Escalofriante video: la policía reveló nuevas imágenes del tiroteo en un In-N-Out Burger de Idaho

Las imágenes de seguridad publicadas por la Policía de Twin Falls reconstruyen el ataque que dejó tres muertos y siete heridos en Idaho (Twin Falls Police Department - Idaho).

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La Policía de Twin Falls reveló las grabaciones de vigilancia del tiroteo masivo en un local de In-N-Out Burger y difundió así la reconstrucción más detallada hasta ahora sobre el ataque que dejó tres muertos y siete heridos en Idaho, el 1 de agosto, informaron NBC News y ABC7.

El video, presentado por la fuerza en una conferencia de prensa, muestra el recorrido del atacante, identificado por las autoridades como Chad Williams, de 24 años, dentro y fuera del restaurante.

Qué muestra el video difundido por la policía

De acuerdo con NBC News, en la secuencia se observa al sospechoso llegar en un Honda Civic blanco al carril de autoservicio del local.

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El ataque comienza en la ventanilla de pago. Allí, Williams disparó contra la empleada Ashley Garibay, de 23 años, quien luego murió por las heridas. Después avanzó unos metros, estacionó el vehículo y atacó a Christopher Claunch, de 59 años, que estaba sentado en su auto.

Por consiguiente, la cámara capta el momento en que Austin James, a quien las autoridades identificaron como un exoficial de policía, corrió hacia el tirador y recibió un disparo. James sobrevivió.

Luego, según detalló NBC News, el atacante volvió a la ventanilla, advirtió que otros empleados asistían a Garibay y abrió fuego otra vez hacia el interior. Cuando la pistola se trabó, Williams regresó a su auto y tomó un rifle.

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La reconstrucción policial indicó que Chad Williams llegó en un Honda Civic blanco al autoservicio de In-N-Out Burger y comenzó el ataque en la ventanilla de pago (Captura de video: Twin Falls Police Department - Idaho).

Dentro del restaurante, un agente de la Policía Estatal de Idaho fuera de servicio evacuó a clientes y empleados mientras buscaba al agresor. Las autoridades dijeron que por ahora no divulgarán su identidad.

Las imágenes muestran a varios empleados uniformados en el piso, en plena huida del local. Después, la grabación ubica al tirador otra vez en el sector del autoservicio, ya con el rifle, y más tarde en el estacionamiento, donde disparó contra personas que escapaban.

El agresor volvió a la ventanilla e intercambió disparos con el agente fuera de servicio que seguía dentro del restaurante. Tras una breve retirada, regresó a ese mismo punto y efectuó nuevos disparos hacia el interior, donde hirió a un hombre que intentaba asistir al agente y ayudar a Garibay.

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Un agente de la Policía Estatal de Idaho fuera de servicio evacuó a clientes y empleados del restaurante durante el tiroteo y luego intercambió disparos con el atacante (Captura de video: Twin Falls Police Department - Idaho).

Posteriormente, una mujer escapaba del restaurante y, al cruzarse con el atacante, buscó resguardo detrás del Honda Civic. Allí encontró la pistola descartada, la levantó y la arrojó al advertir que estaba trabada.

Fuera del local, Williams caminó hasta la calle y disparó contra autos detenidos en un semáforo, donde alcanzó a tres víctimas.

Asimismo, abrió fuego contra vehículos Tesla estacionados en una estación de carga cercana y baleó a tres personas que estaban en el interior. Dale Schultz, de 66 años, murió por las heridas.

A continuación, el atacante entró al centro de visitantes de Twin Falls y salió hacia un sendero situado detrás del edificio, donde se cruzó con dos empleados de negocios cercanos. Uno de ellos habló con el hombre armado y dio tiempo para que otras personas escaparan por el sendero. Al separarse, Williams le disparó.

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En un sendero detrás del centro de visitante, el hombre armado se cruzó con empleados de negocios cercanos (Captura de video: Twin Falls Police Department - Idaho).

La respuesta policial y la investigación

Las autoridades también revelaron las imágenes de cámaras corporales de los agentes que acudieron al lugar. En una de esas secuencias se escucha a un policía gritar “¡Muéstrame las manos!”, mientras apuntaba con su arma al sospechoso. Las autoridades indicaron que Williams se disparó a sí mismo y cayó en un cañón.

La policía sostuvo que no existe un motivo conocido para el ataque y que no hay razones para creer que hubiera un segundo tirador. El jefe policial Matthew Hicks dijo que el primer agente llegó a la escena en tres minutos, aunque la fuerza tardó unos 90 minutos en determinar que solo había un atacante.

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“Durante esos 90 minutos, los agentes recibieron múltiples reportes sobre posibles tiradores activos en distintos lugares. También hubo denuncias sobre sospechosos que se dirigían hacia el centro comercial, lo que obligó a los oficiales a desviar su atención y sus recursos para responder allí”, afirmó Hicks en declaraciones recogidas por ABC7.

En la misma conferencia, Hicks expresó: “A nuestras víctimas y a sus seres queridos, esta comunidad acompaña su dolor. Jamás olvidaremos lo que sucedió aquí. Jamás olvidaremos a quienes resultaron heridos”.