Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

La historia entre Peter Parker y Jean Grey en los cómics atravesó décadas con peleas, desconfianza inicial y cooperación frente a amenazas del universo Marvel

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Spider-Man y Jean Grey protagonizan Brand New Day, la reciente película del arácnido, de la mano de Tom Holland y Sadie Sink, en lo que parece ser una dupla que podría volver a unirse en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. Este nuevo encuentro en la gran pantalla recupera una relación que en los cómics pasó por peleas, malentendidos, rescates y alianzas contra varios enemigos.

La historia compartida entre ambos superhéroes nunca ocupó el centro del universo Marvel, aunque dejó varios cruces repartidos en distintas décadas. Desde sus primeros años como héroes adolescentes hasta conflictos recientes con clones y amenazas cósmicas, ambos personajes construyeron un vínculo intermitente, atravesado por la desconfianza inicial y la cooperación.

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Según informó Marvel, ese recorrido incluye combates entre ellos, misiones junto a los X-Men y episodios en los que Jean usó sus poderes psíquicos para frenar, ayudar o incluso salvar a Peter Parker. Este es un repaso por los principales cómics que explican esa relación que podríamos empezar a ver a partir de Spider-Man: Brand New Day.

Untold Tales of Spider-Man #21, el primer cruce con los X-Men

Untold Tales of Spider-Man #21 mostró el primer encuentro entre Spider-Man y Jean Grey durante un ataque de Amenaza y sus robots Mutantmen

El primer encuentro entre Peter Parker y Jean Grey ocurrió en Untold Tales of Spider-Man #21, publicado en 1995 con guion de Kurt Busiek y dibujos de Pat Olliffe. En esa historia, el joven héroe coincidió con los X-Men en una cafetería, justo cuando un villano llamado Amenaza lanzó un ataque en un edificio cercano.

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Amenaza se presentó como un mutante y usó robots llamados Mutantmen para anunciar una ofensiva contra los humanos, con robos a bancos y otras instituciones como método de financiamiento. Jean sospechó al principio que Spider-Man podía culpar al grupo por el caos, aunque la situación cambió rápido cuando Cíclope y el arácnido entendieron que estaban del mismo lado.

La alianza duró lo suficiente para derrotar al agresor y descubrir que el supuesto mutante en realidad era un ladrón antimutante que buscaba hacer quedar mal a los mutantes. De acuerdo con Marvel, ese episodio marcó el inicio de una relación más cercana entre Peter y el equipo de Charles Xavier.

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X-Men #35, una pelea por una confusión

X-Men #35 enfrentó a Spider-Man con los X-Men por una confusión sobre la desaparición del Profesor X, hasta que Jean Grey detectó que el héroe no era el enemigo

La segunda gran escala de esa relación llegó en X-Men #35, de Roy Thomas y Werner Roth. En ese número, los X-Men recibieron una advertencia de Banshee y concluyeron que “la araña” vinculada con la desaparición del Profesor X era el propio Spider-Man.

El error desató un enfrentamiento directo. Mientras varios integrantes del grupo se lanzaron al combate, Jean Grey usó su telepatía para obtener más información y advirtió que el héroe neoyorquino no era el verdadero enemigo. Para ese momento, Peter ya había puesto en problemas a los mutantes adolescentes.

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La confusión se aclaró cuando el equipo entendió que la amenaza real era un robot arácnido al que Spider-Man ya había enfrentado antes cerca de la mansión. Marvel detalló que la pelea terminó con disculpas de los X-Men y con Peter retirándose molesto.

X-Men/Spider-Man #1, Kraven entra en escena

X-Men/Spider-Man #1 presentó a Kraven y a Señor Siniestro en un plan para obtener material genético, mientras Jean Grey localizó a Peter Parker con telepatía

En X-Men/Spider-Man #1, publicado en 2008, Kraven el cazador apareció como pieza de un plan de Señor Siniestro. El cazador anunció en televisión que Spider-Man era un mutante, con la intención de atraer a los X-Men y obtener material genético del grupo.

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Para encontrar a Peter, Jean recurrió a sus poderes telepáticos y lo ubicó en un café junto a sus amigos. El intento de contacto derivó en un ataque de Kraven y Blob, con un golpe rápido contra Jean que la dejó fuera de combate en plena pelea.

Kraven logró extraer sangre de los X-Men y escapó antes de que el grupo lo detuviera. Después del choque, Cíclope y Jean invitaron a Spider-Man a sumarse al equipo para convivir con héroes de su misma edad, aunque Peter rechazó la propuesta.

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Marvel Team-Up #4, Jean ayuda a un Spider-Man enfermo

Marvel Team-Up #4 mostró a Jean Grey ayudando a Spider-Man cuando Morbius lo dejó al borde del colapso tras el secuestro del científico Hans Jorgenson

Uno de los cruces más recordados llegó en Marvel Team-Up #4, de Gerry Conway y Gil Kane. Los X-Men buscaron a Spider-Man tras una acusación por el secuestro de Hans Jorgenson, un científico vinculado al Profesor X.

La persecución derivó en otra pelea, y Jean logró frenarlo al inmovilizarlo con telequinesis. Poco después, Peter perdió el conocimiento y el Profesor X detectó que sufría un cuadro grave relacionado con Morbius, verdadero responsable de la desaparición del científico.

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Jean leyó la mente del villano para localizar a Jorgenson, lo que permitió el rescate y el tratamiento de Peter. Según informó Marvel, tras recuperarse, Spider-Man besó a Jean Grey de forma inesperada antes de escapar por una ventana.

Spider-Man Family #9, una misión con Hulk y Doc Ock

Spider-Man Family #9 reunió a Spider-Man y Jean Grey en una misión de S.H.I.E.L.D. para vigilar a Bruce Banner y frenar una transformación de Hulk

La primera aventura centrada en la dupla llegó en Spider-Man Family #9, con guion de Paul Tobin y arte de Derec Aucoin. En esa trama, Nick Fury reclutó a Jean y a Spider-Man para vigilar a Bruce Banner e impedir una transformación del científico en Hulk.

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La convivencia entre los tres avanzó con relativa calma hasta la aparición de Doctor Octopus. El ataque del villano dejó fuera de acción a Peter y Jean, y ese golpe abrió la puerta al cambio que S.H.I.E.L.D. quería evitar.

Banner se convirtió en Hulk y derrotó a Octopus por la fuerza. Cuando los otros dos héroes recuperaron el control de la situación, convencieron al gigante verde de retirarse sin causar daños mayores.

Amazing Spider-Man #282, X-Factor sale a cazarlo

Amazing Spider-Man #282 mostró una nueva tensión entre Spider-Man y X-Factor

La relación volvió a tensarse en Amazing Spider-Man #282, cuando los miembros originales de los X-Men actuaban como X-Factor. En ese contexto, gran parte de la opinión pública creía que Spider-Man era un mutante, y J. Jonah Jameson contrató al equipo para capturarlo.

Peter no reconoció de inmediato a sus antiguos aliados, que usaban nuevos uniformes, y respondió con una maniobra de escape. Jean consiguió atraparlo durante un momento dentro de un capullo telequinético.

Spider-Man rompió esa contención con su fuerza y la pelea solo se frenó cuando Jean cayó desde un edificio, aunque logró sostenerse con sus poderes. Peter la aseguró con una telaraña antes de perder el conocimiento, y X-Factor decidió devolver el dinero de Jameson y dejarlo en su casa.

Spectacular Spider-Man #198, rescate conjunto de los X-Men

Spectacular Spider-Man #198 reunió otra vez a Jean Grey y Spider-Man en un rescate de los X-Men, con Jean desactivando el campo eléctrico del Power Professor

En Spectacular Spider-Man #198, Jean y Peter volvieron a colaborar para rescatar a los X-Men del Power Professor, un villano con armadura y una fortaleza aérea. Jean se infiltró con ayuda de una imagen holográfica, mientras Spider-Man enfrentó a los guardias.

La clave de la misión pasó por la intervención de Jean, que desactivó con telequinesis el campo eléctrico que retenía a sus compañeros. Esa acción permitió que el resto del equipo entrara en combate y derrotara al antagonista.

Cuando la amenaza quedó atrás, Spider-Man y Bestia trabajaron para evitar la caída de la nave. Marvel recordó que al final de la aventura Jean le devolvió a Peter el beso de años antes con un beso en la mejilla y lo definió como un buen amigo de los X-Men.