Una mujer quedó hospitalizada tras ser brutalmente golpeada por un hombre en la Calle Ocho de Miami

El video muestra el momento en que una mujer de 61 años fue golpeada sin provocación en plena Calle Ocho; el sospechoso fue arrestado horas después

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Un hombre de 40 años fue arrestado en Miami tras un ataque en la Calle Ocho, en Pequeña Habana, a una mujer de 61 años que caminaba por la acera. La agresión ocurrió el jueves después del mediodía, quedó grabada por cámaras de seguridad.

Según las autoridades, Greene fue detenido casi ocho horas después y quedó recluido en el centro correccional TGK, donde enfrentó cargos vinculados a la agresión. La víctima fue trasladada a un hospital local con lesiones faciales.

El ataque generó alarma entre vecinos y comerciantes del sector. En un reporte de CBS Miami, testigos dijeron reconocer al sospechoso como una presencia habitual en la zona y describieron la agresión como repentina, sin que la mujer hubiera mediado palabra o gesto previo.

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Lo que se ve en el video y cómo ocurrió el ataque

Una mujer de 61 años quedó hospitalizada tras un ataque sin provocación en la Calle Ocho de Miami, en Pequeña Habana (Captura de video)

De acuerdo con la información oficial, el episodio quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el área. La secuencia mostró a la víctima caminando por la acera cuando fue atacada de manera inesperada.

“Ella está caminando normalita, tranquila y de buenas a primeras le pegó… le pegó de una forma demasiado fuerte que la tumbó”, relató Mónica Zapata, dueña de Calle Ocho Sports Bar and Grill a Local 10.

Zapata describió la escena que encontró al llegar a abrir el negocio: “Vi que había un caos aquí pasando. La señora estaba toda sangrienta. Dos señoras la estaban tratando de ayudar, pero estaban como perdidas… estaba tirada en el piso y no la podían parar”.

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También aseguró que la mujer sufrió lesiones graves en el rostro: “Le reventó la cara y le hundió la nariz. La pobre señora quedó mal y estaba perdiendo el conocimiento”.

La comerciante ubicó el episodio dentro de un tramo de alta circulación peatonal, con locales que abren desde temprano y reciben circulación peatonal constante durante el día. La violencia del golpe y la rapidez con la que ocurrió el ataque incrementaron la preocupación de quienes trabajan en el corredor.

El arresto y los cargos que enfrenta Tavaris Greene

Registros judiciales indicaron que Tavaris Greene tenía antecedentes penales, con detenciones desde 2008 y un arresto en febrero de 2025 por robo menor (Captura de video)

La Policía de Miami informó que el sospechoso fue localizado y detenido casi ocho horas después del ataque. Tras su arresto, quedó recluido en el centro correccional TGK y enfrentó cargos vinculados a la agresión.

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Las autoridades indicaron que la víctima fue derivada a un hospital local para recibir atención médica por lesiones faciales. En los testimonios recogidos tras el hecho, el foco estuvo puesto en el estado en el que quedó la mujer luego del golpe y en el auxilio inmediato que intentaron darle otras personas en la vereda.

CBS Miami también recogió el impacto del episodio en la comunidad comercial del área, donde varios aseguraron haber visto al sospechoso con anterioridad. El ataque no solo generó alarma por la violencia en sí, sino por la sensación de que se trató de un hecho imprevisible, ocurrido en plena vía pública y a la vista de quienes transitaban o trabajaban cerca.

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Antecedentes penales y la preocupación de los comerciantes

Según la Policía de Miami, Greene tenía antecedentes penales. Registros judiciales indicaron que estuvo preso desde 2008 por varios cargos y que fue liberado en 2012; luego fue arrestado en 2019 por agresión física y en febrero de 2025 por un caso de robo menor.

A partir de esa información, comerciantes de la zona expresaron temor por la repetición de episodios violentos en un corredor donde conviven bares, restaurantes y pequeños negocios. La preocupación no se limitó al momento del ataque: también se extendió a la idea de que un hecho así puede ocurrir “en segundos”, sin margen de reacción para la víctima ni para quienes están alrededor.

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“Tengo empleados y personas que trabajan aquí, y los vecinos dicen que él se mantiene por aquí hablando solo”, añadió Zapata. “Nadie se merece eso. Ese señor aparentemente tiene problemas mentales y lo siguen dejando salir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde vamos a llegar?“, dijo a Local10.

Para quienes trabajan sobre la Calle Ocho, la escena posterior al golpe —la víctima en el piso, con sangrado visible y asistida por otras personas— reforzó una inquietud que suele reaparecer después de incidentes de este tipo: la vulnerabilidad de quienes caminan por la zona durante el día, cuando el movimiento es constante y la atención de la gente está puesta en la rutina.

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En el relato de Zapata, el auxilio inicial estuvo a cargo de otras mujeres que se acercaron a ayudar, mientras intentaban comprender qué había ocurrido. La descripción incluyó el desconcierto de quienes presenciaron o encontraron la escena, y la dificultad para asistir a la víctima en esos primeros minutos.

La investigación del caso continuó mientras la mujer se recuperaba de las lesiones. Por el momento, las autoridades no informaron sobre un vínculo previo entre el agresor y la víctima, ni sobre un motivo que explicara el ataque.