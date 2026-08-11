Ron DeSantis anunció que Florida se prepara para probar taxis aéreos eléctricos y vehículos autónomos como parte de la próxima generación de transporte (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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El pasado lunes 10 de agosto, Ron DeSantis, gobernador de Florida, sorprendió al anunciar que el estado se encuentra en plena fase de preparación para probar la próxima generación de transporte. El anuncio, realizado durante una conferencia en el centro de investigación SunTrax, en Auburndale, marca un hito para la movilidad regional, ya que contempla la integración de taxis aéreos eléctricos y vehículos autónomos en el tejido urbano y suburbano de Florida.

DeSantis no solo destacó el impulso estatal para innovar en el sector, sino que anticipó un calendario acelerado: antes de que finalice 2026, las pruebas con aeronaves eVTOL iniciarán en la región aeroespacial del centro del estado, sumando a Florida a la vanguardia mundial de la movilidad avanzada.

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La conferencia tuvo lugar en SunTrax Air, una instalación gestionada por el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) en el condado Polk. Este centro, con una extensión de más de 313 hectáreas, fue diseñado inicialmente para probar tecnologías viales y sistemas de transporte conectados, pero recientemente ha expandido su alcance para abarcar investigaciones sobre movilidad aérea. En la actualidad, SunTrax alberga lo que FDOT describe como la primera pista de pruebas dedicada a Advanced Air Mobility (AAM) en Estados Unidos.

Las pruebas con aeronaves eVTOL en Florida comenzarán antes de que termine 2026 en la región aeroespacial del centro del estado (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Con una longitud aproximada de 1,6 kilómetros, la pista permite a empresas tecnológicas y fabricantes de aeronaves evaluar prototipos y sistemas bajo condiciones controladas que simulan escenarios reales de operación. Además, SunTrax cuenta con vertipuertos y una infraestructura especialmente construida para analizar el futuro del transporte aéreo urbano.

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El centro SunTrax Air se ha convertido en el epicentro de la innovación en movilidad aérea gracias a la introducción de aeronaves eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing), vehículos capaces de despegar y aterrizar verticalmente sin necesidad de utilizar pistas tradicionales.

La tecnología eVTOL combina propulsión eléctrica y capacidades de vuelo autónomo o semi-autónomo, lo que permite operar en espacios reducidos y minimizar la contaminación acústica en áreas densamente pobladas. Entre los modelos que se probarán figuran variantes completamente eléctricas, ideales para zonas urbanas por su bajo nivel de ruido, y modelos híbridos, que ofrecen mayor autonomía para trayectos más largos.

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El despliegue de taxis aéreos forma parte de una visión estratégica más amplia promovida por FDOT. Entre los primeros escenarios planteados se encuentra la conexión entre Tampa y Orlando, dos polos urbanos cuyo corredor terrestre, la autopista I-4, suele enfrentar altos niveles de congestión vehicular.

SunTrax Air, en el condado Polk, alberga la primera pista de pruebas dedicada a Advanced Air Mobility en Estados Unidos, según el FDOT (Lilum)

La posibilidad de que los pasajeros puedan trasladarse por aire entre estas ciudades reduciría notablemente los tiempos de viaje y aportaría una alternativa eficiente para la movilidad regional. Más allá de Tampa y Orlando, la ambición estatal es crear una red de movilidad aérea que incluya también a la Space Coast, posicionando a SunTrax como centro neurálgico gracias a su ubicación estratégica cerca de la I-4 y lejos del espacio aéreo controlado de los principales aeropuertos internacionales de la región.

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El alcance de la tecnología eVTOL no se limita al transporte de pasajeros. Las autoridades y desarrolladores contemplan una variedad de aplicaciones adicionales que podrían transformar sectores críticos.

Entre los usos potenciales sobresalen la entrega de mercancías, permitiendo el reparto rápido y eficiente de productos entre ciudades o dentro de áreas metropolitanas; el transporte médico, facilitando traslados urgentes de pacientes o suministros médicos en situaciones de emergencia; y la respuesta ante desastres, donde la capacidad de despegar y aterrizar en lugares de difícil acceso puede resultar determinante. Estas aplicaciones reflejan el potencial disruptivo de la movilidad aérea avanzada en distintos aspectos de la vida cotidiana y la gestión de emergencias.

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Florida avanza con vehículos autónomos en carretera mientras enfrenta desafíos de seguridad, regulación, infraestructura y certificación para su uso comercial (REUTERS)

En paralelo al avance de las pruebas con taxis aéreos, Florida también está experimentando con vehículos autónomos en carretera. SunTrax se ha posicionado como laboratorio para la evaluación de automóviles sin conductor bajo condiciones diversas: desde velocidades de autopista hasta tramos urbanos, pasando por situaciones de tráfico denso, cruces peatonales, pendientes y superficies mojadas.

El interés empresarial por operar en el estado se ha materializado en anuncios recientes de compañías tecnológicas. Waymo informó que iniciará operaciones de vehículos completamente autónomos en Tampa, inicialmente para empleados, con miras a una posterior apertura al público general. Tesla, por su parte, lanzó en julio su servicio Robotaxi en Tampa, aunque la atención mediática creció tras la circulación de videos que mostraban a uno de sus vehículos circulando en sentido contrario en una calle local.

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A pesar del entusiasmo, la transición hacia un uso comercial masivo de taxis aéreos y vehículos autónomos enfrenta desafíos considerables. La implementación a gran escala depende de la resolución de cuestiones clave relacionadas con la seguridad, la regulación normativa, la infraestructura necesaria, la gestión del espacio aéreo y la certificación de las aeronaves.

El calendario presentado por el gobernador DeSantis fija 2026 como un año clave para las pruebas, pero subraya que la existencia de vuelos de prueba no implica una disponibilidad inmediata para el público. La entrada en operación comercial requerirá superar exigentes controles y adaptaciones legales y técnicas.

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Ante este contexto, Florida y el FDOT han intensificado sus esfuerzos para construir una infraestructura robusta y posicionar al estado como pionero nacional en movilidad aérea avanzada. La apuesta por SunTrax Air como centro estatal destinado al desarrollo de tecnologías AAM responde a la estrategia de atraer inversiones y talento, consolidando a Florida como uno de los primeros lugares del país donde la realidad comercial de taxis aéreos y vehículos autónomos podría materializarse.