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Un hombre rompe récord con 96 pitones capturadas en los Everglades y gana el Florida Python Challenge 2026

Tom Rahill, fundador de la organización SwampApes para excombatientes, dominó la tabla tras retirar casi un centenar de serpientes gigantes. Conoce los detalles reportados por la FWC

Siete personas posan con un cheque de $10.000 y trofeo. Detrás, logo de Comisión de Florida. Recuadro con persona sujetando una serpiente
Tom Raball celebra el premio de USD 10,000 del Florida Python Challenge, otorgado por la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (Florida Python Challenge)
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Tom Rahill se convirtió en el ganador del Florida Python Challenge 2026 tras atrapar 96 pitones birmanas en el Parque Nacional de los Everglades durante los 10 días que duró la competencia. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) anunció el 5 de agosto los resultados del evento, que este año reunió a 907 participantes de 30 estados del país, además de competidores provenientes de Canadá y Vietnam.

Rahill no es un cazador aficionado. Es el fundador de SwampApes, una organización con sede en el condado de Broward que lleva a veteranos de guerra con estrés postraumático (PTSD) a cazar pitones en los humedales de Florida.

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La FWC informó que el Florida Python Challenge 2026 reunió a 907 participantes de 30 estados, además de competidores de Canadá y Vietnam (Foto/Ian Bartoszek/Conservancy of Southwest Florida)
La FWC informó que el Florida Python Challenge 2026 reunió a 907 participantes de 30 estados, además de competidores de Canadá y Vietnam (Foto/Ian Bartoszek/Conservancy of Southwest Florida)

Según informó The Guardian, el propio Rahill explicó en una reunión de la FWC en Panamá City que su motivación inicial era conseguirle a uno de sus veteranos una serpiente grande: “Estaba en una misión para conseguirle a uno de nuestros veteranos una serpiente grande. Lo logré. Y luchamos con ella... El veterano estaba feliz”.

Tras cumplir ese objetivo, se adentró más en los Everglades, donde encontró el grueso de las 96 serpientes que le valieron el premio mayor.

Ganadores y premios de la competencia

El Gran Premio de USD 10,000 fue para Tom Rahill. Los demás premios se repartieron en tres categorías: profesional, novato y militar.

Los ganadores, según el comunicado oficial de la FWC, fueron:

Categoría Profesional:

  • Mayor número de pitones: Christina Kraus, con 36 serpientes (USD 2,500).
  • Segunda en mayor número: Taylor Stanberry, con 34 serpientes (USD 1,500).
  • Pitón más larga: Rahm Levinson, con una serpiente de 5 metros (16 pies y 5 pulgadas) (USD 1,000).

Categoría Novato:

  • Mayor número de pitones: Bart Shreve, con 9 serpientes (USD 2,500).
  • Segundo en mayor número: Michael Marousky, con 4 serpientes (USD 1,500).
  • Pitón más larga: Vincent Poole, con una de 2,5 metros (8 pies y 2 pulgadas) (USD 1,000).

Categoría Militar (activos y veteranos):

  • Mayor número de pitones: Stephen Payton, del Ejército de EE.UU., con 3 serpientes (USD2,500).
  • Segundo en mayor número: Jonathan Miller, de la Fuerza Aérea, con 2 serpientes (USD1,500).
  • Pitón más larga: Jeffery “Heath” Roser, del Ejército, con una de 2,6 metros (8 pies y 7 pulgadas) (USD1,000).

Por qué existe esta competencia: el problema de las pitones en Florida

Las pitones birmanas no son originarias de Florida. Llegaron al ecosistema de los Everglades en la década de 1990 —se cree que como mascotas escapadas o liberadas— y desde entonces se han reproducido sin control. The Guardian señala que estimaciones conservadoras ubican la población actual en decenas de miles de ejemplares.

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Manos enguantadas sujetan firmemente una pitón birmana de patrones marrones y crema contra un fondo borroso de hierba verde y cielo azul claro
Las pitones birmanas llegaron a los Everglades en la década de 1990 y hoy suman decenas de miles de ejemplares en Florida, según estimaciones conservadoras (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission/Andy Wraithmell)

El problema es grave por varias razones. Las pitones son depredadoras que se alimentan de aves, mamíferos y otros reptiles nativos, lo que ha diezmado la fauna local. Además, son extremadamente difíciles de detectar en la espesura de los Everglades.

Una hembra puede poner entre 50 y 100 huevos por temporada, lo que hace que la reproducción supere con creces los esfuerzos de captura. Desde el año 2000, casi 28,000 pitones salvajes han sido retiradas del entorno natural de Florida y reportadas a la FWC.

El Florida Python Challenge se celebra precisamente en verano, durante la temporada de eclosión de huevos, con el fin de maximizar el impacto de las capturas.

Cuánto se ha logrado hasta ahora

En esta edición, los 907 participantes retiraron 280 pitones en 10 días. Antes de que comenzara la competencia, ya se habían capturado 1,400 serpientes solo en 2026. Desde que se lanzó el Florida Python Challenge, el evento ha acumulado más de 1,600 pitones retiradas. Si se suman las capturas de los contratistas de la FWC y el South Florida Water Management District (SFWMD), que operan todo el año, la cifra total desde 2017 supera las 19,000 serpientes.

Primer plano de una gran pila de huevos blancos ovalados, algunos con manchas de tierra, en un nido rudimentario entre hojas secas, ramas y tierra oscura
La FWC señaló que las pitones birmanas depredan fauna nativa, son difíciles de detectar en los Everglades y pueden poner entre 50 y 100 huevos por temporada (USGS)

El presidente de la FWC, Rodney Barreto, calificó los resultados como “una victoria importante para la fauna nativa de Florida”, según el comunicado oficial de la comisión. El evento contó con el respaldo del Servicio de Parques Nacionales y la Fish & Wildlife Foundation of Florida, además del apoyo de patrocinadores privados que financiaron parte de los premios.

Quienes quieran reportar avistamientos de pitones u otras especies invasivas pueden llamar a la línea de la FWC al 888-IVE-GOT1 (888-483-4681) o usar la aplicación gratuita IveGot1.

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