Trump prorrogó por 90 días la exención de la Ley Jones para facilitar el transporte de petróleo y combustibles entre puertos de EEUU (REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó el lunes por otros 90 días una exención de la Ley Jones que permite a buques extranjeros transportar petróleo y otros productos energéticos entre puertos estadounidenses, en un contexto marcado por el aumento de los precios de la energía y la guerra contra Irán.

La nueva prórroga tiene un alcance más limitado que la anterior y se concentra de forma específica en el transporte de productos energéticos, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca. La medida también establece nuevas revisiones sobre la disponibilidad de buques estadounidenses antes de determinar si la exención puede aplicarse a viajes individuales.

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“Hoy, la administración Trump emitió una prórroga de 90 días de la exención de la Ley Jones para garantizar que nuestras fuerzas armadas y sectores clave mantengan un acceso ininterrumpido a recursos críticos”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

La funcionaria sostuvo que la excepción permitió hasta ahora facilitar la entrega de productos esenciales como “gasolina, diésel y combustible para aviones”.

La decisión se produce mientras los precios del petróleo registraron este lunes una suba del 5%, debido a las preocupaciones del mercado sobre la situación en el estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el tránsito internacional de hidrocarburos.

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De acuerdo con el Instituto Cato de Washington, más de 54 millones de barriles fueron transportados entre puertos estadounidenses por buques extranjeros desde marzo, cuando el Gobierno estableció la exención de la Ley Jones. “La exención ha aumentado el comercio interno”, señalaron los investigadores del instituto en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)

“En la mayoría de los casos, estos viajes se realizaron en buques sin conexión con adversarios de Estados Unidos como China, y abastecieron a empresas estadounidenses con productos energéticos estadounidenses que, de otro modo, se habrían importado a un costo mucho más elevado”, agregaron.

La Ley Jones, aprobada en 1920, establece que la carga transportada por vía marítima entre puertos de Estados Unidos debe movilizarse en buques construidos en el país, de propiedad estadounidense y registrados bajo bandera estadounidense. La norma fue creada con el objetivo de fomentar la industria naval norteamericana.

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El Gobierno de Trump concedió en marzo una exención de 60 días para suspender de forma temporal estos requisitos. A finales de abril, la Casa Blanca amplió el alivio ante las repercusiones económicas derivadas de la guerra contra Irán.

La nueva extensión mantiene la excepción, aunque incorpora un requisito adicional: las autoridades deberán revisar primero la disponibilidad de buques estadounidenses antes de determinar si un viaje concreto puede quedar comprendido dentro de la medida.

La decisión también se produce en un escenario de presión sobre el mercado energético estadounidense. Los precios del petróleo aumentaron después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, que dieron inicio a una guerra que se extendió por Oriente Medio.

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La Ley Jones, aprobada en 1920, establece que la carga transportada por vía marítima entre puertos de Estados Unidos debe movilizarse en buques construidos en el país, de propiedad estadounidense y registrados bajo bandera estadounidense (REUTERS)

Como respuesta, Teherán estableció un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de hidrocarburos. La situación generó nuevas preocupaciones sobre el suministro energético y contribuyó al aumento de los precios del crudo.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos también subieron desde el inicio del conflicto, con impacto sobre los costos que enfrentan las familias estadounidenses.

Mientras tanto, las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra y alcanzar una reapertura del estrecho de Ormuz permanecen estancadas. En ese contexto, el mercado energético volvió a registrar el lunes una fuerte suba, con un incremento del 5% en los precios del petróleo debido a las preocupaciones relacionadas con la principal vía marítima para el transporte de hidrocarburos.

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(Con infomación de AFP)