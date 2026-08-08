Millones de niños en Estados Unidos en riesgo de perder las comidas escolares gratuitas por recortes al SNAP

La ley republicana One Big Beautiful Bill Act puso en riesgo las comidas escolares gratuitas al recortar el acceso al programa SNAP en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Millones de niños en Estados Unidos podrían perder el acceso a comidas escolares gratuitas este otoño, como consecuencia directa de los cambios que la ley republicana “One Big Beautiful Bill Act” introdujo en el programa federal de cupones de alimentos, conocido como SNAP.

Desde que la ley entró en vigor en julio de 2025, al menos 4,5 millones de personas perdieron sus beneficios de SNAP, entre ellas 1,5 millones de niños, según una estimación del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP). Esa caída arrastra consigo la elegibilidad automática para comidas gratuitas en las escuelas.

Cómo se conectan SNAP y las comidas escolares

El vínculo opera de dos formas. La primera es directa: los estudiantes cuyas familias reciben SNAP quedan automáticamente habilitados para desayuno y almuerzo gratis. Al perder esos beneficios, pierden también esa elegibilidad.

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La pérdida de SNAP elimina la elegibilidad automática para desayuno y almuerzo gratis en las escuelas de Estados Unidos (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

La segunda afecta a los distritos en su conjunto. Cuando la proporción de alumnos con SNAP cae por debajo de ciertos umbrales, las escuelas dejan de cumplir los requisitos para la Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP), un mecanismo creado en 2010 que permite a las escuelas de alta pobreza ofrecer comidas gratuitas a todos sus estudiantes sin exigir solicitudes individuales.

El Urban Institute calculó en 2025 que hasta 18,3 millones de estudiantes en todo el país podrían perder ese acceso.

Miami-Dade, el primer distrito en recortar

El caso más visible es el del Distrito Escolar de Miami-Dade, en Florida, que el 23 de julio anunció que ya no puede ofrecer desayuno y almuerzo gratis a todos sus alumnos porque la mayoría de sus escuelas dejó de calificar para el CEP.

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En los cuatro años anteriores, las cerca de 400 escuelas del distrito habían servido comidas sin costo. Ahora, solo 121 seguirán haciéndolo. El resto aplicará un período de gracia de 30 días; después, cada almuerzo costará USD 4,20 por niño.

El distrito escolar de Miami-Dade dejó de ofrecer desayuno y almuerzo gratis a todos sus alumnos porque la mayoría de sus escuelas ya no califica para el CEP (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos usando todos los ángulos posibles para minimizar el impacto del costo, porque durante los últimos cuatro años no hubo ninguno”, dijo Luis Díaz, director de operaciones del distrito, al Miami Herald. La inscripción al SNAP en Florida cayó casi un 20% desde que la ley fue promulgada, según el CBPP.

El trámite que muchas familias no pueden completar

Los estudiantes que pierden SNAP pueden solicitar comidas gratuitas mediante una solicitud individual. Las familias de cuatro integrantes con ingresos anuales por debajo de USD 42.900 califican.

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El problema es que ese proceso resulta una carga para muchas familias. Diane Pratt-Heavner, directora de relaciones con medios de la School Nutrition Association, explicó a CBS News que el formulario exige declarar todas las fuentes de ingresos, lo que complica el trámite para padres con múltiples empleos.

“Nuestra organización aboga por comidas gratuitas para todos, porque muchos niños y familias quedan fuera del proceso de solicitud”, afirmó Pratt-Heavner.

Deudas, precios altos y el riesgo de 2027

Las señales de tensión ya son visibles. La School Nutrition Association detectó que las deudas por comidas sin pagar subieron a USD 25,3 millones el año pasado, un 25% más que en 2024. A eso se suma que los precios de los alimentos son hoy un 21% más altos que en enero de 2022, según el rastreador de precios de CBS News.

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Una familia con dos hijos podría enfrentar hasta USD 2.200 en gastos adicionales de alimentación durante el año escolar, estimó el Center for American Progress.

“Si las familias pierden SNAP y también esa conexión con las comidas gratuitas en la escuela, muchas van a enfrentar decisiones muy difíciles: elegir entre comprar comida y pagar el alquiler, los medicamentos o una factura de servicios”, advirtió Katie Bergh, experta en SNAP del CBPP, a CBS News.

El horizonte más allá de este otoño también preocupa. A finales de 2027, los estados deberán asumir USD 9.000 millones adicionales en costos de SNAP por cambios en el financiamiento que impone la ley. Bergh advirtió que esa carga podría llevar a algunos estados a abandonar el programa por completo.

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La investigación sobre el impacto educativo pesa en el debate. Un estudio de la Institución Brookings de 2021 encontró que el desempeño en matemáticas mejoró en los distritos que participaron en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar.