacto sobre la libertad de expresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presión sobre Meta crece por denuncias sobre adicción y daño a menores

El sondeo llegó en un momento de mayor escrutinio sobre Meta Platforms y YouTube, propiedad de Google, por su relación con usuarios jóvenes. Un juicio debía comenzar el miércoles por acusaciones de fiscales estatales que sostienen que Meta diseñó sus productos para generar adicción en menores.

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La empresa rechaza esas acusaciones. Según detalló la agencia informativa, la compañía afirmó que podría enfrentar sanciones de hasta USD 1.400 millones si los estados obtienen un fallo favorable. Esa cifra surge en medio de un escenario judicial cada vez más exigente para el sector.

En un caso separado, un tribunal estatal de Nuevo México ordenó el jueves que Meta pague USD 567 millones a un fondo de salud mental para adolescentes y modifique el funcionamiento de sus plataformas para usuarios jóvenes. La decisión atribuyó a la empresa responsabilidad por daños al bienestar infantil.

Meta enfrenta denuncias de fiscales estatales que sostienen que diseñó sus productos para generar adicción en menores y podría recibir sanciones millonarias (EFE/Adam Vaughan)

Preocupación por el efecto en la salud mental convive con el uso masivo

La encuesta de Reuters/Ipsos encontró que 85% de los estadounidenses cree que las redes sociales pueden generar adicción en los niños. Una proporción similar consideró que su uso puede resultar perjudicial para la salud mental de los menores.

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Entre los testimonios recogidos por Reuters, James Bosserdet, un ingeniero mecánico de Tennessee de 60 años que votó por Donald Trump en 2024, sostuvo que por lo general prefiere un Estado con menor intervención, aunque ve este asunto como una excepción. “Alguien tiene que hacerlo”, dijo sobre la necesidad de fijar restricciones para los chicos.

Christopher Chen, residente de Washington, D.C., de 34 años, afirmó que las empresas tienen una influencia desmedida sobre los adolescentes y un control excesivo sobre el contenido que muestran en sus aplicaciones. Chen, que votó por Kamala Harris en 2024, explicó que no sabe qué forma debería adoptar la regulación, pero consideró necesaria una acción estatal de protección.

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La encuesta de Reuters/Ipsos señaló que el uso de redes sociales combina preocupación por los menores con una valoración extendida del entretenimiento que ofrecen las plataformas (Freepik)

Los usuarios también valoran el entretenimiento que ofrecen las plataformas

El respaldo a regulaciones más duras no implicó un rechazo general a las plataformas. El mismo estudio señaló que 70% de los estadounidenses considera divertida la experiencia de usar redes sociales, frente a 35% que dijo que ese tiempo le genera estrés.

La percepción sobre el tiempo de uso mostró una sociedad dividida. 52% afirmó que pasa demasiado tiempo cada día en redes sociales, mientras 43% opinó lo contrario.

Esa tensión entre disfrute, hábito y preocupación apareció también en el testimonio de Paula Dick, de 73 años, residente en Kansas, quien compartió que no permite a sus nietos usar YouTube cuando están con ella, aunque suelen encontrar modos de eludir los bloqueos impuestos por sus padres.

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El Congreso de Estados Unidos todavía no aprobó una ley federal orientada a proteger a los menores en redes sociales. La encuesta online de Reuters/Ipsos consultó a 4.505 adultos en el país y tuvo un margen de error de 2 puntos porcentuales.