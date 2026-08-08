Los 5 tipos de frutas y verduras más seguros frente a la ciclosporiasis: ¿conviene evitar la lechuga?

Los expertos indican que cocinar frutas y verduras a 70 °C es el único método comprobado para destruir el parásito Cyclospora (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con más de 22.000 casos confirmados o sospechosos de ciclosporiasis en 47 estados desde mayo, los expertos consultados por NBC Miami responden la pregunta que muchos residentes se hacen frente al supermercado: ¿qué puedo comer sin preocuparme?

La respuesta corta es que ningún producto fresco ofrece garantía absoluta, pero sí existen opciones con un perfil de riesgo considerablemente menor. A continuación, los tipos de alimentos que el consenso científico señala como los más seguros, y qué hay que saber sobre la lechuga.

Qué alimentos presentan menor riesgo ante el brote de ciclosporiasis

Frutas y verduras cocidas

“Si quieres tener las mejores posibilidades de estar libre de cyclospora, simplemente cocina todo lo que comes”, dijo Donald Schaffner, doctor en microbiología alimentaria y profesor del Departamento de Ciencias de los Alimentos de la Universidad de Rutgers, a TODAY.com.

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Llevar los alimentos a una temperatura interna de al menos 70 ℃ (158 ℉) es el único método comprobado para destruir el parásito.

Frutas y verduras con cáscara gruesa removible

Plátano , aguacate y piña encabezan esta categoría.

La cáscara se retira por completo y se descarta antes de comer.

El riesgo no desaparece, pero se reduce de forma considerable.

El doctor Miguel Cabada, profesor asociado de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Texas Medical Branch, precisó que “cualquier vegetal o fruta con una piel gruesa que pueda pelarse a fondo conlleva un riesgo menor”.

Las frutas y verduras con cáscara gruesa removible, como plátano, aguacate y piña, presentan un menor riesgo ante la ciclosporiasis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Schaffner añadió una advertencia práctica: si el cuchillo o el pelador toca la pulpa comestible, puede transferir contaminantes desde la superficie, por lo que lavar los utensilios con agua caliente y jabón antes y después de usarlos es indispensable.

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Productos firmes de superficie lisa

Pepino , zanahoria , sandía y papa son los ejemplos citados por los expertos.

Su superficie permite fregarlos con un cepillo antes de cortarlos o consumirlos.

Wade Syers, especialista en seguridad alimentaria de la Extensión de la Universidad Estatal de Míchigan, explicó a TODAY.com que “los productos de superficie lisa, como los melones, pueden ser más fáciles de limpiar que los que tienen muchas grietas”. Lavar no elimina el parásito por completo, pero sí ayuda a remover residuos y contaminantes superficiales.

Congelados comerciales escaldados

Los congelados caseros no destruyen el parásito; solo lo inactivan temporalmente.

Los congelados comerciales pasan por un proceso de escaldado —cocción breve en agua hirviendo o vapor— antes de congelarse.

Ningún vegetal congelado comercialmente ha sido vinculado a infecciones por ciclosporiasis, según una revisión de 2020 publicada en la revista Foods, dato que los CDC respaldan en su sitio web.

Los vegetales congelados comerciales pasan por escaldado antes de congelarse y no han sido vinculados a infecciones por ciclosporiasis, a diferencia de los congelados caseros (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Congelar en casa no es útil”, advirtió Cabada. Schaffner aclaró que el escaldado comercial “puede tener un efecto beneficioso en el control de ciertos patógenos”, aunque sin garantía del ciento por ciento.

Enlatados comerciales

El proceso de enlatado aplica calor intenso que destruye parásitos y otros gérmenes.

Los CDC no registran ningún brote vinculado a productos enlatados comercialmente.

“El proceso de enlatado debería ser capaz de destruir cualquier cyclospora muchas veces”, señaló Schaffner. Es la opción más alejada del producto fresco, pero también la de menor riesgo documentado.

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La pregunta sobre la lechuga

La lechuga iceberg triturada, suministrada por Taylor Farms y servida en cadenas como Taco Bell, fue identificada como posible fuente del brote que abarca al menos 15 estados, según la FDA. La empresa retiró del mercado toda su lechuga de origen en el centro de México, distribuida en 27 estados. Quien aún tenga ese producto en casa debe desecharlo de inmediato.

La FDA señaló a la lechuga iceberg triturada de Taylor Farms como posible fuente del brote y la empresa retiró del mercado la producción originada en el centro de México (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

La lechuga, el cilantro, la albahaca, las frambuesas, la cebolla de cambray y los ejotes chinos encabezan históricamente la lista de alimentos vinculados a brotes previos. Todos comparten una característica: muchas superficies pequeñas y grietas donde la contaminación es difícil de remover.

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Dicho esto, Schaffner subrayó que “tienen que ocurrir cosas específicas para que haya contaminación”, como el manejo por parte de un cosechador infectado. Míchigan, el estado más afectado con más de 12.400 casos y dos muertes, ya levantó las advertencias sobre la lechuga. Las autoridades estatales indican que el brote parece desacelerarse.

Qué tan seguro es comer productos frescos ahora mismo

La ciclosporiasis se contrae al ingerir alimentos o agua contaminados con el parásito Cyclospora cayetanensis. Sus síntomas principales son diarrea acuosa y explosiva, calambres abdominales, náuseas y fatiga. No se transmite de persona a persona. Los casos se concentran en verano, pero este año los niveles son récord desde mayo, con la FDA investigando seis brotes simultáneos en todo el país.

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A pesar de ese contexto, los especialistas no recomiendan abandonar el consumo de productos frescos. “No creo que haya suficiente evidencia para sugerir que debemos dejar de comer productos frescos”, afirmó Schaffner. Syers fue directo: “No he dejado de comer productos frescos ni he hecho nada extremo”.

La recomendación práctica de los expertos se resume en mantenerse informado sobre retiros del mercado y alertas sanitarias, y aplicar estas medidas básicas en casa:

Lavar las manos antes y después de manipular frutas y verduras.

Enjuagar todos los productos bajo agua corriente limpia.

Preferir lechuga en cabeza entera sobre versiones preempacadas o en bolsa.

Retirar las capas externas, hojas o cáscara antes de consumir.

Limpiar cuchillos, tablas y superficies de preparación para evitar la contaminación cruzada.

Ante síntomas gastrointestinales graves, las autoridades recomiendan consultar a un médico de inmediato.