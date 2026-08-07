Qué es el polisilicio, el insumo clave de chips y paneles solares que Trump gravó con un 15% para frenar a China

Trump firmó una proclamación que impone un arancel del 15% y precios mínimos de importación sobre el polisilicio y sus derivados frente al dominio de China en la cadena solar y de semiconductores (REUTERS/Evan Vucci)

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Trump firmó una proclamación que impone un arancel del 15% y precios mínimos de importación sobre el polisilicio y sus derivados, en un movimiento directo contra la cadena de suministro solar y de semiconductores dominada por China.

La medida, anunciada el 6 de agosto desde Washington, se ampara en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Su objetivo declarado es garantizar que la producción estadounidense de polisilicio —material ultrapuro esencial para chips y paneles solares— sea viable desde el punto de vista comercial, según el texto de la orden presidencial citado por Reuters.

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Qué ocurrió y por qué se tomó la decisión

El presidente de Estados Unidos invocó poderes de seguridad nacional para proteger dos cadenas de suministro estratégicas: la de paneles solares y la de semiconductores. Ambas dependen del polisilicio, un material que China produce de forma mayoritaria.

La medida se ampara en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 y plantea que la producción estadounidense de polisilicio sea comercialmente viable (REUTERS/File Photo)

La proclamación busca que Estados Unidos pueda competir con Pekín en inteligencia artificial y energía sin depender de importaciones que, según la administración, llegan a precios artificialmente bajos gracias a subsidios del gobierno chino. Las fábricas solares estadounidenses llevan más de una década denunciando esas prácticas ante las autoridades comerciales.

Qué es el polisilicio y por qué China lo controla

El polisilicio es una forma ultrapura del silicio. Es la materia prima con la que se fabrican las obleas que luego se convierten en celdas solares y, finalmente, en los paneles que alimentan proyectos de energía. También es un insumo en la fabricación de chips.

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El polisilicio es la materia prima de obleas, celdas solares, paneles y chips, y el sector de semiconductores representa el 2,4% de la demanda global de este material (REUTERS/Florence Lo/Ilustración)

La industria de los semiconductores representa apenas el 2,4% de la demanda global de este compuesto, según la Asociación de la Industria de Semiconductores. Aunque ese porcentaje resulta reducido, el sector de chips necesita del mercado solar para que la fabricación de este insumo sea rentable a gran escala: sin la demanda proveniente de los paneles, producir la materia prima para chips resultaría económicamente inviable.

El impacto en la industria solar de Estados Unidos

Desde que el Congreso creó incentivos fiscales en 2022, la manufactura solar en Estados Unidos creció con fuerza. Ese crecimiento, sin embargo, se concentró en el ensamblaje de paneles terminados, no en la fabricación de celdas y obleas, que exige inversiones de mayor plazo.

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Estados Unidos justificó la decisión por seguridad nacional para proteger las cadenas de suministro de paneles solares y semiconductores, que dependen del polisilicio producido por China (REUTERS/Amit Dave/File Photo)

Esa brecha dejó a los fabricantes locales con una dependencia estructural de insumos importados. Las empresas con fábricas solares en el país recibieron la medida con entusiasmo. T1 Energy, First Solar y Qcells —brazo solar de la surcoreana Hanwha— aplaudieron la decisión.

“Esta es una victoria decisiva para la manufactura avanzada estadounidense y la inversión en cadenas de suministro energético domésticas”, dijo Dan Barcelo, CEO de T1 Energy, en un comunicado citado por Reuters. La compañía destina USD 510 millones a la construcción de una fábrica de celdas en Texas, además de su planta de paneles ya operativa en ese estado.

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Los precios mínimos que fijó la Casa Blanca

La proclamación estableció pisos de precio para las importaciones de toda la cadena productiva, según un documento de la Casa Blanca:

Polisilicio: USD 21 por kilogramo.

Lingotes y obleas de polisilicio: USD 100 por kilogramo.

Celdas solares: USD 0,22 por vatio.

Módulos solares (paneles): USD 0,38 por vatio.

Las dos únicas fábricas de polisilicio en el país

Estados Unidos cuenta con solo dos plantas de producción de polisilicio. La primera es Hemlock Semiconductor, con sede en Michigan, una empresa conjunta entre Corning y la japonesa Shin-Etsu Handotai. La segunda pertenece a Wacker Chemie, con sede en Múnich, que opera una fábrica en Tennessee.

Corning celebró la medida. “La decisión de hoy alienta la inversión continua en la capacidad de Estados Unidos y apoya la competitividad del país a largo plazo”, dijo un vocero de la compañía a Reuters. Wacker, por su parte, indicó que aún analiza el alcance de las acciones y agradeció el “compromiso continuo de la administración” con el tema, dada su relevancia para la cadena de suministro de semiconductores y la defensa nacional.

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La entrada en vigor diferida y sus riesgos

Las medidas no entrarán en vigor de inmediato. La Casa Blanca fijó el 4 de diciembre de 2026 como fecha de implementación.

La proclamación entrará en vigor el 4 de diciembre de 2026, en un contexto en el que Estados Unidos solo tiene dos fábricas de polisilicio y el Departamento de Comercio podrá crear incentivos para nuevas plantas (REUTERS/Evan Vucci/Pool)

Tim Brightbill, abogado comercial de Wiley Rein con experiencia en casos contra empresas solares chinas, advirtió a Reuters que ese plazo podría desatar un aluvión de importaciones en los meses previos. Las empresas compradoras de paneles, en cambio, defienden la demora: argumentan que necesitan ese tiempo para renegociar sus contratos de suministro y adaptarlos a los nuevos precios mínimos.

La proclamación también autoriza al Departamento de Comercio a diseñar un programa de incentivos para las empresas que inviertan en fábricas de polisilicio o de sus productos derivados dentro del territorio nacional.

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