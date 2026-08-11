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El Centro Nacional de Huracanes vigila el Atlántico Central ante una posible formación

Una baja presión podría transformarse en depresión tropical hacia el final de esta semana y, según los pronósticos, no implicaría un riesgo para Florida

El sistema del Atlántico tropical central no representa por ahora una amenaza para Florida ni para la costa continental de Estados Unidos (REUTERS)
El sistema del Atlántico tropical central no representa por ahora una amenaza para Florida ni para la costa continental de Estados Unidos (REUTERS)
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El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) mantiene bajo vigilancia un área de baja presión en el Atlántico tropical central con 70% de probabilidad de desarrollo en los próximos siete días, en una señal de que la cuenca atlántica podría sumar en breve su tercer sistema con nombre de la temporada.

De acuerdo con información difundida por NBC South Florida y el propio NHC, el fenómeno no representa por ahora una amenaza para Florida ni para la costa continental de Estados Unidos.

El sistema se localiza a unos 800 kilómetros (500 millas) al suroeste de Cabo Verde y muestra una actividad convectiva todavía limitada. El último parte oficial del NHC señaló que las condiciones ambientales serán más favorables entre este martes y el cierre de la semana, con un desplazamiento previsto hacia el oeste y el oeste-noroeste sobre aguas abiertas del Atlántico.

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El Centro Nacional de Huracanes vigila una baja presión en el Atlántico central con 70% de probabilidad de desarrollo en siete días (REUTERS)
El Centro Nacional de Huracanes vigila una baja presión en el Atlántico central con 70% de probabilidad de desarrollo en siete días (REUTERS)

Qué se sabe del sistema bajo vigilancia

El pronóstico del organismo fija en 30% la probabilidad de formación en 48 horas y en 70% la posibilidad de desarrollo en siete días. Según el boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, una depresión tropical podría formarse hacia la segunda mitad de la semana si la circulación logra consolidarse.

Asimismo, los modelos de pronóstico coinciden en que el sistema tiene margen para organizarse, aunque con una estructura todavía débil. Si alcanza la intensidad de tormenta tropical, recibirá el nombre de Cristobal, el próximo de la lista asignada para la temporada atlántica.

Las trayectorias actuales indican que el disturbio permanecería en mar abierto y luego tomaría una curvatura hacia el norte. Ese escenario aleja, por ahora, cualquier impacto directo sobre el sur de Florida, la costa este de Estados Unidos o el Golfo de América, de acuerdo con el reporte oficial.

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Mapa del Océano Atlántico que muestra Estados Unidos, México y Centroamérica. Dos zonas sombreadas, una amarilla con cruz y otra roja con cruces
Si el sistema alcanza la intensidad de tormenta tropical, recibirá el nombre de Cristobal en la temporada de huracanes del Atlántico (NHC)

Contexto de la temporada atlántica

La evolución de este sistema ocurre en una temporada que avanza por debajo del ritmo histórico en cantidad de energía acumulada. NBC South Florida detalló que el indicador Accumulated Cyclone Energy (ACE), que mide la actividad de una temporada a partir de la intensidad y duración de los ciclones, se ubica en 2,6 tras el paso de Arthur y Bertha, dos tormentas de corta duración en el Golfo.

Ese valor queda lejos del promedio de 12,5 que suele registrarse para esta altura del calendario, según el mismo reporte. Hacia mediados de septiembre, cuando la temporada atlántica suele acercarse a su pico, el promedio de ACE asciende a 66, mientras que una temporada media completa ronda 122.

El retraso frente a los registros habituales aparece asociado a un entorno menos favorable para la organización de ciclones tropicales. Entre los factores figuran la persistencia de cizalladura del viento y pulsos de aire sahariano, dos elementos que suelen limitar la consolidación de sistemas en el Atlántico tropical. Además, la influencia de El Niño podría afirmarse en los próximos meses.

La temporada atlántica avanza por debajo del promedio histórico, con un índice ACE de 2,6 tras el paso de Arthur y Bertha (NOAA/Handout via REUTERS)
La temporada atlántica avanza por debajo del promedio histórico, con un índice ACE de 2,6 tras el paso de Arthur y Bertha (NOAA/Handout via REUTERS)

Otros dos sistemas también están bajo observación

El boletín del NHC no se limita al disturbio principal del Atlántico central. El organismo también vigila una onda tropical ubicada a unos 1.370 kilómetros (850 millas) al este de las Islas de Barlovento, asociada a lluvias y tormentas desorganizadas. Para ese sistema, la probabilidad de desarrollo se mantiene en 10% tanto en 48 horas como en siete días.

Según el centro meteorológico, esa onda encontrará una extensa masa de aire seco al aproximarse al arco de las Antillas menores, un factor que debería frenar cualquier intento de organización al llegar a la zona entre la noche del miércoles y el jueves.

Un tercer foco de seguimiento se ubica en el Atlántico subtropical central, varios cientos de kilómetros al noreste de Bermuda. Allí, una vaguada de baja presión produce nubosidad y tormentas dispersas, con apenas 10% de probabilidad de desarrollo en el corto y mediano plazo. El NHC prevé que ese sistema alcance aguas más frías antes de terminar la semana, lo que reduciría todavía más sus opciones de formación.

El NHC también monitorea otros dos sistemas en el Atlántico, ambos con 10% de probabilidad de desarrollo en 48 horas y en siete días (AFP)
El NHC también monitorea otros dos sistemas en el Atlántico, ambos con 10% de probabilidad de desarrollo en 48 horas y en siete días (AFP)

Qué puede ocurrir en los próximos días

Si el disturbio del Atlántico central consigue una estructura cerrada y vientos sostenidos suficientes, el NHC lo clasificará primero como depresión tropical y, en una fase posterior, como tormenta tropical Cristobal.

Por ahora, la expectativa de los meteorólogos se concentra en la segunda mitad de esta semana, cuando el sistema entrará en una franja del océano con mejores condiciones para su desarrollo.

La atención oficial seguirá centrada en la evolución de esa baja presión y en las próximas actualizaciones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mientras los otros dos sistemas del Atlántico conservan una probabilidad baja de convertirse en ciclones tropicales.

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