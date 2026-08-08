Irán afirmó que está “muy cerca” de un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz

Abbas Araqchi, canciller del régimen iraní

Guardar

Irán y Omán están “muy cerca” de alcanzar un acuerdo para establecer una nueva ruta marítima en el estratégico estrecho de Ormuz, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi. El funcionario subrayó que la reapertura del paso dependerá de condiciones impuestas a Estados Unidos, incluidas compensaciones por supuestas violaciones del memorándum de Islamabad.

El canciller del régimen persa indicó que las negociaciones entre Teherán y Mascate se centran actualmente en la creación de una vía temporal de navegación, que estaría en vigor mientras ambos países resuelven aspectos técnicos y jurídicos para una ruta definitiva. El ministro iraní remarcó que el sistema de separación de tráfico marítimo (TSS, por sus siglas en inglés), utilizado previamente, ha dejado de ser aceptable para su país. “Estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo (con Omán)”, aseguró.

PUBLICIDAD

La condición principal para la reapertura del estrecho, según el jefe de la diplomacia iraní, es que Estados Unidos acepte compensar las infracciones atribuidas al memorándum firmado el 17 de junio. Este acuerdo se vio afectado por los ataques estadounidenses de julio contra territorio iraní y por el restablecimiento del bloqueo naval sobre puertos y buques del país persa. “La reapertura del estrecho de Ormuz está sujeta a otras condiciones, entre ellas que Estados Unidos compense las violaciones del memorando de Islamabad”, afirmó Araqchi.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, general Hosein Mohebí, respaldó la postura oficial y advirtió que cualquier avance en la reapertura de Ormuz dependerá de la aceptación plena de las condiciones de Teherán y del cese de la interferencia estadounidense en las negociaciones regionales. “La reapertura del estrecho de Ormuz depende de que Estados Unidos acepte plenamente las condiciones de Irán y deje de interferir en el proceso de negociaciones regionales”, señaló Mohebí a la agencia Tasnim.

PUBLICIDAD

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que reabrirá el estrecho de Ormuz cuando EEUU acepte sus condiciones (REUTERS/Stringer)

Durante la última semana, autoridades iraníes informaron que el acuerdo con Omán sobre las características geográficas de la nueva ruta de navegación se encuentra en fase final, y que la declaración conjunta sobre el entendimiento está próxima a publicarse. Según la versión iraní, la ruta temporal discurrirá por aguas territoriales de ambos países y permitirá el tránsito de buques comerciales bajo un nuevo esquema de gestión, en sustitución de las rutas provisionales previas.

El cierre del estrecho de Ormuz —por donde antes del conflicto circulaba cerca del 20% del crudo mundial— fue anunciado por Irán a mediados de julio, en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes de febrero y al endurecimiento de las sanciones. Washington respondió con un bloqueo naval, lo que paralizó las negociaciones bilaterales en el marco del memorándum de paz.

PUBLICIDAD

La Guardia Revolucionaria reiteró este sábado que la decisión sobre la reapertura de Ormuz corresponde exclusivamente a la República Islámica, y que no está ligada a las conversaciones técnicas con Omán sobre la gestión de la vía. “En el momento en que Estados Unidos acepte las condiciones de Irán, el estrecho de Ormuz será reabierto, sin duda”, insistió Mohebí.

Por su parte, estes sábado Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque con misil contra un petrolero de la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), atribuido a Irán, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz. El acto fue calificado como “hostil” por el Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí. La agencia marítima británica UKMTO, en tanto, reportó un proyectil que alcanzó un buque en la zona, causando un incendio sin víctimas.

PUBLICIDAD

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, dijo que su país enfrenta una "guerra total"

De acuerdo con comunicaciones de ADNOC, quince de sus buques han sido atacados desde el estallido de la guerra, incluidos tres en la última semana. Estos incidentes subrayan el nivel de inseguridad que persiste en la región y la urgencia de un acuerdo efectivo sobre la gestión del paso marítimo.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, abordó la situación en una rueda de prensa con medios locales. Pezeshkian advirtió que Irán enfrenta una “guerra total” y que la presión del conflicto agrava los problemas económicos internos. “Mi principal preocupación es la situación económica y las condiciones de vida de la población”, sostuvo. El mandatario reconoció el deterioro de la economía nacional y la persistencia de desequilibrios en sectores clave como agua, electricidad, gas y petróleo.

PUBLICIDAD

Pezeshkian afirmó que tanto Estados Unidos como Israel calculan que las dificultades estructurales de Irán podrían facilitar un intento de derrocamiento del régimen. El presidente defendió la necesidad de preservar la cohesión interna frente al conflicto y pidió a los medios evitar una mayor división social y política, en alusión a las recientes protestas antigubernamentales.

Con la infraestructura petrolera y civil afectada por los bombardeos, Irán busca recomponer la estabilidad interna al tiempo que negocia la reapertura de una de las rutas energéticas más críticas del planeta. Araqchi ha insistido en que el avance en las conversaciones con Omán no implica la reapertura inmediata del estrecho, ya que persisten exigencias hacia Washington.

PUBLICIDAD