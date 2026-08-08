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“La atención es como una droga, no te importa si lastimas a la gente”: la reveladora confesión de Perez Hilton semanas antes de su colapso en TikTok

En una entrevista previa a su hospitalización por autolesión, el famoso bloguero de celebridades analizó su adicción a la fama, el daño causado a terceros y los intentos de disculparse con figuras del espectáculo

El episodio del podcast de Sean Hannity, registrado el 14 de julio y publicado el 6 de agosto, difundió sus reflexiones sobre el daño causado y su comparación con una adicción. Fuente: Hang Out with Sean Hannity
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Semanas antes de que el mundo viera a Perez Hilton autolesionándose en una transmisión en vivo por TikTok, el bloguero de celebridades ya había grabado una confesión que hoy resuena de otra manera: “La atención es como una droga, y yo era definitivamente un adicto a la atención”.

La frase formó parte de una entrevista con el conductor de Fox News Sean Hannity para el podcast Hang Out with Sean Hannity, grabada el 14 de julio, semanas antes de la crisis. El episodio se publicó el jueves 6 de agosto, pocas horas después de que la hospitalización de Hilton se convirtiera en noticia.

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“Cuando eres un adicto, no te importa si lastimas a la gente”

Ante la consulta sobre si guardaba arrepentimientos de aquella época, Hilton admitió que tenía muchos y recurrió a una analogía directa para explicarlos. “Es difícil que la gente lo acepte, pero si te gusta llamar la atención, la atención es como una droga. Y definitivamente era adicto a la atención en aquel entonces”, reconoció. Agregó que aunque todavía siente esa necesidad, hoy considera que la controla mejor.

Dos hombres sentados en sillones con micrófonos frente a una mesa de café, en un estudio de televisión con un billar y decoraciones en las paredes
La entrevista de Perez Hilton con Sean Hannity para Fox News fue grabada el 14 de julio y se publicó el 6 de agosto, horas después de su hospitalización ( Hang Out with Sean Hannity)

El bloguero llevó la metáfora de la adicción hasta sus consecuencias más concretas para retratar su búsqueda desmedida de notoriedad: “Cuando eres adicto, no te importa si lastimas a la gente. Por ejemplo, le robas a tu compañero de piso o le haces algo malo a un familiar solo para conseguir dinero para comprar tus drogas, alcohol o lo que sea que sea tu adicción”.

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Hannity le señaló que no se trataba de sustancias físicas, sino de una “subida de dopamina” y “de adrenalina” que llevó a que mucha gente le tuviera un “miedo paralizante”. La respuesta de Hilton fue escueta pero tajante: “Y yo vivo con eso”. Para intentar dejar atrás ese pasado, el polemista aseguró que ha intentado reparar el daño lejos de los reflectores: “He intentado reconciliarme con mucha gente, me he puesto en contacto con ellos en privado”.

Primer plano de un hombre con camisa polo negra sentado frente a un micrófono, con un cartel de neón y una pared de ladrillo en el fondo
Perez Hilton admitió que ridiculizar la apariencia de celebridades fue cruel y afirmó que ese pasado sigue siendo una carga ( Hang Out with Sean Hannity)

El bloguero también describió aquel período como un desdoblamiento de personalidad. Indicó que cuando estaba en “modo trabajo” no era él mismo: “Era como Jekyll y Hyde. Iba tras esa atención. Era: ‘¿Qué puedo decir para que esa celebridad me responda?’”

Disculpas aceptadas, daño que permanece

Los Angeles Times detalló que Hilton intentó reparar algunos vínculos rotos durante su etapa más agresiva. Se disculpó con Britney Spears y con Khloé Kardashian, quienes aceptaron sus palabras.

Perez Hilton dijo que en su etapa más agresiva actuaba como Jekyll y Hyde y buscaba qué decir para que una celebridad le respondiera (EFE)
Perez Hilton dijo que en su etapa más agresiva actuaba como Jekyll y Hyde y buscaba qué decir para que una celebridad le respondiera (EFE)

También se acercó en privado al actor Neil Patrick Harris para pedirle perdón por haber intentado exponerlo públicamente como gay en 2006, antes de que Harris hablara sobre su sexualidad. Harris también aceptó la disculpa.

La noche del martes en Miami

El martes por la noche, la policía de Miami recibió una avalancha de llamadas de emergencia. Fans alarmados y moderadores de TikTok reportaron que un hombre se autolesionaba en vivo con una navaja y un cuchillo. El hombre era Hilton.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó al Los Angeles Times que respondió a múltiples llamadas por una persona que transmitía actos de autolesión en redes sociales. Cerca de las 9 de la noche, las autoridades informaron que Hilton había sido “recuperado de forma segura y trasladado por los Bomberos de Miami-Dade a un hospital local, donde recibe atención médica”.

Lo que las cámaras no mostraron fue lo que ocurría dentro de la casa en ese momento.

Los niños que estaban adentro

La familia de Hilton reveló, en un comunicado publicado el jueves en el sitio web del bloguero, que sus hijos, su sobrina y su hermana se encontraban en el interior del domicilio justo antes de que comenzara la transmisión. Cuando quedó claro que Hilton atravesaba una crisis severa, salieron de inmediato para proteger a los menores.

Perez Hilton
La policía de Miami y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade respondieron a llamadas por una transmisión en vivo en TikTok en la que Perez Hilton se autolesionaba y luego lo trasladaron a un hospital (Storms Media Group)

“Los eventos de los últimos días han sido casi insoportables”, señaló el comunicado. La familia pidió a medios, paparazzi, creadores de contenido y al público en general que se retiraran de los alrededores de la vivienda para que los niños pudieran volver a casa y recuperar una sensación de seguridad.

El comunicado también precisó que, aunque la familia recibió muy poca información sobre el estado de Hilton, pudo confirmar que él “es capaz de comunicarse”, lo que describieron como una señal de esperanza en un momento que calificaron de “devastador”.

Un año de transformaciones antes de la crisis

Meses antes del episodio del martes, Hilton ya había enfrentado otra crisis de salud. En marzo fue hospitalizado durante 21 días por una sepsis severa. “Pensé que iba a morir. Mi cuerpo comenzó a desmoronarse. Tenía líquido en los pulmones. Entré en fibrilación auricular”, relató en la grabación del 14 de julio publicada en redes.

Tras ese episodio, publicó contenido sobre la Biblia en sus redes, lanzó una línea de productos religiosos y habló en distintos podcasts sobre lo que describió como “un despertar espiritual”. Los Angeles Times señaló que Hilton afirmó que Dios se le presentó durante su convalecencia y que había cambiado de forma profunda desde entonces.

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