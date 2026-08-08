El fin de semana sin impuestos para útiles escolares comienza en Texas

Texas inició el fin de semana sin impuestos para útiles escolares con una exención que busca aliviar el gasto de las familias antes del regreso a clases

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El esperado fin de semana sin impuestos para útiles escolares en Texas da inicio este año con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias. Durante tres días, los residentes podrán adquirir una amplia gama de productos escolares y prendas sin el impuesto habitual a las ventas. Esta medida, confirmada oficialmente por las autoridades estatales, busca ser un respiro ante la presión inflacionaria que suele acentuarse antes del regreso a clases.

La iniciativa permite que miles de padres y estudiantes accedan a los materiales necesarios para el ciclo escolar con un ahorro tangible en cada compra, posicionando a Texas como uno de los estados que promueven estrategias directas para mitigar el impacto de los precios en la educación.

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El programa, conocido como Back-to-School Sales Tax Holiday, comenzó a implementarse en 1999 tras la aprobación de la ley SB 441. En sus primeros años, la exención impositiva solo aplicaba a prendas de vestir y calzado cuyo valor individual no superara los USD 100. Esta restricción buscaba focalizar el beneficio en productos de consumo masivo y de primera necesidad para el regreso a clases.

La medida fue diseñada para establecer una ventana de alivio fiscal en los días previos a la temporada escolar, cuando la demanda de este tipo de artículos suele incrementarse de manera significativa. El objetivo central fue siempre favorecer el acceso a la educación mediante un incentivo directo que impactara el bolsillo de los hogares texanos.

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El Back-to-School Sales Tax Holiday permite comprar ropa, calzado y útiles escolares sin impuesto a las ventas si cada artículo cuesta menos de USD 100

A lo largo de los años, el programa experimentó una serie de ajustes y ampliaciones. En 2007, la excepción a los impuestos se extendió para cubrir mochilas, un artículo fundamental en la lista de útiles escolares. Dos años más tarde, en 2009, el beneficio alcanzó a los útiles escolares propiamente dichos, incorporando un abanico más amplio de productos indispensables para el inicio del ciclo lectivo. Este cambio representó una expansión relevante del alcance de la medida, al considerar no solo la vestimenta sino también los insumos académicos básicos.

Con el tiempo, la exención quedó incorporada en la Sección 151.326 del Código Tributario del estado, lo que implicó su regulación formal y permanente. Un ajuste importante ocurrió el 1º de septiembre de 2025, cuando se aprobó la ley SB 1415. Esta modificación no alteró los productos ni los montos beneficiados, sino que se limitó a redefinir las fechas del evento, ajustando el calendario a parámetros distintos del ciclo escolar estatal.

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Para el año 2026, la Oficina del Contralor de Texas anunció que el período de exención de impuestos comprenderá desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de agosto. Esta ventana de tres días abarcará todo el estado y permitirá la compra de ropa, calzado y útiles escolares sin gravamen, siempre y cuando el precio unitario de cada producto sea inferior a USD 100. La medida se aplica tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico, lo que amplía las opciones para los consumidores.

Un aspecto relevante es que la fecha de la compra corresponde al momento en que se procesa la transacción, no a la entrega del producto. Por ejemplo, si un comprador ingresa los datos de su tarjeta en línea el domingo 9 de agosto a las cinco de la tarde, y el artículo se recibe varios días después, la compra seguirá exenta de impuestos. En cambio, si el pago falla y se reintenta fuera del período, ya no aplicará la exención.

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Para 2026, la Oficina del Contralor de Texas fijó el período de exención de impuestos del viernes 7 al domingo 9 de agosto en tiendas físicas y comercio electrónico

El listado de productos exentos durante el fin de semana abarca tanto indumentaria como útiles escolares. Entre los artículos incluidos se encuentran tizas, mochilas y bolsas escolares, loncheras, kits de útiles, papel para cuaderno o manila, cuadernos, libretas, bloques legales, calculadoras, compases, transportadores, reglas, sacapuntas, lápices, plumas, marcadores, resaltadores, tarjetas índice y cajas para tarjetas, borradores y pegamento. También se contempla ropa y calzado, siempre que el valor por unidad no supere los USD 100.

Es fundamental que los compradores verifiquen el precio total de venta —incluyendo posibles cargos por envío— para asegurarse de que la compra califique para la exención. Un ejemplo ilustrativo: si un par de vaqueros cuesta USD 95 pero el envío suma USD 10, el precio total llega a USD 105, por lo que el producto ya no será elegible para el beneficio.

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La normativa prevé procedimientos específicos en caso de que se pague el impuesto por error en una compra que calificaba para la exención. Si esto ocurre, el consumidor puede solicitar el reembolso directamente al vendedor. El establecimiento tiene la opción de devolver el monto correspondiente o de entregar al cliente el Formulario 00-985.

Este documento permite al comprador tramitar el reembolso ante la Oficina del Contralor de Texas, garantizando que el beneficio se haga efectivo incluso si hubo un error en el proceso de facturación. Así, el mecanismo ofrece protección adicional para los consumidores, asegurando el acceso pleno a la exención durante el período estipulado.

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