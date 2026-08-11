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Luigi Mangione comparece en su última audiencia antes del juicio: sin defensa psiquiátrica y con la cadena perpetua en juego

El acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare se presenta ante la corte de Manhattan en la instancia previa a la selección del jurado. La fiscalía de Nueva York mantiene su postura más firme tras el rechazo a un acuerdo federal y el abandono de la principal estrategia de los abogados

La defensa de Luigi Mangione retiró la estrategia de perturbación emocional extrema antes del juicio por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare (REUTERS/Jeenah Moon/Pool/File Photo)
La defensa de Luigi Mangione retiró la estrategia de perturbación emocional extrema antes del juicio por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare (REUTERS/Jeenah Moon/Pool/File Photo)
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Luigi Mangione comparecerá este martes ante el tribunal estatal de Manhattan en la última conferencia previa al juicio por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. La audiencia es la última instancia formal antes de que arranque la selección del jurado el 8 de septiembre.

La comparecencia del acusado, de 28 años, llega en un momento en que su defensa ya agotó su principal carta: el retiro de la única estrategia que habría podido reducir la condena, según informó ABC News.

Infografía sobre Luigi Mangione. Muestra retrato del acusado, línea de tiempo con asesinato, detención, evidencias, movimientos legales y fechas de juicios.
La cronología del caso Luigi Mangione presenta los hitos desde el asesinato en Midtown Manhattan hasta el inicio de los juicios estatal y federal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que reste del proceso se resolverá sin esa alternativa sobre la mesa.

El disparo en Manhattan y los dos juicios que enfrenta Luigi Mangione

Los fiscales acusan a Mangione de haber disparado contra Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, el 4 de diciembre de 2024 en una calle del Midtown de Manhattan, en un ataque al estilo de una ejecución. Thompson estaba casado y tenía dos hijos.

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Mangione quedó detenido días después del crimen en un McDonald’s de Pennsylvania. Se ha declarado inocente en dos causas paralelas: una estatal por asesinato y una federal por cargos de acecho relacionados con la muerte de Thompson, de acuerdo con The Guardian.

Luigi Mangione se declaró inocente en la causa estatal por asesinato y en la causa federal por cargos de acecho vinculados con la muerte de Brian Thompson (Angelina Katsanis/Pool via REUTERS)
Luigi Mangione se declaró inocente en la causa estatal por asesinato y en la causa federal por cargos de acecho vinculados con la muerte de Brian Thompson (Angelina Katsanis/Pool via REUTERS)

El caso trascendió las fronteras judiciales. La muerte de Thompson reavivó el debate sobre el sistema de salud privado en Estados Unidos y convirtió a Mangione, para una parte de sus seguidores en redes sociales, en una figura de culto, según reportó el mismo medio.

La defensa psiquiátrica que no prosperó

En las semanas previas a esta audiencia, la defensa de Mangione retiró abruptamente su plan de invocar la figura legal de “perturbación emocional extrema”, una estrategia poco frecuente que habría buscado argumentar que el acusado experimentó “una pérdida profunda del autocontrol” al momento del crimen, según ABC News.

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De haber prosperado, esa defensa habría podido derivar en una condena por homicidio en lugar de asesinato en primer grado, con una pena máxima de 25 años. El juez del caso, Gregory Carro, condicionó el uso de esa estrategia a la entrega de los registros psiquiátricos de Mangione, y la defensa optó por abandonarla.

Negociaciones federales y presión de la fiscalía

En junio, los abogados de Mangione y los fiscales federales de Manhattan exploraron un posible acuerdo de culpabilidad en la causa federal, aunque las negociaciones se interrumpieron sin llegar a un pacto, de acuerdo con fuentes citadas por ABC News. El juicio federal tiene fecha de inicio el 5 de enero de 2027.

El juez Gregory Carro condicionó la defensa psiquiátrica a la entrega de los registros médicos de Luigi Mangione y la defensa optó por abandonarla (Angelina Katsanis/Pool via REUTERS/File Photo)
El juez Gregory Carro condicionó la defensa psiquiátrica a la entrega de los registros médicos de Luigi Mangione y la defensa optó por abandonarla (Angelina Katsanis/Pool via REUTERS/File Photo)

La fiscalía del Distrito de Manhattan dejó en claro su postura ante cualquier escenario de negociación: si Mangione se declara culpable en el proceso federal para evitar ese juicio, la oficina buscará la sentencia más severa posible en el caso estatal.

“Cualquier declaración de culpabilidad en estos asuntos debe tener en cuenta la gravedad de los delitos del acusado, la pérdida de una vida inocente, el impacto de esos crímenes en la familia de la víctima, y los demás intereses del Estado, incluido el principio de la santidad de la vida que sustenta los cargos estatales de homicidio”, escribió en julio el fiscal Joel Seidermann, según ABC News.

La pena que enfrenta y el silencio del juez

Si es declarado culpable en el proceso estatal, Mangione enfrenta cadena perpetua. El juez Carro no se ha pronunciado públicamente sobre ninguno de los últimos movimientos del caso ni ha dado a conocer su plan para la selección del jurado, de acuerdo con la misma fuente.

La batalla por la cobertura mediática

El caso genera una presión logística sin precedentes para el tribunal. La corte estatal de Nueva York no habilitó una sala de desbordamiento para acomodar al público y a los medios, lo que generó preocupación sobre el orden del proceso, según The Guardian.

La defensa alegó, sin respaldo en pruebas concretas, que los funcionarios del tribunal y los fiscales elaboraron un plan de acceso para la prensa sin consultar a los abogados de Mangione. Los medios desmintieron esa versión, y los propios fiscales aclararon que no tienen injerencia en la asignación de asientos.

La defensa presentó luego una carta aclaratoria, pero mantuvo su solicitud de que el juez Carro convoque una audiencia específica sobre el acceso mediático al juicio, de acuerdo con The Guardian.

Lo que viene a partir del 8 de septiembre

La selección del jurado arranca el 8 de septiembre. La conferencia de este martes fue la última instancia formal antes de esa fecha para que fiscales y defensores ajusten los últimos detalles del proceso.

El juez Carro aún tiene pendiente pronunciarse sobre la solicitud de transmisión en vivo del juicio, una decisión que definirá el alcance público de uno de los casos penales de mayor seguimiento en Estados Unidos en los últimos años.

Quién es Luigi Mangione

Luigi Mangione nació el 6 de mayo de 1998 en Towson, Maryland, en el seno de una de las familias más adineradas de la comunidad italoamericana de Baltimore. Su abuelo paterno construyó un emporio que incluye un resort, dos clubes de campo, una cadena de residencias para adultos mayores y una emisora de radio.

Si Luigi Mangione es declarado culpable en el proceso estatal por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, enfrenta una condena de cadena perpetua (Europa Press)
Si Luigi Mangione es declarado culpable en el proceso estatal por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, enfrenta una condena de cadena perpetua (Europa Press)

Fue el mejor promedio de su clase en la promoción de 2016 del Gilman School, uno de los colegios privados de élite de Baltimore, y en 2020 se graduó con honores en la Universidad de Pennsylvania con una licenciatura y una maestría en ingeniería informática.

Cuando quedó detenido en Pennsylvania días después del crimen, la policía le encontró una pistola fabricada con impresión 3D y un cuaderno con un manifiesto de 262 palabras contra la industria aseguradora. “Estos parásitos se lo tenían merecido”, decía una de las frases, según reportó The Telegraph.

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