El aeropuerto de Newark incorpora nueva tecnología de seguridad para prevenir incidentes en la pista

El aeropuerto de Newark incorpora un sistema de radar de movimiento en superficie para prevenir incidentes en la pista (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

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El aeropuerto de Newark Liberty en Nueva Jersey se prepara para dar un salto cualitativo en materia de seguridad gracias a la incorporación de una nueva tecnología orientada a prevenir incidentes en pista. La medida, que forma parte de un ambicioso plan de modernización, busca ofrecer mayor tranquilidad tanto a los millones de pasajeros que transitan sus terminales cada año como a los residentes de las zonas aledañas.

El despliegue tecnológico —impulsado por las máximas autoridades de transporte del país— es visto como un paso clave hacia el fortalecimiento de los protocolos de seguridad en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.

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La iniciativa central de este avance es la instalación de un moderno sistema de radar de movimiento en superficie (SMR). Esta tecnología, que ya cuenta con el respaldo del secretario de Transporte, Sean Duffy, y del administrador de la FAA, Bryan Bedford, permitirá a los controladores de tráfico aéreo seguir de manera más precisa y en tiempo real la ubicación de aviones y vehículos que circulan por el aeropuerto.

El SMR está diseñado para proporcionar una visión panorámica y detallada de todo lo que ocurre en las pistas y calles de rodaje, minimizando así la posibilidad de situaciones de riesgo y mejorando la gestión del tráfico en tierra.

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El objetivo primordial de este nuevo sistema es prevenir incidentes en pista, uno de los principales desafíos para la seguridad aeroportuaria. La tecnología SMR se basa en radares de alta precisión que detectan y rastrean cualquier objeto en movimiento dentro del perímetro aeroportuario.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), la información que brindará el radar permitirá a los controladores tomar decisiones más informadas y rápidas, reduciendo los márgenes de error humano y facilitando respuestas inmediatas ante cualquier anomalía detectada en la pista.

Contexto de seguridad aeroportuaria tras el incidente en LaGuardia

La modernización de Newark llega después del accidente en LaGuardia, donde una colisión en la pista dejó dos pilotos muertos y decenas de heridos (REUTERS/Eduardo Muñoz)

La mejora en los sistemas de seguridad aeroportuaria llega en un momento especialmente sensible para el sector. En marzo, un fatal accidente en el aeropuerto de LaGuardia conmocionó a la opinión pública y encendió las alarmas sobre la necesidad de reforzar los controles de seguridad en la operación en tierra.

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En ese episodio, dos pilotos perdieron la vida y decenas de personas resultaron heridas como consecuencia de una colisión entre un avión de Air Canada y un camión de emergencia de la Autoridad Portuaria sobre la pista.

Aunque la FAA no ha vinculado directamente la introducción del SMR en Newark con el accidente en LaGuardia, la preocupación por la seguridad de los pasajeros y el personal aeroportuario ha crecido desde entonces. El nuevo sistema se enmarca dentro de una estrategia más amplia de modernización, dirigida a reducir los riesgos asociados al intenso flujo de operaciones en los principales aeropuertos del país.

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Modernización integral del aeropuerto de Newark

La llegada del sistema SMR a Newark es solo una parte de una transformación tecnológica de mayor envergadura. El proyecto de modernización contempla también la sustitución de las antiguas redes de telecomunicaciones basadas en cobre por infraestructura de fibra óptica, lo que permitirá una transmisión de datos más rápida, segura y estable.

Esta migración hacia la tecnología digital incluye la actualización de los sistemas de comunicación y control, fundamentales para el funcionamiento eficiente del aeropuerto.

La digitalización de los procesos y la renovación de las redes no solo incrementarán la seguridad operativa, sino que también facilitarán la integración de futuras innovaciones tecnológicas.

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Según la FAA, estas mejoras están alineadas con las tendencias globales en gestión aeroportuaria, donde la automatización y la conectividad se han convertido en factores clave para garantizar operaciones seguras y puntuales.

Beneficios esperados de las mejoras para pasajeros y residentes

La digitalización en Newark busca reducir retrasos y optimizar los tiempos de rodaje y despegue para los pasajeros (REUTERS/Eduardo Munoz)

Para los usuarios del aeropuerto de Newark, la modernización traerá consigo una reducción en los retrasos y una mayor previsibilidad en los horarios de salida. El nuevo radar y la infraestructura digital permitirán gestionar de forma más eficiente el flujo de aeronaves, optimizando los tiempos de rodaje y despegue, lo que repercutirá en una experiencia de viaje más fluida.

Además, los responsables de transporte destacan que una gestión más precisa y ordenada del tráfico aéreo puede contribuir a minimizar el ruido para los residentes de las zonas cercanas, un aspecto que históricamente ha generado preocupación en las comunidades colindantes. La capacidad de planificar y distribuir mejor las operaciones sobre el espacio aéreo local reducirá el impacto acústico y mejorará la calidad de vida en el entorno del aeropuerto.

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Expansión de la tecnología a otros aeropuertos de Nueva York

La directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, Catherine Garcia, anunció que la tecnología que debuta en Newark también será implementada en el aeropuerto de LaGuardia y en el aeropuerto internacional John F. Kennedy.

El objetivo es que los tres aeropuertos principales de Nueva York cuenten con los mismos estándares de seguridad y eficiencia operativa. “Esta tecnología ayudará a los controladores que operan este espacio aéreo a gestionar su trabajo de forma más eficiente. Y aunque Newark Liberty es el primero, esperamos que todos estén a la par en el futuro”, señaló Garcia.

Proyecto nacional de modernización de radares y control aéreo, plazos y presupuesto

El despliegue tecnológico en Newark forma parte de un proyecto nacional de modernización de los sistemas de radar y control aéreo. El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que la iniciativa contempla una inversión de 12.500 millones de dólares y la actualización de más de 300 radios analógicas a sistemas digitales. Las torres de control en todo el país están siendo equipadas con tecnología digital avanzada, y se han contratado miles de controladores aéreos para fortalecer la capacidad operativa nacional. Según Duffy, el plan de modernización estará concluido para el año 2028.

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