El calor extremo adelanta la cosecha de los vinos espumantes en Italia

La recolección de uvas en Lombardía se inició hasta 10 días antes y empujó a los equipos a trabajar de madrugada, tras semanas con 37 y 38 ℃ (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cosecha de uvas para los vinos espumantes del norte de Italia se adelantó 10 días por una ola de calor extrema y empujó a los productores de Franciacorta, en Lombardía, a salir al viñedo antes del amanecer para resguardar la calidad de la fruta. Según informó Associated Press (AP), el avance de la maduración comprimió los tiempos de decisión en una de las zonas más reconocidas del vino espumante italiano.

En Corte Franca, la vendimia empezó cuando todavía no clareaba. Entre hileras de vides y bajo una temperatura que ya marcaba el ritmo de la jornada, los trabajadores cortaron racimos que, en un año más estable, seguirían en la planta algunos días más. De acuerdo con AP, varias semanas con máximas de 37 y 38℃ y lluvias por debajo del promedio alteraron el calendario y apuraron cada etapa del trabajo.

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Un paisaje de vendimia que llegó antes de tiempo

El calor extremo en Franciacorta, Italia, obliga a los productores a adelantar la cosecha de uvas para vinos espumantes y ajustar procesos por las altas temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena se repitió en la bodega Berlucchi, la productora más antigua de Franciacorta. Allí, la recolección arrancó el 2 de agosto, dentro de una respuesta general del sector para sostener la calidad de las uvas. AP detalló que ese inicio quedó 10 días por delante del año pasado y cerca de un mes antes que hace tres décadas, una diferencia que expone hasta qué punto cambió el pulso de la temporada.

Para quienes siguen la evolución del viñedo día tras día, el giro fue abrupto. Arturo Ziliani, director ejecutivo de la empresa, explicó que la firma no esperaba una vendimia tan temprana ni una aceleración tan marcada en la maduración. Su padre, Franco Ziliani, junto con Guido Berlucchi, estuvo entre los pioneros de esa zona del norte italiano en la producción de espumantes con método clásico, la segunda fermentación en botella asociada a Champagne.

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El adelantamiento no respondió a una sola causa. Los expertos consultados por AP señalaron que un invierno relativamente templado anticipó la brotación. Más tarde, tormentas de granizo afectaron parte del rendimiento, redujeron la carga de frutos en algunas plantas y empujaron una maduración más veloz.

Ese proceso trastocó las previsiones en muy poco tiempo. Incluso a fines de julio, Berlucchi apuntaba a empezar alrededor del 10 de agosto. La suba acelerada del azúcar en el Pinot Nero, base de mezclas espumantes y rosados, cambió el diagnóstico en cuestión de días y obligó a preparar cuadrillas y prensas con rapidez.

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El margen mínimo para sostener el perfil del espumante

La productora más antigua de la zona arrancó la recolección 10 días antes que en 2025 y casi un mes antes que hace tres décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la elaboración de vinos espumantes con método tradicional, el momento de la cosecha define buena parte del resultado. La fruta necesita un equilibrio delicado entre acidez alta, pH bajo y azúcares más moderados que los requeridos para tintos o blancos sin burbujas. Cuando ese balance se corre, el destino de la uva también cambia.

Attilio Scienza, profesor emérito de la Universidad de Milán, advirtió que variedades de maduración temprana como Chardonnay exigen una vigilancia constante. Según recogió AP, una demora de apenas dos días puede volverlas inadecuadas para este tipo de vino. “El azúcar sube demasiado rápido y la acidez cae demasiado rápido”, sostuvo.

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En la bodega, esa presión se traduce en una cadena de decisiones inmediatas. Ferdinando Dell’aquila, enólogo y director técnico de Berlucchi, afirmó que “las uvas están perfectamente sanas”, pero remarcó la necesidad de cosechar con rapidez para preservar su frescura. El estado de la fruta no elimina la urgencia; al contrario, exige precisión en cada paso.

El calor obliga además a enfriar los racimos antes del prensado suave en equipos de acero inoxidable, una instancia clave para obtener el mosto de mayor calidad. Berlucchi trabaja con hasta 24 prensas por día y estira las tareas hasta entrada la noche para absorber un volumen que llegó antes de lo habitual y que no tolera pausas extensas.

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Jornadas nocturnas y una señal que se repite en Europa

Las masas de aire cálido sobre Europa fuerzan cortes anticipados en Italia, Francia y Alemania - REUTERS/Remo Casilli

Las reglas laborales de la región imponen una pausa entre las 12:30 y las 16, pero este año el calor volvió inviable la franja de la tarde, según los productores. Para evitar que la fruta llegara recalentada a la bodega, Berlucchi adelantó la cosecha a las 4 de la mañana y organizó el trabajo bajo reflectores. La vendimia, así, adoptó un ritmo más cercano a la madrugada que al día pleno.

El fenómeno excede a Franciacorta. Associated Press informó que Sicilia inició a fines de julio la vendimia de vinos tranquilos. Partes de Toscana y la mayoría de las regiones de espumantes también empezaron antes de sus fechas más frecuentes, una secuencia que refuerza la idea de un cambio extendido en el mapa vitivinícola italiano.

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Para Paolo Castelletti, secretario general de la Unión Italiana del Vino, este patrón se vincula con el cambio climático y con sistemas meteorológicos africanos instalados sobre Europa, que empujan temperaturas extraordinarias y fuerzan cosechas más tempranas en Italia, Francia y Alemania. El dirigente sostuvo que la calidad del vino no está comprometida, aunque el trabajo exige una organización distinta a la de otros años.

Berlucchi produce cerca de 4 millones de botellas al año, alrededor del 20% de las 20 millones que reúne el consorcio de Franciacorta. Cerca del 90% se vende en el mercado italiano y el resto viaja a destinos como Alemania, Suiza, Estados Unidos y Japón. Con vendimias cada vez más tempranas, productores y técnicos sostienen que deberán mirar el viñedo con mayor anticipación para no perder el momento exacto de corte.

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