Las calles de Manhattan permanecerán cerradas por segundo fin de semana consecutivo debido al evento NYC Summer Streets

Manhattan permanecerá cerrada al tráfico por segundo fin de semana consecutivo por el evento NYC Summer Streets

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Las calles de Manhattan permanecerán cerradas al tráfico por segundo fin de semana consecutivo debido a la realización del evento NYC Summer Streets, una iniciativa que transforma las arterias principales de la ciudad en espacios exclusivos para peatones, ciclistas y corredores. Desde primeras horas del sábado, la vida urbana se adapta y miles de neoyorquinos y visitantes aprovechan la oportunidad para recorrer la ciudad de una manera diferente, sin la presencia habitual de automóviles ni autobuses en las rutas principales.

El corte vehicular se extiende a lo largo de Manhattan y responde a la implementación de NYC Summer Streets, un programa que busca fomentar estilos de vida saludables, la convivencia ciudadana y la apropiación del espacio público mediante actividades recreativas y culturales. Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, las calles abiertas permiten que personas de todas las edades disfruten de la ciudad de una forma segura y dinámica, desde el puente de Brooklyn hasta Inwood.

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NYC Summer Streets se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del verano, ofreciendo una amplia variedad de opciones gratuitas para los participantes. A lo largo de todo el trayecto y en las áreas de descanso designadas, se llevan a cabo clases de fitness, espectáculos culturales y actividades familiares.

Este enfoque inclusivo permite que tanto residentes como turistas accedan a experiencias únicas sin costo, promoviendo la actividad física y el bienestar comunitario. Las iniciativas van desde rutinas de ejercicio guiadas hasta presentaciones artísticas, lo que convierte a las calles cerradas en un auténtico corredor cultural y deportivo.

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NYC Summer Streets abre calles de Manhattan para peatones, ciclistas y corredores entre las 7 y las 15

La edición de este año del evento comenzó el 25 de julio en Queens y Staten Island, trasladándose posteriormente a Manhattan el 1 de agosto. El cronograma prevé que Summer Streets regrese a Manhattan el 15 de agosto, antes de concluir el 22 de agosto en Brooklyn y el Bronx. De esta forma, la propuesta abarca distintos distritos a lo largo de varias semanas, facilitando la participación de diversos barrios y comunidades en la celebración estival.

Esta rotación de sedes permite que la experiencia de calles abiertas se extienda más allá del centro de la ciudad, integrando a la mayor cantidad de neoyorquinos posible.

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Durante la jornada del sábado, la ciudad de Nueva York se encuentra bajo alerta por calor hasta las 20 horas. Se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre 27 y 32 ℃, con índices de calor que podrían superar los 35 ℃. Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los asistentes mantenerse hidratados y extremar las precauciones durante su permanencia en el exterior.

Para quienes requieran resguardo, cientos de centros de climatización permanecen abiertos en toda la ciudad. El día comenzará soleado, aunque hacia la tarde existe la posibilidad de tormentas, con riesgos de inundaciones repentinas y vientos fuertes, aunque de menor intensidad y extensión que las experimentadas el viernes anterior.

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El evento también trae consigo significativas modificaciones en la movilidad urbana. El estacionamiento a lo largo de la ruta de Summer Streets está restringido desde la medianoche hasta las 16 del sábado. Además, el cierre del Puente de Brooklyn implica que los conductores que se dirijan a Manhattan sean desviados desde la salida de Centre Street hacia FDR Drive o Park Row South, mientras que todas las entradas al puente en sentido hacia Brooklyn permanecerán accesibles, incluyendo Chambers Street, Park Row North, Pearl Street y FDR Drive.

Por su parte, los autobuses de la MTA modificarán sus recorridos habituales y las paradas afectadas estarán debidamente señalizadas, con información adicional disponible en el sitio oficial de la MTA.

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El Departamento de Transporte ha detallado que los cierres viales iniciarán a las 5:00 y se mantendrán hasta las 15:30 del sábado, afectando una extensa lista de calles y avenidas en Manhattan.

La edición 2025 de Summer Streets comenzó en Queens y Staten Island, pasó a Manhattan y concluirá en Brooklyn y el Bronx

Entre las zonas más relevantes se encuentran: el área delimitada por East 8th Street al norte, Park Row al sur, Cooper Square/Bowery/Chatham Square/Park Row al este y Broadway al oeste; la zona comprendida entre la calle 59 y la calle 23, entre la Quinta y la Sexta Avenida; así como el sector que va desde la calle 116 Este hasta la 8 Este, entre la 3ª y la 5ª Avenida. Otras áreas incluidas abarcan desde East 125th Street y Central Park North hasta Lenox Avenue y Frederick Douglass Boulevard.

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Las afectaciones incluyen los principales puentes (Brooklyn y Manhattan), vías emblemáticas como Canal Street, Broadway, Riverside Drive, la Avenida de Ámsterdam, Union Square, Park Avenue y numerosas calles transversales desde la 8 hasta la 181 Oeste. Estas restricciones impactan tanto a residentes como a quienes visitan Manhattan, por lo que se recomienda consultar los mapas oficiales y prever rutas alternativas en caso de desplazamiento necesario durante las horas del evento.

Las áreas de descanso habilitadas a lo largo de la ruta incluyen puntos en Centre Street, Astor Place, la 4ª Avenida, Park Avenue, y varios cruces entre la Avenida Madison y Lexington Avenue, así como espacios en Broadway y otras zonas estratégicas para quienes participen en las actividades del evento. Además, se han contemplado zonas misceláneas como Cooper Square, la Avenida Madison y distintos bulevares para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes.

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