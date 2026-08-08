Fechas, plazos y horarios que debes conocer para las elecciones primarias de Florida

Las elecciones primarias de Florida de 2026 definirán a los candidatos de los partidos para los comicios generales de noviembre

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Las elecciones primarias de Florida de 2026 marcan uno de los procesos más relevantes en el calendario electoral del estado, ya que determinan los candidatos que representarán a los partidos en los comicios generales de noviembre. Este año, el proceso adquiere especial importancia por la variedad de cargos en juego, desde puestos federales hasta cargos estatales y locales.

El sistema de primarias cerradas en Florida exige que los votantes estén inscritos en un partido político para poder participar en la selección de los candidatos de ese partido. No obstante, existen excepciones: todos los votantes registrados pueden participar en elecciones no partidistas, como las contiendas judiciales y para juntas escolares, sin importar su afiliación política.

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La dinámica de estas primarias no solo define las opciones partidarias para el ciclo electoral, sino que también establece el tono de la campaña hacia noviembre. En estas elecciones, los ciudadanos tienen la oportunidad de influir directamente en la conformación de las boletas electorales, seleccionando a quienes consideren más aptos para representar los intereses del estado a distintos niveles.

La estructura cerrada del proceso impulsa la participación activa de los afiliados a partidos políticos y refuerza la importancia de la afiliación previa para quienes deseen incidir en la selección de candidaturas.

Fechas y plazos clave para las elecciones primarias de Florida

La jornada principal de las elecciones primarias de Florida será el martes 18 de agosto de 2026 y los centros de votación abrirán de 7:00 a 19:00 (REUTERS/Shannon Stapleton)

El calendario electoral de 2026 contempla una serie de fechas fundamentales para garantizar que los votantes puedan ejercer su derecho al voto de manera oportuna. La jornada principal de las elecciones primarias está programada para el martes 18 de agosto, fecha en la que los centros de votación abrirán sus puertas a los ciudadanos registrados.

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Uno de los plazos más relevantes es la fecha límite para registrarse para votar o cambiar de afiliación política, que vence el 20 de julio de 2026. Este requisito es esencial para quienes deseen participar en las primarias, dado el carácter cerrado del proceso.

Los electores que no se registren antes de este plazo o que no actualicen su afiliación partidista no podrán intervenir en la elección de candidatos de partido, aunque sí podrán votar en contiendas no partidistas, si cumplen con los requisitos generales de inscripción.

Además, existe una fecha límite para solicitar la papeleta de voto por correo: 6 de agosto de 2026, antes de las 17:00. Este mecanismo permite a los votantes que no puedan acudir en persona participar en el proceso electoral, siempre que la solicitud se realice dentro del plazo establecido.

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Horarios y requisitos para votar en las primarias

El día de las elecciones primarias, los centros de votación permanecerán abiertos de 7:00 a 19:00. Todos los votantes registrados en un partido político podrán votar en las primarias de su partido respectivo. Aquellos que no estén afiliados a ningún partido o que hayan optado por no declarar afiliación solo podrán votar en las elecciones no partidistas programadas para la misma jornada.

Para participar, los electores deben presentar una identificación válida y cumplir con los requisitos estatales vigentes. El cumplimiento de los plazos de registro y la correcta afiliación partidista son condiciones indispensables para poder ejercer el derecho al voto en las primarias partidistas.

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Dentro del sistema de primarias cerradas, los votantes deben prever que la participación está sujeta a la afiliación registrada antes de la fecha límite. Esto significa que quienes deseen cambiar de partido para influir en la selección de candidatos tienen que hacerlo con suficiente antelación.

Detalles sobre el voto por correo y la votación anticipada

El voto por correo en las primarias de Florida debe solicitarse antes del 6 de agosto de 2026 a las 17:00 y la papeleta debe recibirse antes de las 19:00 del 18 de agosto (REUTERS/Rebecca Cook)

Una de las alternativas más utilizadas en los comicios de Florida es el voto por correo, disponible para todos los electores que lo soliciten antes del 6 de agosto de 2026. Las papeletas enviadas por este medio deben ser recibidas por las autoridades antes de las 19:00 del día de las elecciones, el 18 de agosto, para ser contabilizadas.

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Este sistema garantiza la participación de quienes, por motivos personales o laborales, no puedan acudir a su centro de votación el día de la elección.

La votación anticipada es otra herramienta clave del proceso electoral. Florida establece un período obligatorio de votación anticipada entre el 8 y el 15 de agosto de 2026. Sin embargo, algunos condados, como Miami-Dade y Monroe, han optado por extender este periodo, iniciando la votación desde el 3 de agosto. Esta flexibilidad busca facilitar la participación de los residentes y reducir las aglomeraciones el día principal de las primarias.

Durante la votación anticipada, los horarios y ubicaciones pueden variar según el condado, por lo que se recomienda consultar la información local para acudir a los centros habilitados en las fechas correspondientes.

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Información sobre las elecciones generales de noviembre 2026

Tras las primarias, la atención se centra en las elecciones generales, que se celebrarán el 3 de noviembre de 2026. En esta instancia, los ganadores de las primarias, junto con los candidatos independientes y de partidos minoritarios que hayan cumplido los requisitos legales, integrarán la boleta definitiva.

Las elecciones generales de Florida decidirán cargos estatales como gobernador, fiscal general, director financiero y comisionado de agricultura. Además, se renovarán posiciones en el Senado de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes federal, la Legislatura estatal, así como cargos judiciales y numerosos puestos a nivel de condado y municipalidad. El resultado de este proceso impactará de forma directa en la conducción política del estado y la representación en organismos nacionales.

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Fechas y horarios clave para las elecciones generales de mitad de mandato 2026

El calendario electoral para las elecciones generales también contempla fechas y horarios precisos. La fecha límite para inscribirse para votar es el 5 de octubre de 2026. Quienes deseen ejercer su voto por correo deben solicitar la papeleta antes del 22 de octubre de 2026, hasta las 17:00.

El periodo de votación anticipada obligatoria está previsto entre el 24 y el 31 de octubre, aunque algunos condados pueden ofrecer días adicionales. El día de la elección, el 3 de noviembre, los centros de votación funcionarán de 7:00 a 19:00. Las papeletas de voto por correo deben recibirse antes de las 19:00 del mismo día para ser válidas.

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Para obtener información detallada, los ciudadanos pueden consultar el sitio web de la División de Elecciones de Florida.