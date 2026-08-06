La familia de Perez Hilton confirma un avance clave tras su hospitalización y renueva la esperanza sobre su estado: “Ya puede comunicarse”

La familia de Perez Hilton confirmó que el bloguero puede comunicarse tras su hospitalización de emergencia en el sur de Florida (Captura: Instagram)

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La familia de Perez Hilton confirmó que el bloguero de entretenimiento puede comunicarse, y que ese dato les ha devuelto la esperanza tras su hospitalización de emergencia en el sur de Florida.

La noticia llegó a través de un comunicado publicado en el propio sitio web de Hilton, mientras el famoso —cuyo nombre real es Mario Lavandeira Jr., de 48 años— permanece internado bajo la Ley Baker, la normativa de Florida que permite la hospitalización involuntaria de personas en crisis de salud mental.

Lo que dijo la familia: esperanza y pedido de privacidad

En su mensaje, los familiares de Hilton reconocieron que la situación ha sido especialmente difícil porque se les ha dado muy poca información sobre su estado. Aun así, transmitieron alivio: confirmaron que puede comunicarse, y ese dato les devolvió la esperanza.

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El texto completo dice:

“Nuestra familia quiere agradecer una vez más a todos los que se han comunicado con oraciones, mensajes de apoyo y cariño para Perez. Su humanidad y compasión durante este momento tan doloroso significan más de lo que las palabras pueden expresar.

Mario Lavandeira Jr., nombre real de Perez Hilton, permanece internado bajo la Ley Baker por una crisis de salud mental en Florida (Storms Media Group)

Ha sido increíblemente difícil y emotivo para nosotros, y se ha vuelto aún más duro porque se nos ha dado muy poca información sobre su situación. Mientras seguimos esperando más novedades, mantenemos la esperanza.

También hemos podido confirmar que Perez ya puede comunicarse, lo que le ha dado esperanza a nuestra familia.

Les pedimos respetuosamente que continúen con sus oraciones, su comprensión y su paciencia mientras Perez sigue recuperándose. Compartiremos más actualizaciones a medida que recibamos información confirmada y podamos hacerlo.

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El comunicado publicado en el sitio web de Perez Hilton señaló que la familia recibió poca información sobre su estado y pidió privacidad (EFE)

Por ahora, vamos paso a paso y mantenemos el foco donde debe estar: en Perez y en su recuperación.

Gracias, de verdad, por todo su apoyo y compasión. Estamos muy agradecidos”.

Qué ocurrió el martes por la noche en Westchester

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade recibió múltiples llamadas de vecinos del área de Westchester, en el sur de Florida, alertando sobre una transmisión en vivo en TikTok. En el video, que la plataforma retiró tras los reportes, se veía a un hombre cubierto de sangre, con cortes visibles y con lo que parecía ser un cuchillo en la mano.

Los espectadores de la transmisión intentaron intervenir por su cuenta: le pedían a Hilton su número de teléfono para poder avisar a las autoridades.

Cómo actuaron los servicios de emergencia

Al llegar al domicilio, los agentes aplicaron técnicas de intervención en crisis. Las cámaras de NBC6 captaron a un hombre dentro de la vivienda que aparentaba estar herido. Poco antes de la medianoche, los paramédicos lo trasladaron en ambulancia al hospital.

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La policía confirmó en ese momento que solo había una persona dentro de la casa, y que había sido “recuperada de forma segura”. No fue hasta el miércoles cuando las autoridades identificaron públicamente a Hilton y confirmaron que había sido Baker Acteado, según reportó NBC Miami.

La vecina que no sabía quién vivía al lado

María Granadillo regresaba a su casa el martes por la noche cuando los agentes le bloquearon el paso. Sus cámaras Ring grabaron parte del operativo, incluido el momento en que los oficiales llamaban a “Mario” para que saliera.

“Pensé que era imposible, que solo había un tipo llamado Mario al lado”, dijo Granadillo a NBC6. “Y entonces la policía se retiró, esperaron en la esquina y luego, como a medianoche, llegó una ambulancia”. Los vecinos sabían que en esa casa vivía un hombre con tres hijos y que la familia se había mudado al barrio unos dos meses atrás, pero ninguno lo identificó como una figura pública.

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Qué dijo el representante artístico

Dante Rusciolelli, director ejecutivo de Golden Artists Entertainment, pidió discreción a medios y seguidores en un comunicado emitido el miércoles por la tarde: “Nuestra prioridad sigue siendo la salud de Pérez, su recuperación y la privacidad tanto de él como de su familia durante este momento tan difícil”.