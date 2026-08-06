Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

La familia de Perez Hilton confirma un avance clave tras su hospitalización y renueva la esperanza sobre su estado: “Ya puede comunicarse”

Tras ser ingresado de emergencia bajo la Ley Baker en Florida, el entorno cercano del célebre bloguero de entretenimiento compartió un comunicado para agradecer el apoyo y dar detalles de su evolución

La familia de Perez Hilton confirmó que el bloguero recibe atención médica
La familia de Perez Hilton confirmó que el bloguero puede comunicarse tras su hospitalización de emergencia en el sur de Florida (Captura: Instagram)
Guardar

La familia de Perez Hilton confirmó que el bloguero de entretenimiento puede comunicarse, y que ese dato les ha devuelto la esperanza tras su hospitalización de emergencia en el sur de Florida.

La noticia llegó a través de un comunicado publicado en el propio sitio web de Hilton, mientras el famoso —cuyo nombre real es Mario Lavandeira Jr., de 48 años— permanece internado bajo la Ley Baker, la normativa de Florida que permite la hospitalización involuntaria de personas en crisis de salud mental.

Lo que dijo la familia: esperanza y pedido de privacidad

En su mensaje, los familiares de Hilton reconocieron que la situación ha sido especialmente difícil porque se les ha dado muy poca información sobre su estado. Aun así, transmitieron alivio: confirmaron que puede comunicarse, y ese dato les devolvió la esperanza.

PUBLICIDAD

El texto completo dice:

“Nuestra familia quiere agradecer una vez más a todos los que se han comunicado con oraciones, mensajes de apoyo y cariño para Perez. Su humanidad y compasión durante este momento tan doloroso significan más de lo que las palabras pueden expresar.

Mario Lavandeira Jr., nombre real de Perez Hilton, permanece internado bajo la Ley Baker por una crisis de salud mental en Florida (Storms Media Group)
Mario Lavandeira Jr., nombre real de Perez Hilton, permanece internado bajo la Ley Baker por una crisis de salud mental en Florida (Storms Media Group)

Ha sido increíblemente difícil y emotivo para nosotros, y se ha vuelto aún más duro porque se nos ha dado muy poca información sobre su situación. Mientras seguimos esperando más novedades, mantenemos la esperanza.

También hemos podido confirmar que Perez ya puede comunicarse, lo que le ha dado esperanza a nuestra familia.

Les pedimos respetuosamente que continúen con sus oraciones, su comprensión y su paciencia mientras Perez sigue recuperándose. Compartiremos más actualizaciones a medida que recibamos información confirmada y podamos hacerlo.

PUBLICIDAD

El comunicado publicado en el sitio web de Perez Hilton señaló que la familia recibió poca información sobre su estado y pidió privacidad (EFE)
El comunicado publicado en el sitio web de Perez Hilton señaló que la familia recibió poca información sobre su estado y pidió privacidad (EFE)

Por ahora, vamos paso a paso y mantenemos el foco donde debe estar: en Perez y en su recuperación.

Gracias, de verdad, por todo su apoyo y compasión. Estamos muy agradecidos”.

Qué ocurrió el martes por la noche en Westchester

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade recibió múltiples llamadas de vecinos del área de Westchester, en el sur de Florida, alertando sobre una transmisión en vivo en TikTok. En el video, que la plataforma retiró tras los reportes, se veía a un hombre cubierto de sangre, con cortes visibles y con lo que parecía ser un cuchillo en la mano.

Los espectadores de la transmisión intentaron intervenir por su cuenta: le pedían a Hilton su número de teléfono para poder avisar a las autoridades.

Cómo actuaron los servicios de emergencia

Al llegar al domicilio, los agentes aplicaron técnicas de intervención en crisis. Las cámaras de NBC6 captaron a un hombre dentro de la vivienda que aparentaba estar herido. Poco antes de la medianoche, los paramédicos lo trasladaron en ambulancia al hospital.

La policía confirmó en ese momento que solo había una persona dentro de la casa, y que había sido “recuperada de forma segura”. No fue hasta el miércoles cuando las autoridades identificaron públicamente a Hilton y confirmaron que había sido Baker Acteado, según reportó NBC Miami.

La vecina que no sabía quién vivía al lado

María Granadillo regresaba a su casa el martes por la noche cuando los agentes le bloquearon el paso. Sus cámaras Ring grabaron parte del operativo, incluido el momento en que los oficiales llamaban a “Mario” para que saliera.

“Pensé que era imposible, que solo había un tipo llamado Mario al lado”, dijo Granadillo a NBC6. “Y entonces la policía se retiró, esperaron en la esquina y luego, como a medianoche, llegó una ambulancia”. Los vecinos sabían que en esa casa vivía un hombre con tres hijos y que la familia se había mudado al barrio unos dos meses atrás, pero ninguno lo identificó como una figura pública.

Qué dijo el representante artístico

Dante Rusciolelli, director ejecutivo de Golden Artists Entertainment, pidió discreción a medios y seguidores en un comunicado emitido el miércoles por la tarde: “Nuestra prioridad sigue siendo la salud de Pérez, su recuperación y la privacidad tanto de él como de su familia durante este momento tan difícil”.

Temas Relacionados

Estados UnidosFloridaSalud mentalMiami-DadeEstados Unidos NoticiasPerez HiltonMiami

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump impuso un arancel del 15% y precios mínimos al polisilicio para reforzar la producción de chips y paneles solares en EEUU

La medida, impulsada por el presidente estadounidense al amparo del artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, busca fortalecer las cadenas de suministro nacionales de chips y energía solar frente al predominio del régimen chino en esos sectores estratégicos

Trump impuso un arancel del 15% y precios mínimos al polisilicio para reforzar la producción de chips y paneles solares en EEUU

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en Estados Unidos

En los próximos días, el astro más cercano al planeta embellecerá la noche con estas fases

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en Estados Unidos

California busca poner límites a los chatbots de IA “terapeutas”

Un proyecto de ley impulsado por el senador demócrata Steve Padilla impediría que empresas promocionen asistentes como psicoterapia y obligaría a que clasificaciones automatizadas pasen por la revisión de un profesional con licencia

California busca poner límites a los chatbots de IA “terapeutas”

Sanciones de Estados Unidos a Cuba: la estructura de la dictadura que está en el centro de las medidas de Washington

Las medidas apuntan contra el conglomerado GAESA, compañías dedicadas a la logística y defensa, además de oficiales señalados por dirigir áreas clave del aparato represivo cubano

Sanciones de Estados Unidos a Cuba: la estructura de la dictadura que está en el centro de las medidas de Washington

Una colonia próspera, 4 mil colonos y un canje que terminó fundando Nueva York: la historia olvidada de Willoughbyland

El enclave creció en el actual Surinam durante décadas, atrajo comunidades judías, inspiró la obra literaria de Aphra Behn y colapsó cuando la guerra, las enfermedades y la cancelación de elecciones desintegraron su estructura interna

Una colonia próspera, 4 mil colonos y un canje que terminó fundando Nueva York: la historia olvidada de Willoughbyland

TECNO

Cómo saber saber si tengo activadas las alertas de sismos y de emergencias en mi celular Android

Cómo saber saber si tengo activadas las alertas de sismos y de emergencias en mi celular Android

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Netflix: códigos secretos para ver películas y series ocultas en agosto 2026

Prepárate: Epic Games regalará estos juegos para PC por tiempo limitado

Este es el secreto de Jeff Bezos cuando se siente estresado y necesitar enfocarse

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Netflix estrenará en septiembre un documental íntimo sobre Fito Páez

“Sterling Point”, el nuevo drama juvenil de Prime Video que apunta al maratón

¿Se define otro X-Men? Crecen los rumores sobre Kit Connor como el nuevo Cíclope de Marvel

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘El último mono’ con Juan Dávila a los tiburones de ‘En mar abierto’

Los hijos de Perez Hilton abandonaron su casa momentos antes de que sufriera una “grave crisis de salud mental”

MUNDO

El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia

Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

Los rebeldes hutíes apoyados por Irán golpearon de nuevo en Yemen: al menos tres soldados muertos en Marib

Agentes iraníes en Qatar inquietan a Medio Oriente: sospechas de una creciente complicidad entre Doha y Teherán