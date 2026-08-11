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Metrolink suspendió parte del servicio de trenes en California debido a las mareas altas

El sistema estará limitado temporalmente en el condado de Orange por un pronóstico climático que alerta la costa del sur del estado

Metrolink suspendió de forma temporal parte del servicio de trenes en la Orange County Line por las mareas altas previstas en la costa del sur de California (INIT)
Metrolink suspendió de forma temporal parte del servicio de trenes en la Orange County Line por las mareas altas previstas en la costa del sur de California (INIT)
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Metrolink suspendió de forma temporal parte de su servicio en la Orange County Line por una serie de mareas altas previstas en la costa del sur de California. La medida afectará el tramo al sur de la estación Laguna Niguel/Mission Viejo entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto, mientras la agencia busca evitar demoras mayores, consecuencias en el resto de la red y proteger la infraestructura ferroviaria expuesta al avance del mar.

Durante esos días, los trenes de la Orange County Line solo circularán entre Los Ángeles y la estación Laguna Niguel/Mission Viejo, sin transporte alternativo en autobús para el tramo suspendido.

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Según Metrolink, el ajuste responde a un pronóstico de mareas elevadas que podría volver a impactar una zona costera ya afectada por condiciones similares a fines del mes pasado.

Interior de un vagón de tren con asientos azules y paredes blancas. Ventana con vista al océano, olas. Logo azul circular en pared y tomas de corriente
La suspensión de Metrolink afectará el tramo entre Laguna Niguel/Mission Viejo y Oceanside del lunes 10 al viernes 14 de agosto en el condado de Orange (Metrolink)

Qué tramo queda afectado y cómo funcionará el servicio

La suspensión se concentra en el sector sur de la línea, en dirección al condado de San Diego. Metrolink informó que los trenes no circularán entre Laguna Niguel/Mission Viejo y Oceanside durante cinco días consecutivos, de lunes a viernes. Por ahora, el servicio de fin de semana no aparece comprometido.

La empresa también aclaró que no ofrecerá un sistema alternativo de buses para compensar la interrupción. Eso implica que los pasajeros que normalmente usan ese tramo deberán buscar opciones por cuenta propia mientras dure la medida temporal.

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Un cartel azul y gris con el logo blanco de Metrolink y el texto Laguna Niguel/Mission Viejo. En la parte inferior, vegetación verde
Los trenes de la Orange County Line solo circularán entre Los Ángeles y Laguna Niguel/Mission Viejo, y Metrolink no ofrecerá transporte alternativo en autobús (CBS LA)

Por qué las mareas altas obligaron a tomar la decisión

La decisión se apoya en el pronóstico de mareas altas y en la experiencia reciente de la red ferroviaria en ese mismo corredor costero. De acuerdo con la agencia ferroviaria, a fines de julio hubo episodios comparables que provocaron demoras significativas más allá del área directamente afectada, lo que alteró la confiabilidad general del sistema.

Además, CBS LA informó que en julio el fuerte oleaje y las mareas altas golpearon vagones y rompieron contra las rocas colocadas para proteger la línea férrea en el corredor LOSSAN, en San Clemente.

Metrolink indicó además que la grava situada bajo las vías empezó a erosionarse por la acción del agua, una situación que también generó interferencias en los sistemas de comunicación ferroviaria.

A partir de ese antecedente, la agencia sostuvo que iniciar y terminar los servicios en Laguna Niguel/Mission Viejo permitirá contener el problema dentro de una zona más acotada. El vocero de Metrolink, Brett Hawkins, explicó que el ajuste temporal busca minimizar retrasos en cadena, cancelaciones y la incertidumbre para los usuarios.

Metrolink tomó la decisión tras episodios de julio en los que el oleaje y las mareas altas causaron demoras y alteraron la red ferroviaria en California (Metrolink)
Metrolink tomó la decisión tras episodios de julio en los que el oleaje y las mareas altas causaron demoras y alteraron la red ferroviaria en California (Metrolink)

Qué medidas se tomaron para proteger la infraestructura

Metrolink señaló que sus equipos trabajaron de manera preventiva en el sur del condado de Orange para reforzar la zona expuesta. Entre las acciones mencionadas figuran la colocación adicional de ballast y rip rap, materiales usados para dar estabilidad a la vía y reducir la erosión provocada por el agua.

La empresa también informó que personal calificado seguirá vigilando los tramos costeros durante los períodos de marea alta. Las inspecciones aumentarán antes del paso de cada tren de pasajeros que se aproxime al área, mientras se mantienen equipos y materiales cerca del lugar para ejecutar reparaciones con rapidez si fueran necesarias.

El fenómeno no solo afecta la infraestructura ferroviaria, informó NBC Los Angeles. En paralelo, distintas comunidades costeras del sur de California se prepararon para posibles anegamientos y daños por oleaje, en un contexto de advertencias por inundación costera para playas del condado de Orange.

Playa de arena con el océano, una barrera de madera y un muro de concreto, una ciudad distante y un cielo brumoso
Metrolink reforzó la infraestructura ferroviaria en el sur del condado de Orange con ballast y rip rap para reducir la erosión del agua (NBC 4)

Qué se espera en la costa y qué otros servicios siguen operando

De acuerdo con los medios locales, existe una advertencia de inundación costera para las playas del condado de Orange desde el lunes por la tarde hasta la noche del miércoles. El pronóstico contemplaba inundaciones menores en zonas bajas y mareas de hasta 22,3 metros (7,5 pies) entre las 20 y las 22 de cada jornada, especialmente al sur de Point Conception.

Pese a la suspensión parcial de Metrolink, otros operadores ferroviarios mantendrán sus servicios mientras las condiciones sigan siendo seguras. Tanto Amtrak Pacific Surfliner como los proveedores de carga continuarán operando con normalidad, según indicó la agencia en un comunicado.

Un tren Metrolink gris oscuro y verde con número 923 en vías, junto a una valla. Al fondo se aprecian palmeras, postes de energía y un cielo azul
La agencia mantendrá inspecciones en los tramos costeros durante los períodos de marea alta y dejará equipos listos para reparaciones rápidas (CBS LA)

La situación también volvió a poner en primer plano el debate sobre la resiliencia del corredor ferroviario costero. Debido a esto, la supervisora del condado de Orange, Katrina Foley convocó al público a participar en reuniones vinculadas al Coastal Rail Resiliency Study, un estudio que evalúa estrategias para proteger casi siete millas del corredor LOSSAN entre Dana Point, San Clemente y el área hacia San Diego.

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