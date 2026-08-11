Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Trump prorrogó por 90 días la exención de la Ley Jones para facilitar el transporte de petróleo y combustibles entre puertos de EEUU

La nueva prórroga tiene un alcance más limitado que la anterior y se concentra de forma específica en el transporte de productos energéticos, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca. La medida también establece nuevas revisiones sobre la disponibilidad de buques estadounidenses antes de determinar si la exención puede aplicarse a viajes individuales

Trump prorrogó por 90 días la exención de la Ley Jones para facilitar el transporte de petróleo y combustibles entre puertos de EEUU (REUTERS)
Trump prorrogó por 90 días la exención de la Ley Jones para facilitar el transporte de petróleo y combustibles entre puertos de EEUU (REUTERS)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó el lunes por otros 90 días una exención de la Ley Jones que permite a buques extranjeros transportar petróleo y otros productos energéticos entre puertos estadounidenses, en un contexto marcado por el aumento de los precios de la energía y la guerra contra Irán.

La nueva prórroga tiene un alcance más limitado que la anterior y se concentra de forma específica en el transporte de productos energéticos, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca. La medida también establece nuevas revisiones sobre la disponibilidad de buques estadounidenses antes de determinar si la exención puede aplicarse a viajes individuales.

PUBLICIDAD

“Hoy, la administración Trump emitió una prórroga de 90 días de la exención de la Ley Jones para garantizar que nuestras fuerzas armadas y sectores clave mantengan un acceso ininterrumpido a recursos críticos”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

La funcionaria sostuvo que la excepción permitió hasta ahora facilitar la entrega de productos esenciales como “gasolina, diésel y combustible para aviones”.

La decisión se produce mientras los precios del petróleo registraron este lunes una suba del 5%, debido a las preocupaciones del mercado sobre la situación en el estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el tránsito internacional de hidrocarburos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Instituto Cato de Washington, más de 54 millones de barriles fueron transportados entre puertos estadounidenses por buques extranjeros desde marzo, cuando el Gobierno estableció la exención de la Ley Jones. “La exención ha aumentado el comercio interno”, señalaron los investigadores del instituto en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)

“En la mayoría de los casos, estos viajes se realizaron en buques sin conexión con adversarios de Estados Unidos como China, y abastecieron a empresas estadounidenses con productos energéticos estadounidenses que, de otro modo, se habrían importado a un costo mucho más elevado”, agregaron.

La Ley Jones, aprobada en 1920, establece que la carga transportada por vía marítima entre puertos de Estados Unidos debe movilizarse en buques construidos en el país, de propiedad estadounidense y registrados bajo bandera estadounidense. La norma fue creada con el objetivo de fomentar la industria naval norteamericana.

El Gobierno de Trump concedió en marzo una exención de 60 días para suspender de forma temporal estos requisitos. A finales de abril, la Casa Blanca amplió el alivio ante las repercusiones económicas derivadas de la guerra contra Irán.

La nueva extensión mantiene la excepción, aunque incorpora un requisito adicional: las autoridades deberán revisar primero la disponibilidad de buques estadounidenses antes de determinar si un viaje concreto puede quedar comprendido dentro de la medida.

La decisión también se produce en un escenario de presión sobre el mercado energético estadounidense. Los precios del petróleo aumentaron después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, que dieron inicio a una guerra que se extendió por Oriente Medio.

La Ley Jones, aprobada en 1920, establece que la carga transportada por vía marítima entre puertos de Estados Unidos debe movilizarse en buques construidos en el país, de propiedad estadounidense y registrados bajo bandera estadounidense (REUTERS)
La Ley Jones, aprobada en 1920, establece que la carga transportada por vía marítima entre puertos de Estados Unidos debe movilizarse en buques construidos en el país, de propiedad estadounidense y registrados bajo bandera estadounidense (REUTERS)

Como respuesta, Teherán estableció un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de hidrocarburos. La situación generó nuevas preocupaciones sobre el suministro energético y contribuyó al aumento de los precios del crudo.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos también subieron desde el inicio del conflicto, con impacto sobre los costos que enfrentan las familias estadounidenses.

Mientras tanto, las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra y alcanzar una reapertura del estrecho de Ormuz permanecen estancadas. En ese contexto, el mercado energético volvió a registrar el lunes una fuerte suba, con un incremento del 5% en los precios del petróleo debido a las preocupaciones relacionadas con la principal vía marítima para el transporte de hidrocarburos.

(Con infomación de AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpPetróleocombustibleGuerra en Medio OrienteÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump ordenó revisar el calendario de vacunación infantil y propuso separar la triple viral

La orden llega meses después de que un juez federal bloqueara un intento similar de Kennedy y coincide con el regreso a clases y el mayor repunte de sarampión en tres décadas

Trump ordenó revisar el calendario de vacunación infantil y propuso separar la triple viral

Estados Unidos anunció una ayuda de USD 15,5 millones a Colombia para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4

Los fondos serán utilizados para proporcionar refugio, alimentos y protección a las personas afectadas, además de financiar evaluaciones sobre los daños provocados por el sismo

Estados Unidos anunció una ayuda de USD 15,5 millones a Colombia para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4

Estados Unidos ofreció asistencia a Colombia tras el devastador terremoto: "Estamos listos para ayudar"

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la administración de Donald Trump sigue de cerca la emergencia y pidió a los estadounidenses en el país mantenerse informados

Estados Unidos ofreció asistencia a Colombia tras el devastador terremoto: "Estamos listos para ayudar"

Las universidades de Estados Unidos con mejor salida laboral según LinkedIn

La plataforma difundió un listado de 50 instituciones con ventaja profesional para sus egresados, con Princeton University al frente, basado en empleo, pasantías, interés de reclutadores, fortaleza de vínculos y desempeño sostenido de carrera

Las universidades de Estados Unidos con mejor salida laboral según LinkedIn

La modelo de OnlyFans Courtney Clenney se declara culpable de homicidio involuntario y recibe seis años de cárcel en Miami

El acuerdo aprobado este lunes en un tribunal del condado de Miami-Dade evitó que el caso llegara a debate oral por asesinato en segundo grado por la muerte de Christian Obumseli, novio de la condenada, en 2022

La modelo de OnlyFans Courtney Clenney se declara culpable de homicidio involuntario y recibe seis años de cárcel en Miami

TECNO

Del móvil a la mesa: cómo la app de la freidora de aire evita que se queme la cena

Del móvil a la mesa: cómo la app de la freidora de aire evita que se queme la cena

SpaceX recupera terreno en Wall Street tras anuncio de megafábrica de chips en Texas

Cómo detecta Apple Maps las retenciones y por qué a veces no logra registrarlas

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

ENTRETENIMIENTO

La estrella de ‘K-Pop Demon Hunters’ señala a Leonardo DiCaprio como el causante de su “error” durante su actuación en los BAFTA

La estrella de ‘K-Pop Demon Hunters’ señala a Leonardo DiCaprio como el causante de su “error” durante su actuación en los BAFTA

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

Quién es Elvis Carlos, el niño viral que se sumó a Spider-Man: Brand New Day y suma fanáticos

“¿Clon? ¿No pueden clonar esto?”: Usher enfrenta los rumores tras su concierto en el MetLife Stadium

Tom Holland se convierte en la estrella de Hollywood más rentable de la historia

MUNDO

Trump aseguró que su relación con Netanyahu es “muy buena” pese al rechazo israelí al plan de paz de EEUU para Gaza

Trump aseguró que su relación con Netanyahu es “muy buena” pese al rechazo israelí al plan de paz de EEUU para Gaza

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra Ucrania: al menos nueve muertos y 20 heridos

Trump defendió a Infantino y advirtió que la FIFA cometería un “terrible error” si decide reemplazarlo de la presidencia

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania

Trump aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz: “Ya está abierto”